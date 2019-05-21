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У вівторок, 21 травня, іноземна преса пише про таке:

Як президенту Зеленському доведеться протистояти Путіну

Чому порівняння Зеленського з Путіним погано для останнього

Як жінка у Польщі народила шістьох немовлят

Чому люди високого соціального рівня себе переоцінюють

Times: Зеленський може виявитися слабким лідером

Якщо новоспечений президент України Володимир Зеленський, який вчора склав присягу в українському парламенті, не буде обережний, то останнім сміятиметься Володимир Путін, пише Times у своїй редакційній статті.

Його перемогу на президентських виборах можна сприймати і як "відчайдушну спробу" українців покращити політичну ситуацію в країні, і як приклад повного несприйняття старих політичних еліт, зазначає видання.

Так чи інакше, а пану Зеленському доведеться почати поводитися серйозно, пише Times.

"Тривожні сигнали вказують на те, що він може виявитися слабким чи хаотичним лідером", - йдеться у статті.

Так, він не має підтримки у парламенті, і наразі не зрозуміло чи має він конституційне право розпустити парламент і оголосити дострокові вибори. Окрім цього, йому і досі приписують зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським, який сам Зеленський спростовує.

Times зазначає, що шоумени приходять в політику завдяки тому, що позиціонують себе ворогами істеблішменту .

Проте Україні зараз не до жартів, зауважує видання. Пан Зеленський пропонує Росії обмін полоненими та в'язнями і сподівається досягти миру на Донбасі, не втрачаючи українські території.

"Та він має знати, що пан Путін прийшов до влади саме завдяки своєму нюху на слабкість своїх опонентів. Існує реальний ризик того, що він дозволить ескалацію конфлікту на Сході України для того, щоб будь-які майбутні мирні угоди підписували на його умовах, а не на умовах новачка у політиці", - пише видання.

Насамкінець Times зазначає, що Україна має бути відкритою до реформ і дивитися в бік Заходу замість того, щоб "вірити брехливим обіцянкам Москви".

"Ведомости": Хочемо як в Україні

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Присвячує редакційну статтю інавгурації пана Зеленського і російська газета "Ведомости".

Український президент ще й дня не встиг попрацювати на своїй новій посаді, а вже багато встиг зробити для того, щоб його порівнювали з Володимиром Путіним, і не завжди на користь останнього, пише газета.

У статті під заголовком "Хочемо як в Україні-2" видання пише, що інавгураційна промова пана Зеленського була такою ж незвичною, як і його передвиборча кампанія.

Його слова про те, що президент - це кожний українець і тому відповідальність за побудову успішної країни - особиста справа кожного, звучать як "крамола" для Кремля, пишуть "Ведомости".

"Слова Зеленського перекреслюють поширене в Росії ставлення влади до людей, як до нової нафти - джерела податків", - пише видання.

Ще дивніше для Кремля, напевно, пролунали слова "президент - не ікона і не ідол", тому його портрету не місце в кабінетах чиновників, додає видання.

Зрештою видання зазначає, що ніколи раніше Україну не очолював політик, настільки чужий для Росії.

Одна на п'ять мільярдів

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Жінка в Польщі народила шістьох немовлят- чотирьох дівчат і двох хлопчиків, пише Wyborcza. Повідомляється, що це перший подібний випадок в країні.

29-річна мати і її діти почуваються добре, кажуть лікарі. Вони народилися на 29-му тижні вагітності і важать від 890 грамів до 1,3 кілограма кожен. Малюків помістили в спеціальні бокси для догляду, повідомляють в лікарні Кракова.

Жінці робили кесарів розтин.

За словами фахівців, така вагітність трапляється один раз на 5 мільярдів випадків.

"Шестеро немовлят за однієї вагітності народилися у Польщі вперше, і це рідкісний випадок у світі", - цитує видання Завідувача неонатологічного відділення лікарні професора Ришарда Лаутербаха.

За його словами, народження шістьох немовлят стало для лікарів несподіванкою, тому що вони очікували п'ятьох.

Президент Польщі привітав новоспечених батьків, а місцевий футбольний клуб Cracovia подарував малюкам довічну підписку на безкоштовні квитки на ігри клубу.

Впевненість vs компетентність

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такий феномен можна назвати "Ітонським синдромом", пише видання, - за назвою елітного навчального закладу в Британії

Чим вищий статус у суспільстві займає людина, тим більше вона схильна переоцінювати власні таланти і здібності. Такого висновку дійшли науковці зі Стенфорду та Університету Вірджинії, повідомляє Times.

Згідно з результатами експерименту, який провели дослідники, 150 тисяч людей з різних соціальних верств переоцінили свої здібності під час складання тесту на рівень інтелекту. За словами науковців, така впевненість у собі має більше переваг, ніж рівень компетентності під час просування по кар'єрі.

"Чим вище ваше соціальне положення, тим впевненіше ви поводитесь, кажуть вони, і як наслідок, тим краще у вас все складається в житті", - пише Times.

За словами науковців, побудова суспільства, в якому особистий успіх визначається надмірною впевненістю, - хибний шлях.

Однією з причин є те, що "надмірну впевненість у собі часто вважають ключовим чинником багатьох лих, на кшталт воєн, страйків, судових позовів, підприємницьких невдач і бульбашок на фондових ринках", - підсумовує видання.

Огляд підготувала Служба Моніторингу BBC