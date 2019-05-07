Як народження малюка Меган і Гаррі порушило традиції - ЗМІ

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Меган і Гаррі востаннє бачили разом на публіці в березні цього року

У вівторок, 7 травня, західна преса пише про таке:

Що приховали принц Гаррі та Меган про народження свого малюка

Як Зеленський "залицяється" до ЄС, обіцяючи реформи та боротьбу з корупцією

Чому соцмережі насправді не роблять підлітків нещасливими

Королівський малюк

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про народження малюка Принц Гаррі повідомив, не стримуючи щасливої усмішки

Британська преса тішиться з народження первістка герцога і герцогині Сассекських.

Цього ранку більшість газет вийшли у друк з фото усміхненого принца Гаррі на обкладинці, цитуючи його оголошення довгоочікуваної новини.

"Я надзвичайно пишаюся своєю дружиною", - цитують видання новоспеченого батька.

Daily Telegraph пише, що "у своєму ентузіазмі принц Гаррі поводився, як хлопчик".

"Це був класичний Гаррі: невимушений, збуджений і надзвичайно справжній", - пише газета.

Малюк з'явився на світ з першими променями сонця після "тижнів тривожного очікування", зазначає The Sun.

А Daily Mail твердить що мрії Меган Маркл народжувати вдома не судилося стати реальністю, оскільки її "потайки відвезли" до лікарні в Лондоні у неділю.

Видання додає, що герцогиня Сассекська мала народити тиждень тому, а до лікарні її доставили в такому режимі секретності, що про це не було відомо навіть поважним членам Королівської родини.

Подружжя порушило традицію родини, заявивши місяць тому, що хоче зберегти приватність довкола народження малюка.

Копирайт изображения Reuters Image caption Навіть оформлення офіційної грамоти про появу малюка Меган і Гаррі, розміщеної біля Букінгемського палацу, було незвичним - там не було імен і підписів лікарів, присутніх при народженні, на відміну від оголошень про всіх трьох дітей Кейт і принца Вільяма

Daily Mail додає, що Меган Маркл ідея позувати перед фотокамерами за кілька годин після пологів здалася "старомодною".

Про порушення традицій пише і оглядачка Daily Mirror Яра Сілва. За її словами, "ультрасучасне" оголошення про появу на світ королівського малюка в Instagram - "майбутнє бренду Сассексів".

Меган Маркл сама активно користується соціальними мережами, а на той момент, коли вона стала членом королівської родини, в неї вже був понад мільйон фоловерів в Instagram.

Такий крок оглядачка називає "блискучою ідеєю продемонструвати сучасніший бік монархії".

Зеленський "залицяється" до ЄС

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Новообраний президент України Володимир Зеленський "залицяється" до ЄС з обіцянками реформувати країну, пише Financial Times.

Видання повідомляє про візит членів його команди, на чолі з колишнім міністром фінансів Олександром Данилюком, до Брюсселя для перемовин з європейськими дипломатами перед інавгурацією.

У такий спосіб майбутній глава держави "намагається підвищити рівень довіри до себе і переконати ЄС в тому, що він проведе антикорупційну та судову реформи", йдеться у статті.

"Ця ініціатива має на меті запевнити союзників Києва в Європі у здатності нового лідера впоратися з масштабними змінами в країні та Росією через майже п'ять років після того, як Москва вторглася до Криму", - пише Financial Times.

У коментарі виданню Олександр Данилюк сказав, що серед пріоритетів команди - боротьба з корупцією, верховенство права та економічні реформи.

Першим "тестом" для Володимира Зеленського стане справа ПриватБанку, який було націоналізовано у 2016 році, зазначає видання.

Відшкодування витрат державного бюджету на рефінансування банку через судовий процес з його колишнім власником Ігорем Коломойським - одна з ключових умов надання Україні фінансової допомоги від МВФ та інших західних партнерів, пише газета.

Соціальні мережі та підлітки

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Соціальні мережі не роблять підлітків нещасливими, показали результати останнього дослідження Оксфордського університету, повідомляє Times.

Науковці розкритикували попередні "сирі" дослідженні, згідно з якими, час, який підліток проводить онлайн, має прямий зв'язок з його психічним здоров'ям.

За їхніми словами, кількість часу проведена в соцмережах впливає тільки на незначну частину представників цієї вікової категорії.

Дослідницька група вивчала поведінку 12 тисяч британських підлітків віком від 10 до 15 років, які протягом кількох років відповідали на запитання щодо їхнього самопочуття після використання соціальних мереж.

Видання цитує автора дослідження Ендрю Пшибильського, який каже, що в цьому віці діти переживають стільки змін, що соціальні мережі на цьому тлі не становлять великої проблеми.

"99,75% задоволення життям у молодої людини протягом року не має нічого спільного з тим, наскільки більше чи менше часу вона проводить у соцмережах", - каже дослідник.

"Батькам не варто перейматися через питання часу... Коли люди говорять про "час, проведений біля екрана", йдеться про статистично беззмістовний нонсенс", - додає він.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС