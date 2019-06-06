Чому Папа Римський вирішив змінити "Отче наш" - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папа Римський вирішив, що молитва "Отче наш" потребує уточнення

Як впливає на людей сон, пластик, температура і молитва - в огляді іноземних видань від 6 червня:

Що стало причиною змін до "Отче наш"

Скільки мікропластику всередині нас

Чому спека вбиватиме дедалі більше людей

Чому вчені занепокоєні модою на ранній підйом

"Парафія сатани"

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Папа Римський Франциск вирішив змінити відомий рядок молитви "Отче наш", пише Daily Mail. Причиною стали побоювання, що фраза "не введи нас у спокусу" може бути сприйнята як така, що означає, що Бог може ввести людей у спокусу.

Тому цей рядок було змінено на "не дай нам впасти у спокусу".

"Голова Римо-католицької церкви каже, що новий рядок чітко пояснює, що це не є провиною Бога, якщо люди впадають у спокусу", - цитує Daily Mail видання UCatholic.

Як вважають лідери церкви, нова версія ближча до суті молитви.

"Я - той, хто впадає [в спокусу]; він не підштовхує мене до спокуси, щоб потім побачити, як я впав, - заявив Папа Римський. - Батько не робить цього, батько допоможе вам негайно піднятися. Сатана веде нас у спокусу, це його парафія".

Поступове пластикове отруєння

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними вчених, прихильники бутельованої води споживають на 90 тисяч мікрочасток більше, ніж ті, хто п'є воду з-під крана

Звичайна людина в середньому споживає до 120 тисяч мікрошматочків пластику щорічно, пише The Sun з посиланням на нещодавні дослідження вчених. Часточки потрапляють до організму як з пластикових пакетів, в яких ми носимо їжу, так і з виробів з поліестерового флісу.

"Незрозуміло, який вплив вони мають на здоров'я, але деякі дрібні шматочки можуть потрапляти в тканини тіла і викликати імунні реакції та випускати отруту", - зауважує видання.

Вчена Університету Вікторії (Канада) проаналізували рівні мікропластику в рибі, молюсках, цукрі, солі, алкоголі та воді. За їхніми підрахунками, людина споживає вид 74 тисяч до 121 тисячі мікрочасток пластику, включаючи ті, які вдихає з повітрям.

Дослідники звертають увагу, що прихильники бутельованої води споживають на 90 тисяч мікрочасток більше, ніж ті, хто п'є воду з-під крана.

Глобальне потепління і смертність

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За прогнозами, смертність через літню спеку зростатиме, якщо країнам світу не вдасться скоротити викиди парникових газів, які призводять до зміни клімату, пише New York Times.

Як нагадує видання, за Паризькою кліматичною угодою, 195 країн зобов'язалися скоротити такі викиди, аби спробувати обмежити глобальне потепління двома градусами Цельсія понад рівнем температур, який існував в доіндустріальному періоді. Країни також пообіцяли намагатися обмежити потепління півтора градусами.

Річ у тому, пише видання з посиланням на дослідження, опубліковані в журналі Science Advances, що підвищення температури на Землі навіть на півградуса може призвести до тисяч смертей в самих лише Сполучених Штатах. Особливо це стосується великих міст на півночі, зокрема Нью-Йорка та Бостона.

"Чим більше потепління, тим більше хвиль спеки", - розповів виданню Майкл Венер, старший науковий співробітник дослідницької групи в Національній лабораторії Лоуренса Берклі, який не була залучений у дослідженні. "Чим більше хвиль спеки, тим більше людей гине".

"Хакінг" внутрішнього годинника

Копирайт изображения Getty Images Image caption Позбавляючи себе сну або прокидаючись в дуже ранні години, людина намагається "зламати" внутрішній годинник, що може призвести до негативних наслідків для здоров'я

Останнім часом сформувалася певна думка, що багаті і успішні люди сплять менше ніж вісім годин і прокидаються по 4-ій ранку, наприклад для медитації або занять спортом, пише New York Times.

Втім, на думку невролога Дугласа Кірша, який очолює Американську академію медицини сну, , яку пропагують зірки шоубізнесу та очільники корпорацій, викликає в нього глибоке занепокоєння.

У 2003 році Пенсильванський університет та Гарвардська медична школа провели дослідження, яке показало різке зниження когнітивних функцій серед людей, які спали чотири чи шість годин на добу. У дослідної групи, яка спала шість годин на добу, спостерігався підвищений рівень стрес-гормону кортизолу і високий тиск. При цьому їхні тіла виробляли лише половину звичайної кількості антитіл до щеплення проти грипу.

Як пояснює видання, головна проблема в тому, що, позбавляючи себе сну або прокидаючись в дуже ранні години, людина намагається "зламати" внутрішній годинник, який працює за циркадними (добовими) ритмами й регулює виробництво мелатоніну, гормону сну. Звідси й можливі негативні наслідки для здоров'я.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС