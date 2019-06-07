Коли Фірташа можуть екстрадувати до США - огляд ЗМІ

В огляді:

Фірташа можуть екстрадувати до США

Чи справді Кремль хоче "перезавантаження" відносин з Заходом

Чому японки оголосили війну підборам

Як успіхи футболіста Салаха зменшують ісламофобію в Англії

Екстрадиція вже близько?

Копирайт изображения Reuters

Українського бізнесмена Дмитра Фірташа можуть екстрадувати до США вже на початку липня. Про це пише NBC News із посиланням на лист одного з адвокатів бізнесмена американському судді.

"Адвокат Ден Вебб, який представляє Фірташа, заявив у листі судді, що Верховний суд Австрії 26 червня може оголосити рішення про можливу передачу Фірташа американцям", - зазначає видання.

Фірташа заарештували у Відні у березні 2014 року та відпустили під заставу 174 мільйона доларів. Американські прокурори звинувачують його в тому, що він вступив у змову, щоб заплатити хабаря індійським посадовцям задля ліцензії на видобуток корисних копалин.

Вже понад п'ять років Фірташ намагається запобігти екстрадиції до США.

У листі адвокат Вебб просить суддю розглянути клопотання про зняття обвинувачень з пана Фірташа через те, що американські прокурори начебто не мають юрисдикції над його підзахисним.

Також захисники олігарха відкидають обвинувачення американського сенатора Роджера Вікера, який минулого року повідомив тодішньому генпрокурору Джеффу Сешнсу, що Фірташ, ймовірно, був "прямим агентом Кремля" в оборудках з газом, який "Газпром" постачав Україні.

Чи хоче Москва "перезавантаження"?

Копирайт изображения EPA

Росія не демонструє серйозних намірів "перезавантажити" відносини із Заходом, пише Daily Telegraph у редакційній статті.

Свідченням цього газета вважає заяву Володимира Путіна, що Великій Британії варто "забути" історію про отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля у Солсбері і що глобальні інтереси важливіші, ніж "ігри спецслужб".

"Ігри спецслужб? Росію звинувачують у використанні смертельно небезпечної речовини для вбивства двох людей у Солсбері минулого року, що поставило під загрозу життя незліченної кількості британців. І замість того, щоб зріло відреагувати на інцидент, росіяни намагалися зам'яти його сміховинними розповідями про те, що їхні агенти - це насправді туристи, які захоплюються соборами", - обурюється газета.

На думку Daily Telegraph, якщо Кремль справді захоче "перезавантаження" відносин із Заходом, то йому варто припинити втручатися у справи України, а також у вибори в інших країнах, та перестати підтримувати Башара Асада.

До того ж, за словами видання, Путін вже не може собі дозволити просувати ідею "повернення у радянські часи".

"Економіка нездорова. Уряд вже підвищив пенсійний вік та підняв податки та комунальні тарифи. Опитування свідчать, що підтримка Путіна падає, а незадоволення зростає, і це не дивно. За віддалення від Заходу доводиться платити. Тепер Кремлю необхідно перезавантажувати відносини не тільки за кордоном, але й всередині країни", - резюмує Daily Telegraph.

Підборам не місце у дрес-коді

Копирайт изображения Getty Images

Японки оголосили війну підборам на робочому місці, і британська Guardian закликає жінок по всьому світу долучитися до їхньої кампанії.

Все почалося із акторки та письменниці Юмі Ішикави, яка надіслала в міністерство праці петицію із закликом заборонити роботодавцям вимагати від жінок носити взуття на підборах у рамках офісного дрес-коду. Петицію підписали вже 23 000 людей.

Як пояснюють учасниці кампанії, якщо деякі жінки обирають таке взуття із власної ініціативи - наприклад, із міркувань стилю чи естетики, - то багатьох носити підбори змушують роботодавці.

І хоча обов'язкові елементи є і у чоловічому дрес-коді, жоден з них не приносить такого сильного фізичного дискомфорту, як підбори, наголошує Guardian.

Ініціатива вже отримала назву #KuToo, що поєднує елементи японських слів "черевик" та "біль" та є співзвучною з назвою руху за права жінок #MeToo.

"Обидві ініціативи пов'язані з вибором та згодою. Ці два рухи об'єднують жінок нового покоління. Вони уважно придивилися до страждань, які їх попередниці довго сприймали як належне, та оголосили, що так не має бути", - підсумовує Guardian.

Салах проти ісламофобії

Копирайт изображения Reuters

Успіхи Мохамеда Салаха в англійському "Ліверпулі" допомогли зменшити ісламофобію в графстві Мерсісайд, вважають дослідники зі Стенфордського університету.

Як повідомляє тижневик Economist, експерти провели низку досліджень, зокрема проаналізували статистику злочинів на ґрунті расової чи релігійної ненависті по всій Англії.

Протягом 10 місяців з моменту переходу єгипетського форварда до "Ліверпуля" у 2017 році кількість таких злочинів зростала майже у всіх регіонах, тоді як у Мерсісайді дещо зменшилась і виявилася на 19% нижчою, ніж очікувалося.

Інших злочинів менше не стало, тому дослідники вважають, що "ефект Салаха" розповсюджується лише на релігійне питання.

"У більшій частині країни, в тому числі й Мерсісайді, антимусульманські настрої збільшилися після терактів у Лондоні та Манчестері влітку 2017 року. Якщо Салах зіграв хоча б маленьку роль у зменшенні упереджень серед фанатів "Ліверпуля", це є не меншим досягненням, ніж успіх його клубу в Європі", - констатує Economist.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC