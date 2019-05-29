Спортсменки вимагають права на дитину - огляд ЗМІ

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У середу, 29 травня, іноземні ЗМІ пишуть про наступні теми:

Чому професійні спортсменки бояться вагітнити та хочуть це змінити

Як Італія втрачає свою культурну спадщину

На що жертвує половину статків одна з найбагатших жінок світу

Чому брат Меган Маркл звинувачує її у своїх бідах

Право на дитину

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська олімпійська чемпіонка Джессіка Енніс-Гілл говорить, що їй пощастило - спонсори підтримали її під час призупинення кар'єри, пов'язаного з народженням дитини

Guardian пише про те, чому професійні спортсменки бояться вагітніти.

За словами Олімпійської чемпіонки Джессіки Енніс-Гілл, вона та її колеги "відчувають тиск", адже побоюються втратити спонсорів.

"Думаю, що на спортсменок чиниться своєрідний тиск, і вони почуваються наступним чином: "Я мушу займатись своєю кар'єрою і не можу зупинитися в її розпалі для народження дитини, адже це, ймовірно, стане її закінченням", - каже уславлена легкоатлетка.

За її словам, їй пощастило, і спонсори підтримали її під час призупинення кар'єри, пов'язаного з народженням дитини. Іншим, навіть дуже відомим спортсменкам, пощастило набагато менше.

Зокрема, американці Елісон Фелікс, найтитулованішій легкоатлетці в історії, спонсор хотів скоротити фінансову підтримку на 70% після того, як вона народила дитину минулого року.

Щоправда, після розголосу спонсор змінив свою думку, але пані Енніс-Гілл хоче, щоб право на переривання кар'єри та збереження виплат було зафіксовано в контракті кожної спортсменки.

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"Має бути якийсь письмовий документ. Зараз все трохи ні те ні се. Деякі компанії підтримують, деякі ні. Все має бути стандартизованим, щоб спортсменки могли думати, що якщо захочуть розпочати сімейне життя, вони зможуть повернутись у спорт і матимуть підтримку, яка їм це дозволить", - цитує Олімпійську чемпіонку Guardian.

"Нові руїни"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало археологічних пам'яток та храмів в Італії є занедбаними. Їх грабують і вони руйнуються.

Об'єкти культурної спадщини руйнуються в Італії, пише Guardian.

За словами видання, зараз на Апеннінах можна спостерігати "нові руїни", які утворились внаслідок "занедбання та мародерства".

"Країна може похвалитись найбільшою кількістю об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО у світі, але, за даними статистики ЄС, є другою з кінця в Європі за державними витратами на культуру. Як наслідок, частина її величезної спадщини, яка пережила землетруси та війни, перебуває під загрозою бути втраченою через вандалізм, недогляд чи мародерство", - пише видання.

Кількість занедбаних об'єктів в Італії просто неймовірна, кажуть експерти. Вони стверджують, що самих лише стародавніх церков, які потребують негайної підтримки держави, тисячі. Наприклад, в центрі Неаполя розташовано понад 200 храмів, і 75 з них повністю покинуті.

Величезну кількість будівель пограбовано. За інформацією правоохоронців, лише минулого року в Італії зникли 8405 предметів, що мають археологічну цінність.

"Існують археологічні ділянки, які навіть не захищені від відвідувачів. Будь-хто може просто зайти та забрати додому стародавній артефакт. Єдиний спосіб захистити нашу спадщину - змусити інституції вкладати більше державних грошей в нашу роботу", - цитує дослідника Міммо Макалузо Guardian.

18 млрд на благодійність

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після розлучення з засновником Amazon Маккензі Безос є однією з найбагатших жінок світу, а її статки оцінюються у приголомшливі 36 млрд доларів

Independent пише про плани Маккензі Безос пожертвувати на благодійність 18 млрд доларів.

Колишня дружина засновника компанії Amazon є однією з найбагатших жінок світу, а її статки оцінюються в приголомшливі 36 млрд доларів.

Пані Безос збирається надати гроші фонду Giving Pledge лише через місяць після розлучення із чоловіком. За її словами, вона має "непропорційно велику суму грошей, якими хотіла б поділитись".

"Мій підхід до філантропії залишатиметься вдумливим. Знадобиться час, зусилля та турбота. Проте я не чекатиму", - каже вона.

Giving Pledge був заснований іншими мільярдерами - Ворреном Баффетом і Біллом та Меліндою Гейтс. З 2010 року до благодійного фонду долучились понад 200 багатіїв, наприклад, засновник Facebook Марк Цукерберг.

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Цікаво, що сам Джефф Безос, який наразі є найбагатшою людиною світу зі статками в 114 млрд доларів, поки не зробив свого внеску до фонду. Але висловив захоплення вчинком колишньої дружини.

"Маккензі буде чудовою, вдумливою та ефективної в філантропії, і я пишаюся нею", - цитує пана Безоса Independent.

Бездомний родич

Копирайт изображения Getty Images Image caption Томас Маркл-молодший, зведений брат герцогині Сассекської Меган, вважає, що його життя пішло шкереберть через його сестру

Sun пише про "бездомного" брата Меган Маркл.

Томас Маркл-молодший вважає, що його життя пішло шкереберть через його сестру. На його думку, саме через її популярність він постійно знаходиться "під мікроскопом" та опинився "в найнижчій точці" свого життя.

"Він вважає, що його ім'я стало настільки сумнозвісним в рідному містечку Грантс Пасс, що ніхто не хоче взяти його на роботу чи здавати житло", - пише видання.

В інтерв'ю газеті пан Маркл заявив, що вже два місяці живе в готелі в Орегоні разом із нареченою, її сином та їхніми собаками, адже "втратив роботу, будинок та не може знайти місце, де міг би жити".

За його словами, проблеми почались після того, як його життя "скатапультувало до слави не через мою провину". На початку року він захворів, втратив роботу скляра та був виселений з будинку, який орендував.

Після цього власник звинуватив Томаса в пошкодженні майна, що сам брат Меган категорично відкидає. Але, каже він, зважаючи на розголос цієї історії тепер ніхто не хоче задавати йому житло.

"Я намагався знайти інше житло, але не можу нічого знайти. Я все ще безробітний. Я шукаю роботу в різних компаніях, але коли вони чують моє ім'я, вони відмовляють. Я навіть подавався на посади, для яких моя кваліфікація занадто висока", - каже пан Маркл.

"Проблема в тому, що мене зараз знають як Томасa Маркла, божевільного брата Меган".

Аби звести кінці з кінцями, 52-річний чоловік підписав угоду про участь в боксерських поєдинках з іншими знаменитостями.

Втім, він все ще сподівається на допомогу від сестри.

"Не хочу сказати нічого поганого про Меган, але думаю, що вся це можна було краще вирішити з самого початку", - цитує пана Маркла Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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