Серіал HBO викликав туристичний бум у Чорнобилі - культогляд

Image caption Серіал HBO викликав на Заході хвилю інтересу до Чорнобильської трагедії

Цього тижня в культогляді читайте про таке:

Наскільки зріс потік туристів до Чорнобилю після серіалу HBO і чому не всі з них задоволені

Що за фільм зніматиме Вуді Аллен в Іспанії

Чому Г'ю Грант більше не хоче зніматися у романтичних комедіях

Які одкровення почули від Мадонни в останньому інтерв'ю

Бум інтересу до Чорнобиля

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість бронювання турів до Чорнобилю зросла на 40 % протягом останнього місяця, у порівнянні з травнем 2018 року

Колись популярний туристичний напрям виключно серед сталкерів, сьогодні Чорнобиль набуває шаленої популярності, приваблюючи до себе все більше відвідувачів, пише оглядачка Guardian Меган Нолан.

Кількість відвідувачів до місця техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції стрімко зросла після виходу на екрани серіалу американської компанії HBO "Чорнобиль". Згідно з даними туристичного оператора Explore, який організовує екскурсії до локації, кількість бронювання турів зросла на 40% протягом останнього місяця, у порівнянні з травнем 2018 року.

Оглядачка описує власний досвід поїздки до Прип'яті і каже, що місцині бракує атмосфери вшанування пам'яті жертв, і вона ніяк не спонукає до рефлексії.

"Досвід був тривожним і відчувався брак історичного контексту", - каже Меган Нолан.

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Вона описує торгівців сувенірами з наліпками знаків ядерної небезпеки, що розташувалися за периметром зони відчуження.

"Людської допитливості не уникнути, і забути про існування цього великого, зарядженого простору, який є важливою частиною радянської і світової історії, було б просто неможливо і беззмістовно. Та Чорнобиль має віднайти більш слушний тон для свого туризму", - каже оглядачка Guardian.

"На відміну від інших місць трагедій, які попри масову відвідуваність залишаються місцями скорботи і рефлексії, це слугує незрозумілим і морально недолугим досвідом", - підсумовує вона.

Нова комедія Вуді Аллена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влітку Вуді Аллен зніматиме новий фільм у Країні Басків на півночі Іспанії

Зйомки своєї наступної стрічки незабаром розпочне в Іспанії Вуді Аллен, повідомляє Screen Daily.

Сюжет романтичної комедії побудований довкола подій, що відбуваються на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні, що у Країні Басків на півночі Іспанії.

Головні ролі у стрічці зіграють австрійський актор Кристоф Вальц, відомий за роллю штандартенфюрера СС у фільмі Квентіна Тарантіно "Безславні виродки", та американська акторка Джина Гершон.

Над стрічкою працюватиме іспанська компанія Медіапро, на рахунку якої зйомки низки фільмів режисера.

"Ми працюємо з Вуді Алленом вже 14 років. У його фільмів, як і у будь-якого проекту групи, унікальна особистість", - каже один із засновників компанії Жауме Рорес.

"Цей фільм має все для того, щоб стати в один ряд з тим, що визначає режисерський талант Вуді Аллена: влучний сценарій і першокласних акторів міжнародного рівня", - додає він.

Зйомки стартують 10 липня і триватимуть до 23 серпня.

Г'ю Грант: я занадто старий і потворний

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз Г'ю Грант знімається разом з Ніколь Кідман у драматичному мінісеріалі "Падіння" і говорить, що занадто старий для романтичних комедій

"Занадто старий, потворний і товстий" для того, щоб зніматися в романтичних комедіях - таким бачить себе британський актор Г'ю Грант.

В інтерв'ю виданню Holywood Reporter 58-річний Грант зізнався, що ці ролі змушували його ненавидіти себе і розвинули в ньому комплекси.

"Я став занадто старим, потворним і товстим для того, щоб грати їх, тож зараз я почав робити інші речі і став менше себе ненавидіти", - сказав актор.

Зірка стрічок "Ноттінг Гілл" та "Чотири весілля і один похорон" зізнався, що головні чоловічі ролі в романтичних комедіях змушували його почуватися загнаним у рамки, хоча приносили чималі гроші.

"Мені платили купу грошей. Я був щасливчиком. І за більшість з цих романтичних комедій мені не соромно - одна чи дві мене здивували, але загалом мені за них не соромно і людям вони подобаються. І я щиро вірю у те, що наша робота - розважати", - поділився Грант з виданням.

Відповідаючи на запитання, що б він хотів знати про славу та успіх на початку своєї кар'єри, актор сказав, що припустився багатьох помилок.

"Я мав би приймати цікавіші рішення і робити різні речі. Натомість, я повторювався приблизно сімнадцять разів підряд", - сказав він.

Мадонна - феміністкам: моя сексуальність - це частина мене, як людини

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадонна в інтерв'ю розповіла про своє ставлення до Трампа, феміністок та про роль грошей у своєму житті

"Словами не можливо передати, якою спустошеною я була. Я почувалася так, наче мене зґвалтували", - такі почуття переживала Мадонна після виходу її 13-го студійного альбому Rebel Heart. Взимку 2014 року, під час анонсування платівки, деякі треки з неї з'явилися у вільному доступі в інтернеті. Альбом став найменш успішним з її платівок за рівнем продажів.

В інтерв'ю New York Times поп-діва поділилася особистими переживаннями, своїм поглядом на жіночу сексуальність та досвідом спілкування з Дональдом Трампом.

Відповідаючи на запитання, що мотивувало її на початку кар'єри, Мадонна зізналася, що їй вкрай бракувало грошей.

"По-перше, я хотіла заробити на життя. Я втомилася жити на мілині", - каже співачка.

"Та, по-друге, все, чого я хотіла, почути свою пісню на радіо. Це все, за що я молилася. За одну пісню", - додала вона.

Мадонна поділилася критикою феміністок на свою адресу через експлуатацію власної сексуальності у своєму образі.

"Вони кажуть - не можна експлуатувати свою сексуальність заради ствердження себе як жінки, а я думаю, що це маячня, тому що моя сексуальність це частина мене, як жінки, як людини", - каже вона.

Коментуючи інформацію, яку поширювали ЗМІ, щодо її ініціативи зустрітися з Дональдом Трампом, Мадонна розповіла, як нинішній президент США особисто телефонував їй, коли вона брала участь у зйомках для Versace в його будинку у Палм-Біч, переймаючись чи комфортно вона себе почуває.

За її словами, у нього слабкий характер, як у кожного "альфа-самця".

"Вони надто комплексують через власні комплекси - ті чоловіки, які впевнені у собі, та особистість, яка у собі впевнена, не ходитиме і не цькуватиме всіх довкола", - підкреслила Мадонна.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моnitoring

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