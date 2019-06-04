Літаючі таксі - вже близько. Огляд ЗМІ
У вівторок, 4 червня, іноземна преса пише про таке:
- Навіщо західні агенції з авіабезпеки розробляють правила руху для літаючих таксі?
- Найближчі перспективи генної інженерії
- Чому візиту Трампа до Британії бракує змісту
- Вітамін D і ризик смерті від раку - який зв'язок?
Літаюючі таксі
Агенції, що регулюють безпеку руху в повітрі, почали розробляти правила руху для таксі, що літають, повідомляє Financial Times.
Цей крок - відповідь на плани багатьох компаній запустити такий транспорт протягом наступних 10-ти років.
Так, Європейське агентство авіаційної безпеки (ЄААБ) вже розробляє тести для таких транспортних засобів та для програмного забезпечення, яке ними керуватиме.
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"Новий підхід до видачі ліцензій дозволить ЄААБ зрозуміти, як поводить себе програмне забезпечення у різних умовах", - цитує видання європейського регулятора.
У Британії орган, який опікується безпекою руху у повітрі, створив віртуальний простір, де компанії, які виготовляють таксі, що літають, можуть тестувати свою технологію.
За оцінками американського інвестиційного банку Morgan Stanley, ринок пасажирських перевезень у містах до 2040 року сягне 674 мільярдів доларів.
Популярний сервіс з шерингу таксі Uber вже заявив про плани на запуск Uber Air - транспортування пасажирів повітрям до 2023 року.
За словами виробників, у перших таксі, що літають, будуть пілоти, а згодом вони переходитимуть на безпілотне управліня.
"Супер-немовля" від генних інженерів
Китайські науковці знайшли метод, який дозволяє практично потроїти ефективність інструменту, за допомогою якого медики можуть вносити зміни в людські ембріони, повідомляє видання Futurism.
Видання цитує провідну дослідницю проекту Ян Хаі, яка каже, що перші немовлята, які зазнали змін внаслідок генної інженерії, з'являться на світ вже за рік-два.
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Та вона застерігає від ризиків, що пов'язані з використанням цього інструменту.
"Ця технологія подібна до зброї та наркотиків. Можливість аморального застосування, такого як створення супер-немовляти, необхідно виключити назавжди", - каже дослідниця.
Метод, що лежить в основі цієї технології, називається "базовим інжинірингом" і полягає у внесенні змін до нуклеотиду ДНК - молекули, що формує структуру ДНК.
За його допомогою генні інженери зможуть усувати мутації, які можливо виявити на ранніх стадіях розвитку ембріону.
Мистецтво дипломатії
Попри пишну церемонію за участю королівської родини у Букінгемському палаці, організовану з нагоди державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, цій події бракує змісту, пише Times у своїй редакційній статті.
Видання зазначає, що перший візит очільника Білого дому на Туманний альбіон відбувається тоді, коли відносини між країнами перебувають в напрузі. І попри те, що королівська родина відіграє ключову роль у відбудові "особливих відносин" з Вашингтоном, її зусиль замало.
"В основі цього державного візиту - політична діра, яку королівська родина не може собою заповнити", - пише видання.
Візит планувався за іншим сценарієм, пише Times. Передбачалося, що Британія до цього часу вийде зі складу ЄС і сторони обговорюватимуть її майбутнє поза спільним ринком ЄС, а торгівельна угода зі США стане ключовою темою для обговорення.
Натомість Дональд Трамп проведе день у зустрічах з прем'єр-міністром Терезою Мей, яка йде з посади наступного дня після його від'їзду. А умови торгівельної угоди, яку він так прагне укласти, не має сенсу обговорювати доти, доки Британія не визначить майбутній формат відносин з ЄС.
І хоча може здатися, що за таких обставин сторонам обговорювати нічого, вважати так було б помилкою, зазначає Times.
"Цей державний візит можна буде назвати провальним в тому випадку, якщо його єдиним досягненням стане нівеляція шкоди, завданої особистісному виміру стосунків, а напруга в них так і залишиться", - пише видання.
Тож Британія має донести до Вашингтона цінності, які є важливими для традиції відносин між країнами, і переконати Дональда Трампа у необхідності змінити ставлення до цих цінностей, підсумовує Times.
Вітамін D та рак: чи є залежність?
Щоденне вживання вітаміну D може знизити ризик смерті від раку на 13%, кажуть науковці з Інституту раку в Пітсбурзі, США, повідомляє Daily Mail.
Вітамін D продукується в людському організмі під впливом сонячних променів, але сучасний стиль життя влаштований так, що ми все більше часу проводимо в приміщенні, і менше на сонці.
В результаті досліджень доктор Шифенг Мао дійшов висновку, що в тих людей, які мають дефіцит вітаміну D, вдвічі більше шансів отримати діагноз рак підшлункової залози та колоректального раку.
В низці країн, серед яких США, Канада, Швеція, Фінляндія та Австралія, вітамін D додають до таких продуктів харчування, як молоко і хліб, у вигляді харчової домішки, пише Daily Mail.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС
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