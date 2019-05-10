Навіщо юрист Трампа їде до України - огляд ЗМІ

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10 травня іноземна преса пише про таке:

Навіщо адвокат Дональда Трампа їде до України

Чому Путін продовжує "мілітаризувати" святкування Дня перемоги

Як уболівальникам побороти стрес від драматичних футбольних матчів

Чому сина Гаррі та Меган називають "першою королівською дитиною Instagram"

Що робитиме Джуліані в Україні

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Рудольф Джуліані, особистий юрист Дональда Трампа, планує найближчими днями відвідати Україну, щоб переконати майбутнього президента Володимира Зеленського продовжити декілька розслідувань, які могли б бути стати у пригоді Білому дому, пише американська New York Times.

За словами газети, йдеться про дві справи, до яких американський президент має особливий інтерес.

По-перше, це матеріали, пов'язані з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

По-друге, це питання щодо участі Гантера Байдена, сина колишнього віце-президента США, у газовій компанії одного з українських олігархів та щодо ролі, яку його батько зіграв в усуненні з посади генпрокурора, який "мав повноваження у розслідуваннях щодо олігарха, чия компанія платила Байдену-молодшому".

"Я проситиму їх продовжити розслідування, яке вони вже проводять та яке інші люди радять припинити. Я назву їм причини, чому припиняти їх не треба, адже ця інформація буде дуже, дуже корисною моєму клієнту, а можливо і керівництву моєї країни", - заявив Джуліані.

На думку видання, Джуліані та інші наближені до Трампа особи мають три мети: дискредитувати розслідування Мюллера, саботувати справу проти колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта, а також нашкодити Байдену, якого наразі вважають найбільш імовірним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Як зазначає New York Times, команда захисників Трампа намагається просунути ідею, що "справжня змова почалася в Україні", як два місяці тому написала у Twitter одна з адвокатів американського президента Вікторія Тенсінг.

"Мілітаризм" Путіна та 9 травня

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На параді з нагоди Дня перемоги Володимир Путін знов називав радянський народ головним визволителем Європи, зазначає британська Independent.

Як підкреслює видання, за 19 років його президентства 9 травня перетворилося на головне суспільне свято. За цей період суттєво зріс військовий бюджет, що співпало також із "мілітаризацією" святкування 9 травня.

На думку експертів, це не випадковість.

"Іншого шляху немає. Вони (Кремль - Ред.) потребують зовнішнього ворога, щоб росіяни змирилися з жертвами, які їх змушують прийняти", - цитує газета керівника "Левада-центру" Льва Гудкова.

З цією думкою погоджується і Григорій Юдін з Вищої школи економіки, який вважає, що Кремль вирішив використовувати у своїх цілях єдине - окрім Нового року - "незаперечне національне свято".

"Цілком природньо, що вони намагаються спрямувати ці колективні емоції на підтримку власного мілітаризму", - каже він.

"Але ця мілітаризація також викликала і протилежні думки та розкол - не стільки у суспільстві, скільки всередині самих людей".

Це підтверджується результатами опитування "Левада-центру", наголошує газета. Вони показали, що менш як 30% росіян підтримують "мілітаризований" парад на 9 травня.

"Натомість, більше половини кажуть, що у цей день краще було б більше піклуватися про ветеранів", - резюмує Independent.

Футбол як джерело стресу

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Стрибаєте по кімнаті, кричите на телевізор та побоюєтеся, що вирій емоцій призведе до серцевого нападу? Як пише британська Daily Telegraph, така картина є знайомою та навіть звичною для футбольних уболівальників.

Але після приголомшливих півфіналів Ліги Чемпіонів, в яких після вкрай драматичного розвитку подій тріумфували "Ліверпуль" та "Тоттенхем ", чимало фанів почали замислюватися над тим, що робити зі стресом, який викликає перегляд захоплюючих матчів.

"Цей тиждень нагадав нам, що уболівання за футбольну команду може приносити більше виснаження, ніж задоволення. Якщо подивитися на фотографії фанатів Ліверпуля, Барселони, Тоттенхема та Аякса після матчів - в сльозах та розбитих емоціями - важко зрозуміти, хто виграв, а хто програв", - коментує видання.

За словами газети, дослідження показали, що коли улюблений клуб забиває, пульс уболівальника підвищується на 215%, а коли забиває команда-суперник - на 145% у порівнянні зі станом спокою.

Подекуди фанати під час матчів відчувають навіть більше стресу, ніж самі гравці, наголошують науковці.

Щоб розслабитися після інтенсивних ігор, експерти радять фанатам відволіктися, зайнятися фізичними вправами, а головне - пригадати, що футбол не є питанням життя та смерті.

"Спорт - це про емоції. Сильні відчуття, які ми переживаємо як фанати або спортсмени - одна з причин, чому він нам так подобається. Так, подекуди це нагадує американські гірки, але взагалі-то перебування на цих гірках має приносити вам задоволення", - заявив Daily Telegraph спортивний психолог Енді Лейн.

Дитя Instagram

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Син герцога та герцогині Сассекських став "першою королівською дитиною Instagram", наголошує британський тижневик Economist.

Як розповідає журнал, Арчі Гаррісон з'явився на світ у набагато спокійнішій атмосфері, ніж діти його дядька та тітки, герцога та герцогині Кембриджських.

Журналісти з телекамерами не чергували під вікнами, ніхто не знав, де саме народжуватиме Меган, а про появу сина батьки оголосили мінімалістичним повідомленням в Instagram.

На думку Economist, це стало свідченням того, як змінилися за останні роки стосунки королівської родини з пресою, і яку роль в цих змінах зіграли соціальні мережі.

За словами видання, розслідування лорда Левісона щодо "культури, практик та етики" друкованих видань у 2011-12 роках змусило британські таблоїди відмовитися від "агресивних" дій щодо відомих осіб, зокрема і з монаршої сім'ї.

До того ж, за ці роки розвиток інтернету зменшив важливість газет і для самої королівської родини.

"У 2013 році, коли народився принц Джордж, Facebook мав 1,2 мільярди користувачів, а Instagram - лише 150 мільйонів. З того часу ці цифри збільшилися до 2,4 мільярдів та більш як одного мільярда", - коментує Economist.

"Зараз у королівської родини є кілька акаунтів у соцмережах, і кожен має мільйони фоловерів, які слідкують за королівськими особами так само, як за Бейонсе чи Кім Кардашьян."

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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