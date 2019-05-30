Використання Google Maps збільшує ризик хвороби Альцгеймера - ЗМІ

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У четвер, 30 травня, іноземна преса пише про таке:

Google Maps та хвороба Альцгеймера

Розшифроване листування нацистів

Зв'язок між забрудненою російською нафтою і Північним потоком-2

Ризики генетичного тестування

Google Maps і хвороба Альцгеймера

Використання Google Maps збільшує ризик хвороби Альцгеймера, пише Telegraph.

У людства протягом сотні тисячоліть розвинулося гостре відчуття навколишнього середовища, каже колишній британський дипломат Дейвід Бері, який багато писав про природну навігацію. Тепер ми втрачаємо цю здатність через нові технології.

Бері пояснює, що користування GPS перешкоджає розвитку стійкості мозку, яка потрібна в подальшому житті.

"Частину мозку, яка необхідна для навігації, треба тренувати, інакше вона зменшиться", - розповідає експерт.

Хвороба Альцгеймера в першу чергу вражає гіпокамп, забираючи здатність орієнтуватися в просторі.

Бері, який написав книгу про вражаючі навігаційні навички тварин, вважає, що люди теж мають подібні здібності - навіть відчувати магнітне поле Землі.

Дослідження, проведене в березні цього року, показало, що мозкові хвилі суттєво змінюються під час руху магнітного поля. Це свідчить про те, що мозок підсвідомо підхоплює напрямок руху.

"Наші пращури, які вели мисливсько-збиральницький спосіб життя, спиралися лише на свої органи чуття та кмітливість для орієнтації на місцевості", - додає він.

Як Альянс перехитрив Гітлера

Копирайт изображения BBC/Arrow Media/Bletchley Park Image caption Комп'ютер "Колос" у Блечлі-Парк, що використовувався для розшифровки німецьких повідомлень під час війни

Сили Альянсу перехитрили Гітлера напередодні нормандської висадки, пише Daily Mail.

Про це свідчать дані, розшифровані британським комп'ютером Colossus ("Колос"), які знайшли цього року в архівах листування німецького верховного командування.

З цього листування випливає, що вони очікували напад у порті Кале замість Нормандії.

У травні 1944, за кілька тижнів до висадки, командування написало: "Де саме ворог готує висадку - невідомо".

Під час так званої операції Fortitude ("стійкість"), члени альянсу використали макети та надувні танки, аби перехитрити ворога. Через це Гітлер тримав ключові сили у Па-де-Кале, далеко на північ від Нормандії.

Ці повідомлення було зашифровано кодом Лоренца, який почали ламати 1944 року. Інше листування гітлерівців шифрувалося кодом "Енігми", який зламали у 1941 році за допомогою машини Bombe Алана Тюрінга.

"Колос", збудований британським інженером Томмі Флаеурс, вважають одним із перших у світі комп'ютерів. Усі вісім машин Colossus згодом зруйнували - це подія, яку архів називає "особистою трагедією" Флауерса.

Забруднена нафта впливає на Північний потік-2

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Доля Північного потоку-2 може змінитися через російську "нафтову кризу", пише Financial Times.

Забруднення російської нафти у трубопроводі "Дружба" зменшило віру європейських компаній у Москву як надійного постачальника енергоресурсів, зокрема п'яти газових компаній, які разом із Росією будують Північний потік-2.

"У російському експорті газ - це сила, а нафта - гроші, - пише газета. - Змішувати їх може бути небезпечно".

Москва звинуватила в інциденті злочинну групу, яка начебто крала сировину, однак таке пояснення лише збільшило занепокоєння через корупцію та низькі стандарти в російській енергетиці.

Компанії Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall, Engie та OMV раніше охоче купували російський газ, однак на них дедалі більше тиснуть США та деякі країни ЄС, які вбачають у проекті Північний потік-2 негативний вплив на Україну.

"Перед кризою з Дружбою, західні країни ставилися до газу та нафти як окремих явищ", - пише газета. Однак тепер "нафтова криза висвітлила два ключові аргументи проти Росії як постачальника енергетики".

По-перше, критики кажуть, що європейським країнам необхідно диверсифікувати джерела енергії. По-друге, схильність Росії до розв'язання криз постачання означає, що їй не можна довіряти.

"Якими б не були остаточні обсяги втрат, ефект та удар по репутації Росії поширився далі, аніж сама забруднена нафта, і це сталося в критичний час для іміджу Москви", - підсумовує газета.

"Тож доля Північного потоку-2 невідома", - додає видання.

ДНК тести та конфіденційність

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Конфіденційність зникає через генетичне тестування, пише Daily Mail.

Група експертів зібралася у Гарварді, аби обговорити наслідки технологій, які досліджують людську ДНК, зокрема, AncestryDNA та 23andMe.

Вони попередили, що ці тести дозволяють втручатися у приватний простір і те, що за їхніми даними легко визначити особу.

Вчені цікавилися, як будуть ставитися до кандидата, який має генетичну схильність до шизофренії, адже схильність ще не означає, що захворювання розвинеться.

Зникнення анонімності також вплине на простих людей, зокрема під час здачі сперми.

Однак це також потенційно торкнеться відомих осіб - зірок, політичних кандидатів тощо.

Аналіз ДНК успішно використали, щоб спіймати серійного вбивцю Golden State Killer, який вбив 13 людей у Каліфорнії у 1974-1986 роках. Однак у менш серйозних провинах, користь від технології неоднозначна.

В одному яскравому випадку канадський бізнесмен Гарольд Піренбум та директор компанії Marvel Айк Перльмуттер роками сперечалися за контроль над тенісними кортами у заміському клубі. У ході суперечки Піренбум непомітно взяв зразок ДНК Перльмуттера з його пляшки води. Однак суддя вирішив, що Перльмуттер має право на те, щоб його генетичну інформацію не брали без дозволу.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC