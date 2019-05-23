Росія веде глобальну кібервійну - огляд ЗМІ
У четвер, 23 травня, іноземна преса зокрема пише про таке:
- Як Велика Британія закликає зупинити Росію в кіберпросторі?
- Чому призупинили зйомки нового фільму про Джеймса Бонда?
- Чому провалилися плани FIFA розширити Чемпіонат світу з футболу?
- Секс покращує якість життя
Як протистояти Росії
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант переконаний, що Росія проводить "систематичну і злісну глобальну кібервійну, спрямовану на зрив функціонування критичної інфраструктури" в багатьох країнах, повідомляє британська газета Independent.
Саме цю проблему очільник британського зовнішньополітичного відомства збирається підняти на міжнародній конференції НАТО із кібербезпеки, які відкривається сьогодні в Лондоні.
Пан Гант звертає увагу, що російські спецслужби планомірно відшукують вразливі місця в кіберсистемах важливих інфраструктурних об'єктів багатьох країн із метою завдання удару по них, пише видання.
"Я можу розкрити таку інформацію: за останні 18 місяців Національний центр кібербезпеки (Великої Британії - ред.) ділився інформацією з 16 союзними країнами НАТО, і навіть ще більшою кількістю країн, які не є членами альянсу, про кібер-діяльність Росії в цих країнах", - цитує пана Ганта Independent.
Як приклад, міністр закордонних справ Великої Британії наводить ситуацію із виборами в Україні і США: "Останні події свідчать про те, що наші противники вважають демократичні вибори ключовим слабким місцем будь-якого відкритого суспільства".
А відтак, переконаний пан Гант, Росії необхідно давати адекватну відсіч. "Ми повинні чітко розуміти, що будь-які кібероперації, спрямовані на маніпулювання виборчою системою іншої країни та зміною результатів, порушують міжнародне право - і виправдовують пропорційну відповідь", - наводить його слова Independent.
У Джеймса Бонда знову проблема
Газета Evening Standard повідомляє про проблеми у вигаданого британського розвідника Джеймса Бонда.
Виконавець роль агента 007 у ювілейній 25-й стрічці про шпигуна, 51-річний Деніел Крейг, зазнав травми ноги під час виконання трюку і тепер проведе два тижні, відновлюючись після операції.
Як пише Evening Standard, інцидент стався на Ямайці - одній з локацій зйомок фільму. Через травму актора довелося транспортувати до США, де йому надали необхідну допомогу.
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Попри це творці стрічки переконані, що значних змін графіку не станеться, і чергова серія "Бондіани" вийде, як заплановано, у квітні 2020 року.
Evening Standard нагадує, що це буде п'ята і остання стрічка про Бонда за участю Деніела Крейга. Вперше актор з'явився в цьому образі у фільмі "Казино Рояль", який вийшов у 2006 році.
Відтоді травми супроводжували пана Крейга щоразу, коли він брав участь у зйомках карколомних трюків. Після виходу в прокат стрічки "Спектр" актор розповів, що за час його "кар'єри агента 007" він зазнавав травм плеча, обох колін і пальця на руці.
Розширення не буде
FIFA відмовилася від планів розширити формат Чемпіонату світу з футболу-2022 і залучити до нього більше команд, повідомляє Daily Mail.
Газета розповідає, що очільник головної футбольної організації Джанні Інфантіно визнав, що його план запросити не 32, а 48 команд, а також розширити географію проведення чемпіонату 2022 року втілити неможливо.
Через політичні причини FIFA не змогла знайти ще одну країну на Близькому Сході, яка б прийняла 16 додаткових команд, пише Daily Mail.
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Організатори мундіалю сподівалися, що разом із Катаром футбольні матчі могли б проводитися в ОАЄ, Бахрейні або Саудівській Аравії. Однак передумовою для цього мало б бути відновлення стосунків цих країн з Катаром, які перервалися два роки тому.
Оскільки цього не сталося, FIFA звернула погляди на нейтральний Оман. Однак ця країна заявила про відсутність інтересу до проведення футбольних змагань.
Відтак, Чемпіонату світу з футболу-2022 відбудеться у старому форматі, а плани розширити мундіаль чекатимуть до 2026 року. FIFA сподівається, що до країн-господарів наступного мундіалю - США, Канаді і Мексиці - зможуть запросити більше команд.
Більше сексу - різного і регулярного
Газета Guardian вміщує велику статтю про переваги сексу для здоров'я людей. Видання пише, що численні дослідження доводять - секс покращує фізичне і психічне здоров'я людини. Він допомагає врегулювати тиск, покращує роботу серця, посилює імунну систему людини, а також є чудовим засобом подолання стресу.
Guardian нагадує, що Служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує мешканцям країни займатися сексом "принаймні раз на тиждень", аби підтримувати тіло у хорошій фізичній формі. Адже секс - це ще й фізичні вправи. Газета пише, що під час статевого контакту "середньої інтенсивності" молода гетеросексуальна пара спалює приблизно 85 калорій, тобто 3,6 калорії за хвилину.
Видання також розвінчує міф про те, що з роками люди втрачають інтерес до "вправ у ліжку". Guardian пише, що дослідження доводять і той факт, що заняття сексом в період менопаузи покращує фізіологічний стан жінок.
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Guardian цитує доктора Лейлу Фродшам, яка переконана, що держава повинна інвестувати у пропаганду здорового і регулярного сексу, бо це допоможе національній Службі охорони здоров'я зекономити чимало коштів.
Вона є палким прихильником планів відкрити в Лондоні музей вагіни. "Чому ні - в Ісландії ж існує музей пеніса!" - підтримує ідею газета.
Пані Фродшам також закликає переглянути підходи до секс-просвіти у школах. Вона обурюється тим, що у школах підліткам лише прищеплюють переконання, що секс може призвести до небажаної вагітності і хвороб, що передаються статевим шляхом.
"Вони забувають про дуже природну причину того, чому ми хочемо сексу. Це - задоволення", - цитує лікарку газета Guardian.
Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингуBBC