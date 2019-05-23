Росія веде глобальну кібервійну - огляд ЗМІ

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У четвер, 23 травня, іноземна преса зокрема пише про таке:

Як Велика Британія закликає зупинити Росію в кіберпросторі?

Чому призупинили зйомки нового фільму про Джеймса Бонда?

Чому провалилися плани FIFA розширити Чемпіонат світу з футболу?

Секс покращує якість життя

Як протистояти Росії

Копирайт изображения EPA Image caption Глава британського МЗС Джеремі Гант заявив, що Росії необхідно давати адекватну відсіч

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант переконаний, що Росія проводить "систематичну і злісну глобальну кібервійну, спрямовану на зрив функціонування критичної інфраструктури" в багатьох країнах, повідомляє британська газета Independent.

Саме цю проблему очільник британського зовнішньополітичного відомства збирається підняти на міжнародній конференції НАТО із кібербезпеки, які відкривається сьогодні в Лондоні.

Пан Гант звертає увагу, що російські спецслужби планомірно відшукують вразливі місця в кіберсистемах важливих інфраструктурних об'єктів багатьох країн із метою завдання удару по них, пише видання.

"Я можу розкрити таку інформацію: за останні 18 місяців Національний центр кібербезпеки (Великої Британії - ред.) ділився інформацією з 16 союзними країнами НАТО, і навіть ще більшою кількістю країн, які не є членами альянсу, про кібер-діяльність Росії в цих країнах", - цитує пана Ганта Independent.

Як приклад, міністр закордонних справ Великої Британії наводить ситуацію із виборами в Україні і США: "Останні події свідчать про те, що наші противники вважають демократичні вибори ключовим слабким місцем будь-якого відкритого суспільства".

А відтак, переконаний пан Гант, Росії необхідно давати адекватну відсіч. "Ми повинні чітко розуміти, що будь-які кібероперації, спрямовані на маніпулювання виборчою системою іншої країни та зміною результатів, порушують міжнародне право - і виправдовують пропорційну відповідь", - наводить його слова Independent.

У Джеймса Бонда знову проблема

Копирайт изображения PA Image caption У "Бонда-25" знову негаразди, тепер у халепу потрапив виконавець головної ролі Деніел Крейг

Газета Evening Standard повідомляє про проблеми у вигаданого британського розвідника Джеймса Бонда.

Виконавець роль агента 007 у ювілейній 25-й стрічці про шпигуна, 51-річний Деніел Крейг, зазнав травми ноги під час виконання трюку і тепер проведе два тижні, відновлюючись після операції.

Як пише Evening Standard, інцидент стався на Ямайці - одній з локацій зйомок фільму. Через травму актора довелося транспортувати до США, де йому надали необхідну допомогу.

Попри це творці стрічки переконані, що значних змін графіку не станеться, і чергова серія "Бондіани" вийде, як заплановано, у квітні 2020 року.

Evening Standard нагадує, що це буде п'ята і остання стрічка про Бонда за участю Деніела Крейга. Вперше актор з'явився в цьому образі у фільмі "Казино Рояль", який вийшов у 2006 році.

Відтоді травми супроводжували пана Крейга щоразу, коли він брав участь у зйомках карколомних трюків. Після виходу в прокат стрічки "Спектр" актор розповів, що за час його "кар'єри агента 007" він зазнавав травм плеча, обох колін і пальця на руці.

Розширення не буде

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FIFA відмовилася від планів розширити формат Чемпіонату світу з футболу-2022 і залучити до нього більше команд, повідомляє Daily Mail.

Газета розповідає, що очільник головної футбольної організації Джанні Інфантіно визнав, що його план запросити не 32, а 48 команд, а також розширити географію проведення чемпіонату 2022 року втілити неможливо.

Через політичні причини FIFA не змогла знайти ще одну країну на Близькому Сході, яка б прийняла 16 додаткових команд, пише Daily Mail.

Організатори мундіалю сподівалися, що разом із Катаром футбольні матчі могли б проводитися в ОАЄ, Бахрейні або Саудівській Аравії. Однак передумовою для цього мало б бути відновлення стосунків цих країн з Катаром, які перервалися два роки тому.

Оскільки цього не сталося, FIFA звернула погляди на нейтральний Оман. Однак ця країна заявила про відсутність інтересу до проведення футбольних змагань.

Відтак, Чемпіонату світу з футболу-2022 відбудеться у старому форматі, а плани розширити мундіаль чекатимуть до 2026 року. FIFA сподівається, що до країн-господарів наступного мундіалю - США, Канаді і Мексиці - зможуть запросити більше команд.

Більше сексу - різного і регулярного

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Газета Guardian вміщує велику статтю про переваги сексу для здоров'я людей. Видання пише, що численні дослідження доводять - секс покращує фізичне і психічне здоров'я людини. Він допомагає врегулювати тиск, покращує роботу серця, посилює імунну систему людини, а також є чудовим засобом подолання стресу.

Guardian нагадує, що Служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує мешканцям країни займатися сексом "принаймні раз на тиждень", аби підтримувати тіло у хорошій фізичній формі. Адже секс - це ще й фізичні вправи. Газета пише, що під час статевого контакту "середньої інтенсивності" молода гетеросексуальна пара спалює приблизно 85 калорій, тобто 3,6 калорії за хвилину.

Видання також розвінчує міф про те, що з роками люди втрачають інтерес до "вправ у ліжку". Guardian пише, що дослідження доводять і той факт, що заняття сексом в період менопаузи покращує фізіологічний стан жінок.

Guardian цитує доктора Лейлу Фродшам, яка переконана, що держава повинна інвестувати у пропаганду здорового і регулярного сексу, бо це допоможе національній Службі охорони здоров'я зекономити чимало коштів.

Вона є палким прихильником планів відкрити в Лондоні музей вагіни. "Чому ні - в Ісландії ж існує музей пеніса!" - підтримує ідею газета.

Пані Фродшам також закликає переглянути підходи до секс-просвіти у школах. Вона обурюється тим, що у школах підліткам лише прищеплюють переконання, що секс може призвести до небажаної вагітності і хвороб, що передаються статевим шляхом.

"Вони забувають про дуже природну причину того, чому ми хочемо сексу. Це - задоволення", - цитує лікарку газета Guardian.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингуBBC