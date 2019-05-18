Каннський фестиваль розпочався зі скандалу - культогляд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грета Беламасіна заявила, що її з дитиною не пустили на церемонію відкриття Каннського фестивалю

У культогляді цього тижня про таке:

Скандал на Каннському кінофестивалі

Селена Гомес про страхи соцмереж

Світовий рекорд Моне

Судовий позов від папараці

Скандал на Каннському кінофестивалі

Цьогорічний Каннський кінофестиваль розпочався зі скандалу між британською режисеркою та організаторами події. Останніх розкритикували за ставлення до молодих матерів після того, як британська режисерка Грета Беламасіна зробила заяву про те, що її з дитиною не пустили на церемонію відкриття, повідомляє Guardian.

"Я обурена абсурдом такого ретроградного ставлення. Наче в нашій індустрії жінкам режисерам бракує перешкод на шляху до рівності", - заявила жінка.

За словами Белмасіна, їй спершу не дозволили взяти с собою на церемонію свою чотиримісячну дитину.

Згодом, після "дуже стресової суперечки", їй з малюком дозволили зайти до зони акредитації, хоча додали, що для малюка треба буде використати інший вхід, для якого потрібна додаткова перепустка вартістю у 300 євро, на виготовлення якої знадобиться 48 годин.

На фестивалі жінка представляє свою стрічку під назвою "Скривджені раєм" (Hurt By Paradise), яка розповідає історію молодої матері-одиначки, яка намагається збудувати кар'єру письменниці.

Селена Гомес: соцмережі небезпечні

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Соцмережі для мого покоління стали жахом, заявила американська співачка і акторка Селена Гомес.

"Стільки всього відбувається у світі зараз, але саме для мого покоління… соціальні мережі стали жахом", - сказала улюблениця підлітків під час прес-конференції у Каннах, присвяченій стрічці "Мерці не вмирають" (The Dead Don't Die), в якій вона зіграла одну з головних ролей.

У відповідь на запитання чи може вона використати своє впливове становище в соцмережах заради досягнення благих цілей (Гомес має понад 150 мільйонів фоловерів в Instagram), жінка відповіла, що не вважає соцмережі безпечним середовищем.

"На мою думку, на даному етапі неможливо зробити їх безпечними. Там неможливо когось заблокувати. Якщо я щось і можу зробити, так це поширювати речі, які дійсно мають для мене значення", - цитує Гомес The Evening Standard.

"Іноді з ними (соцмережами -Ред.) чудово, та я б з обережністю ставилася до того, скільки там проводити часу", - зазначила Гомес.

86 мільйонів за картину

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Новий світовий рекорд встановила ціна картини Клода Моне з серії "Стоги" (фр. Meules), яку продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 110,7 мільйони доларів, повідомляє Daily Telegraph.

Робота французького імпресіоніста стала першим полотном в цьому художньому напрямі, вартість якого пробила позначку у 100 мільйона доларів.

Минулого разу її продали на аукціоні у 1986 році за ціною у 44 рази нижчою за теперішню, кажуть у Sotheby's.

За полотно змагалися шестеро заявників. Торги тривали вісім хвилин, зазначає видання.

Ім'я власника не називають.

"Фінальна ціна побила попередній рекорд суми, яку коли-небудь віддавали за картину Моне, що свідчить про те, що цінність робіт французького імпресіоніста зберігається. Запропонована ціна стала також рекордною за картину імпресіоніста", - зазначили у Sotheby's.

Судовий позов від папараці

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На американську співачку Аріану Гранде подали позов до суду за публікацію в Instagram її фотографій, знятих папараці, пише видання People.

Нью-Йоркський фотограф Роберт Барбера вимагає від поп-діви компенсації за порушення авторських прав. За його словами, знімки були опубліковані без його згоди.

Згідно з інформацією, що міститься в документах, йдеться про світлини, які з'явилися на Instagram сторінці співачки у серпні 2018 року. Пізніше їх було видалено.

Барбера хоче отримати або 25 тисяч доларів за кожне фото, або прибуток, який Аріана Гранде заробила на їхній публікації.

Представники співачки на запит видання прокоментувати ситуацію не відповіли.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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