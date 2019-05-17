Мілленіали плачуть частіше за старші покоління - огляд ЗМІ

У п'ятницю 17 травня західна преса пише про таке:

Гуру соцмереж для британської королівської родини

Де найсуворіше карають за аборти

Чому плачуть мілленіали

Яка швидкість руху подовжує життя

Сльози "пестунчиків"

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Мілленіали плачуть на людях вдвічі частіше, ніж представники старших поколінь, пише Daily Mail.

"Покоління пестунчиків готове розридатися в поїзді чи пабі", — прокоментувало видання результати дослідження.

Фахівці Opinium Research for Privilege Insurance з'ясували, що причиною сліз можуть стати цілком тривіальні події, як от розвиток подій у футбольному матчі чи важкий день на роботі.

Кожен восьмий з 2 000 опитаних (12%) визнав, що плакав у громадському транспорті й майже така сама кількість опитаних сказали, що не втримали сліз у пабі. Водночас цей показник серед представників інших поколінь складає лише 6%.

Крім того, дослідники кажуть, що кожна п'ята жінка плакала на роботі, а більша частина жінок-мілленіалів не стримали емоцій в кампанії друзів. У чоловіків цієї генерації відповідний показник складає 25%.

"Емоційні обмеження, які колись вважались ознакою гордості, зараз, здається, вийшли з моди, адже все більша кількість молодих людей раді тому, що проявляють свої емоції на людях", — зазначає видання.

Ще одним цікавим фактом, встановленим дослідниками, є "страх" 40% мілленіалів розпочати розмову з незнайомцями. Водночас, щойно вони долають цей бар'єр, як готові розповісти новим знайомим усі секрети, пише Daily Mail.

…і безкоштовний обід

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Huffington Post пише про те, що британська королівська родина шукає "гуру соціальних мереж" для роботи у своїй комунікаційній команді.

Природно, що новий співробітник працюватиме в Букінгемському палаці та, в залежності від досвіду, отримуватиме близько 38 тисяч доларів на рік, а також безкоштовний обід.

Роботодавець висуває наступні вимоги: бездоганні навички написання текстів та фотографування, досвід ведення сторінок у соцмережах та здатність "поратися з різноманітними штатними та оперативними завданнями".

Це вже не перший випадок, коли королівська родина шукає комунікаційного експерта. 2016 року Єлизавета II найняла фахівця для запуску та адміністрування своїх сторінок у соцмережах.

Потребу в нових кадрах пов'язують з тим, що герцог та герцогиня Сассекські запустили свій офіційний профіль в Instagram минулого місяця та стали рекордсменами Книги рекордів Гіннеса після того, як на них підписались понад один мільйон користувачів усього за 6 годин.

"Зацікавлені в подачі заяви на посаду фахівця з комунікації мають лічені дні, аби надіслати свої резюме. Заявки можна подавати до 26 травня 23:55 за місцевим часом", — пише Huffington Post.

Довічне ув'язнення

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Після того, як американський штат Алабама прийняв закон, що забороняє аборти, видання Independent вирішило проаналізувати найсуворіші антиабортні закони у світі.

Цікаво, що в цьому списку чимало європейських країн. Зокрема, в Польщі переривання вагітності дозволяється лише у випадках загрози життю матері, ембріональної аномалії та у випадках, коли вагітність є наслідком зґвалтування чи інцесту.

Північна Ірландія залишається єдиною країною у Сполученому королівстві, де аборти все ще протизаконні. Порушникам загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення. Через суворість закону чимало жінок роблять аборти в Англії, Шотландії та Вельсі.

За порушення заборони в Андоррі жінки можуть провести за ґратами до 30 місяців. Єдиним виключенням є загроза життю вагітної. Ще суворіші покарання чекають на лікарів чи акушерів, які наважаться виконувати таку процедуру в цій гірській країні.

Не суттєво відрізняється покарання і в Ліхтенштейні. За чинним законом, причиною переривання вагітності в князівстві може бути загроза життю чи випадки, коли період вагітності розпочався до досягнення дівчинкою 14-річного віку.

Втім, виявляється, що ці заборони в європейських країнах далеко не найсуворіші. Наприклад, на Мальті, до речі, країні ЄС, та Сан-Марино аборти є нелегальним та заборонені за будь-яких обставин.

Ще однією країною світу, де діють такі самі правила, є Ель Сальвадор у Центральній Америці, пише Independent.

Життєво необхідна швидкість

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Sun пише про те, що швидка ходьба подовжує життя.

Британські вчені провели дослідження майже півмільйона людей та встановили, що якщо ви робите приблизно 100 кроків на хвилину, ви маєте великі шанси прожити довше, попри вашу вагу. Водночас, люди які роблять приблизно 50 кроків на хвилину, навряд чи проживуть так довго, як "спринтери".

За даними науковців, найнижчу тривалість життя в людей з недостатньою вагою та повільним темпом пересування — майже 65 років у чоловіків та 72 роки у жінок.

"Результати показують, що, можливо, фізична форма є кращим індикатором тривалості життя, ніж індекс маси тіла. Заклики до швидкої ходьби можуть додати роки до нашого життя", - каже професор Том Єйтс з Університету Лестера.

За його словами, повільна ходьба також суттєво підвищує ризик смерті від хвороб серця, пише Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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