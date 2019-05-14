США можуть покарати тих, хто будує Північний потік-2. Огляд ЗМІ

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14 травня іноземна преса пише про таке:

США погрожує санкціями

Чому треба більше моргати

Які країни ЛГБТ-лояльні

Вантажівка з іграшками для Арчі

США погрожують санкціями

США погрожують санкціями європейським суднам, що залучені до проекту "Північний потік-2".

Напередодні сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін представили законопроект, в якому пропонують накласти санкції на компанії, що беруть участь в прокладенні підводних трубопроводів для російських енергетичних проектів, повідомляє Foreign Policy.

Російський "Північний потік-2", який передбачає прокладання трубопроводу до Німеччини через Балтійське море, став причиною напруги у відносинах між США та Німеччиною, додає видання.

За словами критиків проекту, Москва використовує його в першу чергу як геополітичний інструмент - для того, щоб збільшити свій вплив у сфері енергетики на Західну Європу. Він також послаблює позицію України, як транзитної держави для газопостачань.

Законопроект націлений на ті судна, що залучені до будівництва і використовують високотехнологічні ноу-хау, яких немає в Росії. Його автори застосували досвід попередніх законопроектів щодо санкцій проти поставок нафти з Ірану, зазначає видання.

Якщо за документ проголосують, то особам, які продовжуватимуть продавати або здавати в оренду судна для роботи над проектом "Північний потік-2" заборонять в'їзд до США, а їхні активи в цій країні будуть заморожені.

Законопроектом також передбачена низка штрафів за будь-яку фінансову або технічну допомогу суднам.

Треба більше моргати

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Більше моргати під час роботи за комп'ютером радить офісним працівникам британська компанія Hycosan and Optase Eye Care, яка провела власне дослідження.

За словами експертів, очі перенапружуються під час тривалої роботи за комп'ютером через те, що ми недостатньо часто моргаємо, пише Daily Mail.

Коли ми дивимося на екран, то моргаємо від одного до трьох разів за хвилину, в той час як без концентрації на екрані це відбувається 20 разів.

Коли ж ми це робимо, наші очі зволожуються, очищаючи їх від пилу і решти подразників. Саме недостатнє моргання спричиняє нечіткий зір, сухість очей і головний біль.

Які країни ЛГБТ-лояльні

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Азербайджан назвали найменш толерантною до ЛГБТ-спільноти країною Європи, повідомляє Independent. Про це йдеться в аналізі організації ILGA-Europe, що захищає права сексуальних меншин.

Правозахисники вже десятий рік поспіль аналізують ситуацію з ЛГБТ у 49 європейських країнах.

У звіті йдеться про масові арешти представників ЛГБТ в Азербайджані у 2017 році. Саме це і вивело країну на найнижчу позицію рейтингу.

Трохи краще склалася ситуація в Туреччині та Вірменії. Вони займають передостанні місця у рейтингу.

Найбільш лояльними до ЛГБТ назвали Мальту, яка посіла перше місце. Друге і третє місця віддали Бельгії та Люксембургу.

"Серед країн, що знаходяться високо в рейтингу, ті, які давно зрозуміли, що питання має виходити далеко за межі рівності у шлюбних правах", - процитувало видання виконавчу директорку групи Евелін Парадіс.

Вантажівка з іграшками для Арчі

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Первісток герцогині Сассекської Меган та принца Гаррі отримав вантажівку іграшок з лондонського універмагу W. J. Daniel and Co, повідомляє Sun.

Видання пише, що машину компанії, що вивантажувала товар, бачили біля домівки подружжя у Віндзорі минулої п'ятниці.

Газета додає, що Меган Маркл здійснювала шопінг в цьому магазині.

Речник магазину коментувати новину відмовився.

В асортименті магазину товари для дітей - від іграшок категорії люкс до дитячих книжок.

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