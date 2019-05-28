Емоційне вигорання - хвороба. Які симптоми? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 28 травня, іноземна преса пише про таке:

Емоційне вигорання визнали захворюванням

Чи справді Європа на порозі "паралічу"

Смерть від 246 пакетиків кокаїну

Де живе панда-альбінос

На одну хворобу більше

Емоційне вигорання офіційно визнали хронічним захворюванням, повідомляє Daily Mail.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила цей розлад до переліку Міжнародної класифікації захворювань.

Остаточно статус захворювання за емоційним вигоранням має закріпитися до 2022 року, пише видання. Тоді медичні заклади і страхові компанії матимуть підстави для надання послуг з лікування його симптомів та покриття витрат.

ВООЗ описує розлад як "хронічний стрес на робочому місці, з яким своєчасно не впоралися". Його супроводжують такі симптоми:

Зниження рівня енергії в організмі, виснаження;

Дистанціювання від роботи, негативне або цинічне ставлення до роботи;

Знижена продуктивність праці.

Згідно з ВООЗ, емоційне вигорання слід пов'язувати виключно з професійною діяльністю. Розлади, що пов'язані зі стресом, тривогою чи страхом, належать до іншої категорії захворювань, наголошують фахівці.

Європа на порозі "паралічу"?

Партії, що будувалися за канонами минулого сторіччя, втрачають свою актуальність, пише оглядач Financial Times Гідеон Речмен, коментуючи попередні результати виборів до Європарламенту у статті під заголовком "Фрагментованій Європі загрожує параліч".

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Європейського виборця турбують нові проблеми - зміна клімату, питання власної ідентичності та міграційне питання.

З одного боку, пише автор, проєвропейські партії продовжуватимуть домінувати в Європарламенті. Євроскептики колективно матимуть не більше 20% мандатів. З іншого боку, останні здобули перемогу у чотирьох країнах з найбільшим населенням у Європі - Франці, Італії, Британії і Польщі.

Якщо відповідь на запитання "Хто матиме більше впливу - євроскептики чи проєвропейські сили?" неоднозначна, то ситуація з партіями, які домінували у європейській політиці до цьогорічних виборів - очевидна, зазначає оглядач видання.

"Традиційні право- та лівоцентристи переживають занепад. Вони втрачають позиції не тільки перед популістами-націоналістами, але і перед тими партіями, які звертаються до середнього класу, який проживає у містах, зокрема зеленими і лібералами", - пише автор.

На Європу чекає період "політичної нестабільності та постійних змін", додає він.

"Той факт, що правоцентристи, соціалісти, ліберали та зелені займають чітку проєвропейську позицію, не здатен приховати їхніх різних поглядів на низку ключових питань, серед яких зміна клімату і реформа єврозони", - пише оглядач Financial Times.

Найбільше питання полягає в подальшій долі ЄС - чи Брюссель рухатиметься до більш міцного союзу, чи піде шляхом дезінтеграції.

246 пакетиків кокаїну

Чоловік помер в літаку, що прямував з Колумбії до Японії, після того, як проковтнув 246 пакетиків з кокаїном, повідомляє Guardian.

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42-річного пасажира рейсу Богота-Токіо вразив напад конвульсій незадовго після того, як літак злетів і набрав висоту. Стюардеси були вимушені запросити вимушену посадку, яку літак здійснив на півночі Мексики.

Результати розтину показали передозування наркотиками.

Транспортування наркотиків всередині людського організму поширена серед наркокартелів практика, зазначає видання.

Де живе панда-альбінос

Панду-альбіноса вперше показали світу.

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Співробітникам заповідника Волонг в провінції Сичуань вдалося сфотографувати рідкісну тварину в лісі ще у квітні, повідомляє Guardian.

Хутро тварини повністю біле, а очі червоні. За словами представників заповідника, панда виглядає фізично сильною та повноцінною, ознаки негативного впливу альбінізму на її здоров'я - відсутні.

Тварині може бути від одного до двох років, кажуть експерти.

В дикій природі панд залишилося менше двох тисяч. Панди-альбіноси - надзвичайно рідкісне явище, пише видання.

Співробітники заповідника надіються побачити наступне покоління цих панд.

"Якщо нам вдасться зловити на знімках наступне покоління, цінність цього дослідження буде ще більшою", - підсумовує Guardian словами дослідників.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.

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