Коли вийде продовження "Аватара"? Культогляд

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У культогляді цього тижня:

Коли чекати продовження "Аватара"

Скоро на екранах - стрічка про Led Zeppelin

Сільвестра Сталлоне вшанують на Каннському фестивалі

Досі небачений портрет да Вінчі

Не "Аватар", а "Зоряні війни"

Тим, хто сподівався побачити продовження пригод землян на планеті Пандора, доведеться почекати. Студія "Волт Дісней" оголосила, що всупереч планам, "Аватар - 2" у 2020 році на екрани не вийде, повідомляє Independent.

Це сталося через те, що студія вирішила віддати перевагу трьом новим епізодам франшизи "Зоряні війни". Через це довелося зсунути вихід ще трьох "Аватарів" - третя, четверта і п'ята частини з'являться із річним запізненням. Тобто остання стрічка вийде в прокат не раніше 2027 року.

Копирайт изображения J J ABRAMS Image caption "Зоряні війни"

Як відомо, стрічка режисера Джеймса Камерона, який відомий як творець блокбастерів "Титанік" і "Термінатор", стала сенсацією 2009 року. Бюджет фільму склав 237 мільйонів доларів, а касові збори по всьому світі перевищили 2,78 мільярди. Тож не дивно, що творці "Аватару" запланували його продовження. "Аватар-2" мав вийти у грудні 2020 року. Але не судилося.

До речі, Джеймс Камерон працював над створенням першого епізоду "Аватару" 15 років - з 1994 по 2009 роки.

Кіно про Led Zeppelin

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Британські документалісти працюють над першою офіційною документальною стрічкою про легендарний рок-гурт, пише Guardian. Проект присвячений 50-річчю Led Zeppelin.

Басист гурту Джон Пол Джонс розповів газеті: "Прийшов час нам самим розповісти нашу історію. Це відбудеться вперше. Я сподіваюся, що фільм покаже все, як було в житті."

Інші з двох досі живих членів Led Zeppelin, гітарист Джиммі Пейдж і фронтмен Роберт Плант, висловили підтримку режисерові стрічки, Бернарду МакМахону. На переконання пана Планта, історія гурту є "дуже цікавою і насиченою" і саме такою її побачать глядачі.

Стрічка, яку знімає пан МакМахон, розповідає про початок сходження Led Zeppelin на музичний Олімп - період з 1968 по 1970 роки. В ній будуть досі небачені документальні відео і фото, і коментуватимуть їх лише самі учасники гурту.

"Це означає, що найвідоміші події їхнього життя - їхній найбільший хіт Stairway to Heaven, бурхливий період, коли вони були визнані королями року, смерть барабанщика Джона Бонема у 1980-му році, яка призвела до завершення існування гурту, а також короткочасне возз'єднання у 2007 році, до фільму не потраплять", - зазначає Guardian.

То, можливо, далі буде?

Рембо в Каннах

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Каннський фестиваль, який відкриється на Лазуровому узбережжі Франції 14 травня, вшанує 50-річну кінокар'єру Сільвестра Сталлоне, пише Variety. У передостанній день фестивалю, 24 травня, американський актор відвідає спеціальний захід, на якому представить промо-ролик заключної частини франшизи про Рембо.

"Рембо 5: Остання кров" вийде на екрани у вересні 2019 року.

Перша стрічка про ветерана в'єтнамської війни Джона Рембо зі Сталлоне у головній ролі під назвою "Рембо: Перша кров" вийшла у 1982 році. Глядачі мали змогу побачити "Рембо 4" у 2008-му. За роки існування франшизи Рембо приніс його творцям майже 730 мільйонів доларів.

Унікальний портрет Леонардо

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Рідкісний портрет Леонардо да Вінчі, зроблений самим майстром незадовго до смерті, можна буде побачити на виставці малюнків митця, яка незабаром відкриється у Букінгемському палаці, лондонській резиденції королеви Єлизавети ІІ.

Унікальність зображення полягає в тому, що це другий портрет Леонардо, намальований за його життя, який зберігся до наших днів, розповідає британське видання Independent.

Донедавна вважалося, що у світі існує єдиний прижиттєвий портрет да Вінчі, створений у 1519 році його учнем Франческо Мелці. Інше зображення італійського майстра зберігається у Турині, але вчені і експерти не можуть досягти згоди щодо його походження.

Independent пише, що зображення Леонардо, яке планують виставити в Букінгемскому Палаці, знайшли випадково - під час інвентаризації паперів в іншій резиденції королеви, Віндзорському замку.

Мартін Клейтон, який відповідає за колекцію малюнків з королівської колекції у Віндзорі, розповів виданню, що на рідкісному портреті - 65-річний да Вінчі. "Він вже знав, що вмирає. Параліч скував його праву руку і він вже не міг малювати пензлем, лише олівцем", - цитує його Independent.

Експозиція 200 рідкісних малюнків видатного італійця, 500 років від смерті якого відзначають цьогоріч, відкриється 24 травня.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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