Культогляд: скандальна Мадонна і "роман" Мобі з Портман

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Чи був роман між Наталі Портман і Мобі, скандальний виступ Мадонни на Євробаченні, пиво і Том Генкс та четверта частина "Щоденника Бріджит Джонс" - в щотижневому культогляді.

Стосунки Мобі та Наталі Портман. Чия правда?

Чому Мадонна розлютила багатьох на "Євробаченні"

Як Том Генкс хотів (але не міг) випити пива

Чи варто чекати на четверту частину "Щоденника Бріджит Джонс"

Чи був роман?

Актриса Наталі Портман та музикант Мобі цього тижня вступили у заочну полеміку щодо природи стосунків, які пов'язували їх багато років тому, пише Guardian.

Річ у тім, що в своїй автобіографічній книзі "А потім все розвалилося" всесвітньо відомий діджей пригадує, що коли йому було 33, він за лаштунками познайомився із зовсім юною Наталі. В них нібито зав'язалися нетривалі романтичні відносини - вони "цілувалися під сторічними дубами" в Гарвардському університеті, де вона в той час здобувала освіту.

"Кілька тижнів я намагався стати її хлопцем. Але не сталося", - розповів Мобі.

Акторка відреагувала на ці зізнання запереченням.

"Я була здивована, коли почула, що він схарактеризував дуже короткий час нашого знайомства як романтичні стосунки. Адже я пам'ятаю набагато більш старшого чоловіка, який поводився зі мною дивно і недоречно", - сказала Портман.

Вона додала, що в мемуарах Мобі є "багато фактичних помилок і вигадок".

Після цього музикант опублікував в Instagram своє старе фото с Портман і зізнався, що вона його "спантеличила" своїм спростуванням. А ще наполіг, що вони таки зустрічалися.

"Чесно кажучи, я не збагну, чому вона так завзято перекручує правду про наші, хоч і короткі, стосунки", - написав Мобі.

Скандальна Мадонна

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Де Мадонна - там скандал. Цього разу мова про її недільне шоу у фіналі "Євробачення" в Тель-Авіві, яке дехто засудив як політично провокативне, а багато хто - як музично недосконале.

Як нагадує Daily Mail, навіть перед початком конкурсу виступ поп-королеви викликав суперечки, бо вона не надто прислухалася до закликів пропалестинських активістів бойкотувати подію.

Вже під час самого номеру двоє з її танцюристів повернулися спиною до глядачів - на їх спинах були нашиті прапори Ізраїлю і Палестини. Цей політичний жест жорстко засудив міністр культури країни Мірі Регев, який сказав, що "це була помилка". За його словами, "політика та культурна подія не мають перетинатися".

Втім, чогось подібного від Мадонни можна було очікувати. Адже ще до виступу співачка заявила: "Я ніколи не припиню виконувати музику, аби підлаштуватися під чиїсь політичні погляди. І я також ніколи не припиню вголос виступати проти порушень прав людини".

Але Мадонна розчарувала багатьох прихильників ще й тому, що заспівала непереконливо, а місцями навіть фальшиво. Серед них - відомий британський телеведучий Пірс Морган, який написав в Twitter: "Спочивай з миром, кар'єра Мадонни".

А коментатор конкурсу від Сполученого Королівства Грем Нортон зауважив, що тільки-но зірка закінчила виступ, реакція глядачів в залі була "трохи приглушеною".

Пиво для Генкса

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Про кумедний випадок, що трапився з актором Томом Генксом, повідомляє американське видання People.

Він супроводжував свою дружину на цьогорічному музичному фестивалі кантрі, де у неї було заплановано концерт.

В якийсь момент він вирішив випити пива - і от тут почалося найцікавіше. Генкса, володаря двох "Оскарів", 62-річну зірку таких фільмів, як "Форест Гамп" та "Код да Вінчі", відмовилися обслуговувати, адже він не зміг підтвердити, що має право вживати алкоголь за законом.

За правилами фестивалю усі відвідувачі мали спочатку в окремому приміщенні пред'явити документ, який засвідчить їх особу і вік, а потім отримати спеціальний браслет. І от саме цього актор не зробив - попри те, що він аж ніяк не виглядає юнаком.

В інтерв'ю, під час якого він переповідав про цей випадок, він сказав, що йому навіть стало "моторошно", що дівчата, які стояли на розливі пива, були такі "непохитні". І це навіть після того, як він запропонував їм запрошення на прем'єру четвертої частини "Історії іграшок".

Але проблему все ж таки було вирішено - хтось з персоналу приніс браслет.

"І вгадайте, що я зробив? Я одним ковтком випив холодненьке", - закінчив актор свою розповідь.

Бріджит Джонс після 50

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Чи знімуть четвертий фільм про Бріджит Джонс і, якщо так, то чи погодиться Рене Зеллвегер знову виконати цю роль? Як припускає Independent, все можливо.

По-перше, ще у 2013 році вийшов друком черговий роман авторства Гелен Філдінг "Бріджит Джонс без розуму від хлопчиська" - і його досі не екранізовано.

По-друге, Шерон Магваєр, яка була режисером останнього - третього - фільму з серії, якось зізналася, що їй було б цікаво розкрити інші грані особистості героїні.

"Є безліч глав в житті Бріджит, яких ми не бачили", - сказала вона.

Але найголовніше - бажання самої 50-річної Зеллвегер, яка втілила цей образ в кіно.

Днями її запитали на американському ток-шоу, чи бажає вона знову зіграти Бріджит.

"Бріджит Джонс: Менопауза, - пожартувала акторка. - Я люблю цей персонаж, тому… якщо мене покличуть, я буквально побіжу зніматися".

А ще Independent нагадує, що цього року глядачі побачать фільм "Джуді" за участю Зеллвегер - про легендарну Джуді Гарленд.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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