Як українець Зінченко підкорює "Манчестер Сіті" - огляд ЗМІ

У четвер 16 травня західна преса пише про таке:

У чому секрет успіху українця в "Манчестер Сіті"

Як Керченський міст "придушує" українські порти на Азовському морі

Що мотивує жінок, які воюють на Донбасі

Чому телефон знову модно носити на шиї

Як Зінченко завоював довіру Гвардіоли

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Терпіння, наполегливість та працьовитість — саме ці якості принесли цього сезону неабиякий успіх українському півзахиснику Олександру Зінченку, який минулого тижня разом із "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, пише британська Guardian.

За словами газети, цього року українець по-справжньому розкрив свій талант, хоча ще на початку сезону його майбутнє в клубі було під питанням.

Втім, за словами тренера Жузепа Гвардіоли, Зінченко жодного разу не поскаржився на своє становище у команді, а лише наполегливо працював на тренуваннях.

Як результат — він завоював довіру тренера та почав успішно заміняти травмованого француза Бенджаміна Менді на позиції лівого захисника.

"Деякі гравці в таких ситуаціях намагаються показати, як вони розчаровані, але Зінченко — повна протилежність. З таким підходом він завжди буде добре грати. На нього чекає довга кар'єра, і сподіваюсь, що саме тут. Я можу йому тільки подякувати. Всім варто повчитися в Алекса. Він заслуговує на те, щоб бути там, де він є", — цитує Гвардіолу газета.

Як наголошує видання, Зінченко виходив на поле у 10-ти з 11-ти останніх матчів Прем'єр-ліги. Тепер Гвардіола вважає його основним конкурентом Менді та не збирається більше шукати іншого лівого захисника на трансферному ринку, резюмує Guardian.

Річниця Керченського мосту

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За перший рік свого існування Керченський міст "задушив" українські порти на Азовському морі, пише Financial Times у статті, присвяченій річниці відкриття багатомільйонної споруди, що з'єднала анексований Крим із материковою Росією.

"За рік, що минув після відкриття 19-кілометрового мосту, затримка суден, що прямують до портів Маріуполя та Бердянська в Азовському морі, збільшилася із семи годин у червні 2018 року до більш як п'яти днів у листопаді", — наголошує видання з посиланням на дані українських експертів.

Зараз ця затримка в середньому складає 40 годин, пише газета. Так сталося через конструкцію мосту — під ним можуть проходити лише невеликі судна заввишки не більше 35 метрів, а також через довгі перевірки, які проводять російські військові.

З 2014 року, коли Росія взяла під контроль Керченську протоку, азовські порти та регіон навколо них втратили 400 мільйонів доларів, зазначає видання.

"Для України це дуже серйозно", — заявляє віце-адмірал Ерве Блежан з центрального командування морських сил НАТО, який каже, що якщо Росія не послабить тиск, то порти просто не зможуть більше функціонувати.

"Факт у тому, що український флот не є дуже потужним. Ми ж не можемо розглядати військове втручання, на кшталт супроводження кораблів. Цього НАТО зробити не може. Треба спиратися на міжнародний тиск", — цитує його Financial Times.

Безстрашні жінки Донбасу

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"Безстрашні жінки, які ризикують життям, щоб захистити Україну від проросійських сепаратистів", — так описує Daily Mail героїнь проекту чеського фотографа Девіда Тесинського.

Минулого року він відвідав Донбас, аби познайомитися з "матерями, дочками та сестрами", які воюють на Донбасі.

"На дивовижних світлинах — колишня кухар, яка втратила ногу під час бомбардування; російська борчиня, яка перейшла на інший бік; а також мати трьох дітей, яка посміхається у камеру та притискає до себе гвинтівку", — описує фотопроект газета.

Починаючи з 2014 року понад 10 000 жінок записалися на військову службу в Україні, пише видання. Серед них і іноземці, зокрема 22-річна росіянка Юлія Толопа та 30-річна грузинка на ім'я Нана.

Толопа приїхала до України на початку Революції гідності, тому що не вірила російській пропаганді та хотіла на власні очі побачити, що відбувається.

"На початку війни вона пішла волонтеркою до українського батальйону "Айдар", щоб допомогти своїм українським друзям боротися за свободу", — цитує видання фотографа.

Тепер дівчина перебуває у розшуку в Росії та навіть не спілкується з родичами на батьківщині. Тепер вона сподівається отримати українське громадянство, додає газета.

Інші учасниці проекту — українки Юлія Микитенко та Ольга Бенда. Перша до війни працювала у бібліотеці, а на фронті стала командиром взводу у віці лише 21 року.

Щодо Бенди, то вона працювала кухарем в одній з бригад на Донбасі. Під час бомбардування Авдіївки вона зазнала поранення та втратила ногу. Тепер вона повернулася до мирного життя та виховує сина, зазначає Daily Mail.

Телефон на шиї — знову модно?

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Видання Wall Street Journal пише про новий "абсурдний" модний тренд — носити телефон на шиї.

Для цього чимало дизайнерів вже створили спеціальні сумки та чохли. Як наголошує видання, попит на таку продукцію з'явився тому, що сучасні моделі мобільних телефонів стали аж надто великими для кишень.

Деякі такі чохли роблять прозорими, щоб можна було швидко прочитати повідомлення на екрані.

В окремих моделях місця може вистачити не тільки на телефон, але й на бальзам для губ та кілька кредитних карток, пише видання.

За словами авторів, популярність таких чохлів пояснюється тим, що сьогодні без телефонів мало хто може уявити життя.

Зокрема, як показали дослідження, дорослі американці у середньому користуються смартфоном 2 години та 22 хвилини на день.

"Телефон вже не можна вважати просто аксесуаром. Це невіддільна частина життя", — цитує Wall Street Journal Адама Деррі, який керує американським брендом аксесуарів.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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