Чого очікувати від візиту Трампа в Британію - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп прибув до Британії разом з дружиною Меланією

У понеділок, 3 червня, західна преса пише про таке:

Що чекає на "руйнівника шаблонів" Трампа в Британії

Як китайці дізнаються про секс

Велика кількість кави не шкодить серцю

Хто є найпунктуальнішими працівниками

"Непопулярний" Трамп відвідує Британію

Попри свій статус "руйнівника шаблонів", Дональд Трамп навряд чи зможе стати причиною більшого хаосу у Великій Британії під час свого першого офіційного візиту, пише New York Times. На думку видання, країна "розділена та абсолютно виснажена" тривалими дебатами про брекзит.

Втім, Трамп не зраджує собі: ще до приїзду до Туманного Альбіону він дав кілька контроверсійних порад британцям, зокрема, порадивши залишити ЄС без угоди.

На думку експертів, події в британській політиці та позиція американського президента призвели до того, що "особливі відносини" між країнами зараз "гірші, ніж кожна зі сторін це визнає", зокрема через підтримку Трампом англійського популіста Найджела Фараджа та плани Лондона залучити китайську компанію Huawei до будівництва мережі 5G.

Навіть більше, американський лідер "залишається непопулярним" в Британії ще й через позицію Меган Маркл, яка розкритикувала його перед президентськими виборами 2016 року.

Щоправда, Трамп не залишив це без відповіді і в нещодавньому інтерв'ю назвав герцогиню Сассекську "поганою" дівчинкою, водночас висловивши сподівання, що вона стане "дуже доброю" американською принцесою.

Невизначеності візиту додає й той факт, що чинна прем'єрка Тереза Мей вже незабаром залишить пост лідера Консервативної партії, а згодом й уряду, а країни мають величезну кількість питань для обговорення.

"Білий дім не повідомив детальний порядок денний візиту, а деякі чиновники поставили під сумнів користь від зустрічі пана Трампа та пані Мей за три дні до того, як вона складе повноваження", - зауважує видання.

Також не виключено, що Трамп знайде час для зустрічей із "дуже кмітливим" Фараджем та колишнім міністром іноземних прав Борисом Джонсоном, який має чи не найбільші шанси стати наступником Терези Мей, пише New York Times.

"Спільнота задоволення"

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У Китаї "майже не існує" громадського обговорення сексу, пише New York Times.

"У китайській школі сексуальна освіта зазвичай замовчується та обмежується одним чи двома уроками про "фізичну гігієну під час статевого дозрівання" в курсі біології. Батьки часто зовсім не обговорюють цю тему з дітьми, а чимало китайців кажуть, що єдиними можливостями дізнатися про секс є розмови з друзями чи перегляд порнографії", - пише видання.

Змінити ситуацію на краще намагається нова громадська ініціатива на чолі з Жао Цін. Засновниця компанії, що виробляє сексуальні іграшки та проводить онлайн та оффлайн курси та семінари з сексуальної освіти, пояснює відвідувачам курсів, "де знаходяться жіночі ерогенні зони, різницю між сексом в порнографії та реальному житті, і звісно, найкращі позиції для досягнення оргазму жінками".

Метою пані Жао є створення "спільноти задоволення" - безпечного та позитивного простору для китайців всіх вікових категорій та сексуальної орієнтації, де можна дізнаватись про секс, особливо з жіночої перспективи.

"Оскільки сексуальної освіти не існує, люди просто експериментують зі своїм тілом", - каже пані Жао.

"Я хочу, щоб люди почувались впевненими та щасливими під час розмов про секс. Тому що лише коли знаєш радість та задоволення від чогось, схочеться це спробувати", - додає вона.

Її ініціативу підтримують китайські феміністки, які вимагають "відновити право жінок на своє тіло" після того, як понад тридцять років у країні панувала політика "одної дитини".

Ще одна проблема, яку хоче вирішити пані Жао, - це відсутність знань про статеві хвороби та контрацепцію серед молодих китайців. Зокрема, за останнім дослідженням ООН половина тинейджерів у країні не користувалася засобами контрацепції під час першого сексуального досвіду, а кількість випадків ВІЛ зросла на третину, пише New York Times.

Кави багато не буває

25 чашок кави на день є "безпечними" для серця, пише Independent.

Новітнє дослідження британських вчених встановило, що високе споживання кави є нічим не гіршим для артерій, ніж споживання однієї чашки.

Експерти Лондонського університету Королеви Мері розділили понад 8 тис. добровольців на три групи. Представники першої пили менше однієї чашки на день, представники другої - від однієї до трьох, а представники третьої - понад три. Хоча більшість людей з останньої групи випивали в середньому п'ять чашок, дехто споживав аж до 25.

"Дослідники встановили, що ті, хто випивав до 25 чашок кави на день мали не більші шанси на закорковування артерій, ніж ті, хто пив менше однієї чашки", - пише видання.

Усім учасникам дослідження зробили МРТ серця та аналіз пульсової хвилі за допомогою інфрачервоного датчика, і результати підтвердились навіть після того, як було взято до уваги такі фактори, як вік, вагу та статус паління.

"Хоча ми й не можемо підтвердити причинний зв'язок у нашому дослідженні, воно демонструє, що кава не є настільки поганою для артерій, як показували попередні дослідження", - каже доктор Кеннет Фунг.

Водночас інший експерт, професор Метін Аквіран заявив, що дослідження "виключає потенційний негативний вплив кави на наші артерії", пише Independent.

Пунктуальні пенсіонерки

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Жінки літнього віку є найпунктуальнішими працівниками, пише Daily Mail.

Компанія Deputy проаналізувала дані щодо появи на роботі робітників, яким платять погодинно. Було встановлено, що 99% жінок у віці 55-75 років починали кожний робочий день вчасно з березня 2018 по березень 2019 року.

Водночас 76% чоловіків віком від 20 до 30 років запізнювались принаймні один раз.

"Більша пунктуальність старших працівників може допомогти пояснити все більший успіх в утриманні робочих місць людьми пенсійного віку", - пише видання.

В цілому ж, кажуть дослідники, принаймні раз на роботу запізнювались 52% робітників.

Найменш пунктуальними виявилися шотландці - 69%, а найбільш вчасно на роботу приходили жителі Північної Ірландії - принаймні раз робочий день розпочинався без 59% робітників, пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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