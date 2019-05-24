Чи буде Зеленський чесним - Independent

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24 травня іноземна преса пише про таке:

Чи буде Зеленський чесним?

Чому США експортує пластикові відходи

Собору Паризької Богоматері загрожує "повне руйнування"

Як 9-годинний робочий тиждень може врятувати планету

"Не наївний" Зеленський

Independent пише про те, що Володимир Зеленський може закласти підвалини сучасної України, якщо "залишиться чесним".

Видання нагадує, що шоумен прийшов до влади на тлі "розчарування та навіть люті", викликаних політикою Петра Порошенка. Втім, в цьому є загроза й для самого Зеленського, адже він дав надію людям протилежних поглядів, яких, цілком можливо, "буде неможливо задовольнити".

Крім того, задля виконання обіцянок президенту доведеться боротися з політичними елітами, олігархами, силами, що підтримують Порошенка, все ще впливовими політиками на кшталт Юлії Тимошенко, тощо. Словом, "з усіма, хто має долю в наявній політичній системі".

Попри песимізм багатьох експертів, видання схиляється до думки, що Зеленський може провести успішні зміни в країні.

"Він молодий, енергійний та є частиною сучасної системи комунікації, якій частково завдячує своїй перемозі на виборах. Можливо, він політик-новачок, але він не наївний та добре поінформований про українські реалії", - пише Independent.

"Здається, що він прагматично оцінює, в чому полягає влада, та має план." Поєднання підходу президента та "величезного економічного потенціалу" України може зламати стару систему та змінити країну на краще.

"Якщо Зеленський зможе скористатись усім цим та залишитись чесним, він може закласти підвалини сучасної України, яка не буде ані клієнтом заходу, ані ворогом Росії, а буде своєю власною країною на своєму місці. Втім, щоб це сталось, не тільки Україна має взяти більшу відповідальність на себе, не тільки Росія має визнати, що Україна є дорослою, незалежною країною, але і Європа та захід мають припинити називати Україну "своєю", - підсумовує Independent.

Пластикові загрози

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У той час як більшість країн світу потерпають від великої кількості пластикових відходів, США експортує пластик і пластмасу, пише Huffington Post.

Через велику кількість виробництва та споживання пластику, навіть одна з найрозвинутіших країн світу не може впоратися з переробленням сміття і відправляє більшість своїх відходів за кордон, переважно до Південної Азії - Малайзії, В'єтнаму та Індонезії.

"За даними National Geographic, лише 12% пластику у США спалюється, а 9% переробляється", - пише видання. Решта "йде на експорт".

"Багаті країни звикли експортувати свої проблеми з пластиком, не особливо замислюючись чи намагаючись забезпечити те, що пластик, який вони експортують, перероблювався та не спричиняв проблем іншим країнам", - зауважує у своїй доповіді Greenpeace.

Організація та активісти закликають виробників та уряди взяти на себе більшу відповідальність за скорочення виробництва пластику та його утилізацію.

"Пластикові загрози нашим океанам та життю в морі були достатніми, щоб виробники цього матеріали занепокоїлись десятиліття тому", - каже експерт Жаклін Савіц.

Втім, деякі зрушення вже є. Зокрема, такі виробники пластику, як Dow Chemical, ExxonMobil, Formosa Plastics Corp. and Procter & Gamble вже виділили 1.5 млрд доларів на боротьбу із забрудненням довкілля, пише Huffington Post.

Чи врятують собор?

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Daily Mail пише про загрозу "повного руйнування" Собору Паризької Богоматері.

Видання цитує інженера Паоло Вануччі, який провів дослідження та стверджує, що якщо сила вітру досягне 90 км/г, старовинна будівля не витримає.

До нещодавньої пожежі собор міг витримувати набагато потужніші вітри, адже структура, включно з тепер відсутнім шпилем, гарантувала більшу стійкість конструкції.

За словами інженера, під час ремонтних робіт "необхідно в першу чергу підсилити та відновити структурну систему собору".

"Це має стати пріоритетом в процесі відбудови", - цитує пана Вануччі Daily Mail.

Єдиний спосіб

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Sun пише про заклики знизити робочий тиждень до 9 годин для боротьби зі зміною клімату.

"Британці мають більше відпочивати та мати десятигодинний робочий тиждень для порятунку планети", - пише видання.

Видання посилається на дослідження аналітичного центру Autonomy, яке стверджує, що це єдиний спосіб виконати квоту на парниковий газ, встановлену для Великої Британії ООН.

Автори дослідження також заявили, що для досягнення своїх цілей Німеччині потрібно скоротити кількість робочого часу на тиждень до 6, а Швеції - до 12 годин.

За словами голови Autonomy Уілла Стронга, ці кроки є обов'язковими, а проведення більше часу вдома "є не стільки насолодою, а радше гострою потребою". За його словами, цей план є цілком можливим, якщо збільшити використання роботів.

"Швидкий темп розвитку раціоналізаторських технологій дозоляє сконцентруватися на можливості коротшого робочого тижня для всіх, за умови, що вони будуть використовуватись належним чином", - каже пан Стронг.

Зараз британці працюють "більше, ніж інші країни Європи" - в середньому 42 години на тиждень, додає Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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