Росія намагається повернути вибори в ЄС собі на користь - Independent

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У понеділок, 13 травня, іноземна преса пише про таке:

Як Росія сіє "розбрат" на Заході

Хто зліший — чоловік чи жінка?

Чому секс приречений

Кремлівська "дезінформація"

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Росія та ультраправі групи "розповсюджують дезінформацію" напередодні виборів до Європейського парламенту, пише Independent.

Видання стверджує, що "сузір'я" веб-сайтів та користувачів соцмереж, пов'язаних із Росією чи націоналістичними групами, "закликають до розбрату та посилюють недовіру до центристських партій, що панували протягом десятиріч".

За словами дослідників і експертів з ЄС, ця кампанія має "ті самі цифрові відбитки пальців", як і попередні атаки Росії, зокрема можливе втручання Кремля в американські президентські вибори 2016 року.

"Ця діяльність є новим доказом того, що, попри звинувачення та ізоляцію, Росія залишається непохитною у своїй кампанії поширення політичного розбрату та послаблення західних інституцій", — пише видання.

Допомагають Кремлю, на думку експертів, чимало прихильників на численних онлайн ресурсах і платформах. Дослідники стверджують, цю "дезінформацію" бачать мільйони людей.

"У цьому випадку мета більша, ніж просто вплив на вибори. Мета в тому, аби постійно поділяти, збільшувати недовіру та підривати віру в інституції та саму демократію. Вони працюють для того, аби зруйнувати все, що побудували після Другої світової війни", — каже колишній аналітик ФБР Деніел Джонз.

Він вважає, що загроза полягає ще й у тому, що політичні групи в Європі все більше беруть на озброєння тактику Кремля. Зокрема, чимало ультраправих організацій Італії та Німеччини підтримують політичний "порядок денний" Москви, пише Independent.

Хто зліший?

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Guardian пише про те, чи насправді чоловіки зліші за жінок.

Видання посилається на дослідження американських вчених, які стверджують, що жінки "відчувають злість з тією ж частотою та інтенсивністю, що й чоловіки".

Головна відмінність полягає в тому, що чоловіки менш ефективні у стримуванні цього почуття, в той час як жінки під час досліджень "краще контролювали миттєву імпульсивну реакцію на злість".

Попри те, що у суспільстві злість вважається негативним відчуттям, вона може бути "потужним мотиватором".

Зокрема нідерландські науковці встановили, що під час комп'ютерних ігор гравці більше прагнуть здобути іконку зі злим виразом обличчя ніж нейтральним.

Ба більше, американський психолог Лариса Тіденз наводить результати свого дослідження, які показують, що люди сприймають злу людину як більш гідного кандидата на роботу, ніж його сумного конкурента. Цікаво, що злих жінок сприймали менш схвально.

Втім, видання зауважує, що злість має й чимало недоліків як для окремої людини, так і для колективу. Зокрема ми стаємо більш імпульсивними та недооцінюємо шанси поганого розвитку ситуації.

"Злі люди мають тенденцію звинувачувати в чомусь інших. Це потенційно може ще більше розлютити таку людину, таким чином закріпивши спіраль ірраціональної злоби", — пише Guardian.

Сумне майбутнє сексу

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Daily Telegraph пише про те, що "секс насправді приречений", якщо молодь не припинить приділяти стільки часу гаджетам.

Видання б'є на спалах через "стійку тенденцію до зниження" сексуальної активності серед британців, яку зареєструвало національне дослідження.

2001 року, 20,6% жінок казали, що мали секс щонайменше 10 разів на місяць. В останньому дослідженні цей показник впав до 13,2%.

Чоловікам також нема чим похвалитись — зниження з 20,2% до 14,4%. При цьому, кількість чоловіків і жінок, які жодного разу не кохались, зросла з 23% до 30%.

Автори дослідження звинувачують у цьому смартфони, проникнення інтернету в усі сфери життя та пов'язану з цим майже цілодобову ділову активність.

Численні комп'ютерні ігри, перевірка імейлів чи сканування новин у перерві також не сприяє покращенню сексуального життя.

"Приходиш додому і продовжуєш працювати, або продовжуєш робити покупки чи купувати квитки. Все, окрім спілкування. Нема відчуття близькості, якщо ти постійно в телефоні", - каже один з авторів дослідження Кей Уеллінгс.

Втім, веде далі видання, найбільш дивовижним у дослідженні є те, що сексом менше займаються не одинокі люди, а одружені чи ті, хто перебуває у тривалих стосунках.

"Це не дивно. Коли люди приносять інтернет додому та у своє ліжко, дуже важко припинити працювати, організовувати, купувати чи турбуватись", - пише Daily Telegraph.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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