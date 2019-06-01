Культогляд: психологічні проблеми Харінгтона і таємниця Дедженерес

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Цього тижня в культогляді читайте про таке:

Чи допоможе Кіту Харінгтону лікування від стресу?

Чому рокери з Iron Maiden подали до суду на виробника відеоігор?

Проти чого протестують Disney та Netflix в Джорджії?

Яку особисту таємницю багато років приховувала Еллен Дедженерес?

Майбутнє Харінгтона

Новина про те, що зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон опинився у реабілітаційній клініці через стрес, миттєво розлетілася світовими ЗМІ.

Таблоїд Daily Mail міркує, чи впорається актор зі своїми психологічними негараздами.

Видання припускає, що його емоційні проблеми накопичувалися роками - ще з самого дитинства.

Адже він народився в аристократичній, хоч і не дуже заможній родині, і в одному з інтерв'ю розповідав, що через його походження оточення сприймало його не зовсім адекватно.

Зніматися в "Грі престолів" Харінгтон почав у 23 роки. Його всесвітня слава швидко стала для нього випробуванням. Якось він пожалівся, що відчуває себе "манекеном", бо де б він не з'являвся, , всюди миттєво збирається натовп, і всі хочуть взяти автограф або сфотографуватися. Проте він завжди відмовляє.

З цієї ж причини у Харінгтона нема сторінок в соціальних мережах - це можливість мінімізувати величезну увагу до нього, аби не "з'їхати з глузду".

Акторство - справа виснажлива. Одну сцену могли знімати по дві доби. Особливо важко було в Ісландії, де взимку дуже рано темніє, а серед розваг - лише настільні ігри та спілкування з колегами в готелі.

Аби розслабитися, Харінгтон почав заглядати в чарку. Його неодноразово бачили в нетверезому вигляді - часом він поводився агресивно.

Але головна проблема, каже оглядачка Daily Mail, не в його минулому, а в майбутньому. Адже після років зйомок в одному з найпопулярніших серіалів світу "йому нема що робити: жодного запису в розкладі". Саме це питання він має обміркувати у клініці, щоб лікування принесло результат, вважає автор матеріалу.

Рок-плагіат

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Британський рок-гурт Iron Maiden подав позов на два мільйони доларів проти компанії-розробника відеоігор, повідомляє Guardian.

Причина - "надзвичайно грубе" порушення авторського права, яке може "спантеличити споживачів".

У матеріалах справи адвокати музикантів посилаються на гру Ion Maiden, назва якої майже ідентична назві гурту. Але на цьому претензії не вичерпуються, тому що дизайн, звуковий супровід та навіть ім'я головного віртуального героя перегукуються з атрибутикою та музикою позивачів. На їхню думку, автори гри хочуть заробити на славі Iron Maiden.

Компанія 3D Realms вже відреагувала на ситуацію - заявили, що приймуть "відповідні рішення", щойно отримають офіційне підтвердження, що проти них позиваються.

Там додали, що робота над грою триває і сподіваються, що до кінця року зможуть запропонувати своїм клієнтам "найкращий ігровий досвід".

Guardian нагадує, що нещодавно рокери з Guns N' Roses судилися з однією броварнею через пиво, назва якого була дуже співзвучна їхній.

Walt Disney, Netflix і аборти

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Walt Disney Company може припинити знімати фільми в американському штаті Джорджія через тамтешнє дуже суворе законодавство проти абортів, пише Independent.

"Думаю, що багато людей, які працюють у нас, не захочуть там працювати, і ми будемо змушені дослухатися до їх побажань," - заявив президент компанії Боб Айгер.

Завдяки податковим пільгам в Джорджії останнім часом виробляють дуже багато кінематографічного та телевізійного продукту. Walt Disney Company, приміром, зняли там свої успішні блокбастери "Чорна пантера" та "Месники: Завершення".

Перед цим схожу заяву зробили в Netflix. Там вважають, що закон, який криміналізує аборти, обмежує права багатьох жінок, які працюють в компанії.

"Якщо він набере чинності, ми змушені будемо переглянути наші інвестиції в Джорджію", - йдеться в прес-релізі.

Сенсаційне зізнання

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Цього тижня одна з найпопулярніших американських телеведучих Еллен Дедженерес зізналася в інтерв'ю, що коли була підлітком, її домагався вітчим, розповідає Evening Standard.

Одного разу вона навіть була змушена вистрибнути з вікна, аби не дозволити йому до себе доторкнутися. Коли ж розповіла про це своїй матері, та вирішила, що це вигадки, і ще багато років прожила з чоловіком.

Дедженерес зауважила, що вирішила нарешті розповісти правду публічно, аби надихнути інших, додати їм сил і сміливості.

"Ми, жінки, не відчуваємо себе гідними. Або нам страшно мати голос і ми боїмося сказати ні. Це єдина причина, чому я думаю, що важливо говорити про це", - сказала вона, додавши, що "чоловікам багато що сходить з рук".

А ще ведуча зізналася, що її обурює, коли жертвам насильства не вірять.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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