"Це було питанням часу". Угорські ЗМІ про трагедію на Дунаї

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Круїзне судно, яким керував громадянин України, зіткнулося з прогулянковим катером на річці Дунай в Будапешті. Врятувати вдалося лише сімох людей. Загинули щонайменше семеро, ще 21 людина вважається зниклою безвісти. Що про трагедію пишуть угорські ЗМІ?

"Безпорадна влада"

"Влада не справляється зі своїми обов'язками," - починає свій матеріал опозиційна газета Nepszava.

"На папері служби порятунку завжди готові до будь-яких ситуацій, але якщо трапляється щось серйозне, ми бачимо лише дурниці у їхньому виконанні," - пише газета.

"Допомога надавалася хаотично. Наша газета дізналася, що карети швидкої допомоги із півгодини не могли вивезти легко поранених, лікарні відмовлятися їх приймати через брак місця. Це, найкращим чином характеризує службу екстреної медичної допомоги нашої столиці," - робить висновок Nepszava.

"Фундаментальні проблеми"

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Інша угорська газета Napi критикує саму організацію судноплавства на Дунаї.

"У судноплавній галузі в Угорщині залишаються невирішеними фундаментальні проблеми. За короткий час літньої навігації власники суден намагаються отримати максимальні прибутки. Їм не вистачає досвідчених професіоналів, і це тоді, коли інтенсивність руху на річках зростає," - пише газета.

Napi зазначає, що досвідчені капітани в Угорщині є, але вистачає і тих, хто має лише капітанську ліцензію, але не має досвіду.

Кораблям не місце в центрі Будапешта?

Однак неналежна організація судноплавства в районі Будапешта є набагато більшою загрозою.

"Слід з'ясувати, чи кораблі-готелі взагалі повинні бути у центрі міста," - цитує мера Будапешта Іштвана Тарлоша популярний вед сайт Index.

Тарлош вважає, що задля безпеки великі судна повинні швартуватися подалі від центру міста. При цьому мер Будапешта зазначив, що він не може вирішити це питання.

"Місто не встановлює правил навігації. Це не наша компетенція," - зазначив Тарлош.

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Тим часом люди, які працюють на Дунаї, вважають, що трагедія такого масштабу рано чи пізно повинна була трапитись.

Інший співрозмовник сайту Іndex, який працює на катері одного з готелів, сказав, що лихо мало статися рано чи пізно. За його словами, два тижні тому два готельні кораблі майже зіткнулися біля мосту Петефі.

Корінь проблеми полягає в тому, що не тільки невеликі круїзні катери, але і судна-готелі роблять оглядові екскурсії під тиском туристичних агентств, хоча ці транспортні засоби непридатні для цього, пише Іndex.

"Ця традиція почалася чотири-п'ять років тому, і оскільки все більше і більше готельних суден це роблять, жодна з компаній не може цього припинити. Панорама Будапешта на Дунаї дуже вражаюча. Навіть якби було рішення, що це робитимуть лише невеликі кораблі, тенденцію не зупинити."

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"Трагедія була питанням часу," - вебсайт 24.hu цитує члена команди одного з дунайських катерів, який попросив не називати свого імені.

Щоб збільшити прибутки, судноплавні компанії використовують 130-метрові судна, які мають обмежену маневреність і тому становлять загрозу для менших прогулянкових катерів, на кшталт того, який затонув ввечері 29 травня.

"Людський фактор"

Угорські ЗМІ згадують і про українську національність капітана великого корабля, після зіткнення з яким і сталася трагедія.

"Є дуже багато відкритих питань стосовно аварії катера на Дунаї," - пише у заголовку діловий тижневик Heti Vilaggazdasag.

"У справі про аварію невідома не лише доля тих, кого не знайшли, але й також не зрозуміло, що її спричинило. У четвер увечері поліція оголосила про арешт капітана готельного корабля, 64-річного Юрія С., жителя Одеси, якого допитали в якості підозрюваного," пише газета, і додає: "На думку експертів, катастрофу спричинив людський фактор. На це вказує й арешт капітана".

Водночас дії капітана катера, який затонув, газета під сумнів не ставить.

"Затонулу "Русалку" вів один з найдосвідченіших капітанів країни," - пише Heti Vilaggazdasag.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС

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