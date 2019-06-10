Як живе "єдина дитина" Чорнобиля - огляд ЗМІ

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У понеділок, 10 червня, іноземна преса пише про таке:

Яка доля єдиної дитини, яка виросла у Чорнобильській зоні

Чи змінилося ставлення до євреїв після перемоги Зеленського

Як відомий російський бізнесмен уникнув американських санкцій

Що за настрої зараз в Криму

Дитина-символ "Чорнобильського ренесансу"

Марійка була єдиною дитиною, яка народилася та виросла у зоні відчуження після Чорнобильської аварії. Це привернуло до неї увагу ЗМІ дев'ятнадцять років тому.

А тепер вона - здорова київська студентка, пише Daily Mirror.

Батькам Марії влада відмовила в альтернативному житлі, тож вони залишилися у 30-кілометровій зоні. Потім чиновники замовчували факт їх тамтешнього проживання, звинувачуючи батьків у вбивстві доньки.

Марійка харчувалася рибою, яку її батько ловив у річці, від якої тріщали лічильники Гейгера. І пила молоко від місцевих корів.

"У мене все добре, я працюю. Забезпечую себе, от і все", - сказала дівчина у коментарі.

За словами мами Лідії Совенко, її донька цілком здорова. "Люди тут вірять, що Марійка є символом Чорнобильського ренесансу, знаком від Бога, що вони інтерпретують як благословення, як сигнал, що життя повертається до цього занедбаного місця".

А друг Марії підкреслив, що вона не хоче вважати себе унікальною через те, що народилася у Чорнобилі, й скоріше бачить це як "стигму".

Перемога Зеленського - поразка антисемітизму?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу"

Обрання Зеленського президентом є ударом по антисемітизму в Україні, пише журналіст Кім Сенгупта у статті в Independent.

Довга і болісна історія антисемітизму триває до цього часу, пише автор. Її можна побачити і у гаслах деяких людей, що борються проти сепаратистів на Донбасі.

Але єврейське коріння не зіграло великої ролі у перемозі Зеленського, пише Сенгупта. Хоча дехто і говорив про "єврейську змову" кандидата з Коломойським, сам Ігор Валерійович виступав проти сепаратистів, фінансував батальйони "Дніпро" та "Азов" і фотографував себе у футболці з написом "Жидобандера".

Автор розповідає про члена одного з батальйонів, який воював на сході країни, Тараса Колісника, з яким вперше зустрівся у Києві під час Євромайдану. Деякі члени цього батальйону в ті часи відкрито висловлювали праворадикальні погляди.

"Однак вони боролися з нами, за Україну, тому ми їх прийняли", - згадує Тарас. "Ми всі мали працювати разом, піклуватися один про одного".

Після повернення з фронту, Тарас був трохи розчарований і поїхав у Європу, аби дослідити рухи протесту. Там він побачив, що у Німеччині, Угорщині, Італії були радикально налаштовані люди, які звеличували Путіна.

"І я почав думати про ці речі, що ти насправді не знаєш, хто на якій стороні у цьому сучасному світі", - каже він.

Тарас додає, що разом із дружиною проголосував за Зеленського, бо очікує змін.

"Деякі люди досі упереджено ставляться до євреїв", - каже він. "Але вони бачать у цьому Зеленському когось нового, відмінного від одних і тих самих, старих, корумпованих політиків. І люди подумали, що можливо, їм треба когось іншого, хто може принести зміни".

Попри такі рішучі кроки країни до толерантності, Зеленському доведеться боротися з багатьма старими проблемами, у тому числі корупцією.

Український Дон Кіхот - Сер Блаватнік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леонард Блаватнік на яхті "Одеса ІІ" у Каннах, 2016 рік

Британський бізнесмен українського походження, Леонард Блаватнік, збагатився у нестабільні 90-і й уникнув долі багатьох сучасників, які потрапили під західні санкції, пише Financial Times.

У той час, як його колеги Віктор Вексельберг та Олег Дерипаска потрапили під американські санкції, англійська королева нагородила Блаватніка лицарським званням.

За двадцять років Блаватнік заробив більш ніж 14 мільярдів доларів у нафтовій та алюмінієвій галузях - це найбільший заробіток закордонного інвестора у країні, за підрахунком Bloomberg.

Ці гроші він частково інвестував у відомі західні інституції, зокрема у музей Tate, Гарвардський та Оксфордський університети. За це він став відомий як один із найщедріших меценатів у світі.

Як це сталося?

По-перше, мало хто на Заході знає про алюмінієву галузь у Сибіру або про судові баталії за контроль над нафтовими активами.

По-друге, Блаватнік дуже мало розповідає про особисте життя, уникаючи помилок тих самих Вексельберга та Дерипаски. І найголовніше, він уникав контактів із Кремлем, доручивши партнерам налагодити політичні зв'язки, які необхідні російському бізнесу.

"Таким чином, він уникнув Фаустівського пакту, який обіцяв новим олігархам захист активів взамін на вірність: це суттєва відмінність, враховуючи спротив Заходу Володимиру Путіну".

Крим - у застої?

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Російський патріотизм у Криму вщухає, пише Economist.

Півострів потерпає від тих самих проблем, що і решта Росії - корупції, інфляції, падіння зарплат.

"Ейфорія повністю зникла", - каже бізнесмен Олег Ніколаєв. "Ми будуємо дорогу, а потім руйнуємо її, аби прокласти труби. Потім знову будуємо дорогу, але забуваємо про вуличні ліхтарі, тому знову її розбираємо і починаємо спочатку".

Інша проблема - західні санкції, які пригнічують бізнес. Група інвесторів із Санкт-Петербурга сподівається побудувати поблизу Севастополя російську Кремнієву Долину на базі радянського бюро дизайну. "Що потрібно технарю? Він сам, ноутбук та натхнення", - каже директор парку, Олег Корольов.

Однак він забуває про те, що необхідно сучасному бізнесмену - контакт із зовнішнім світом, доступ до капіталу та верховенство права.

Учений Володимир Мукомель із Російської академії наук каже, що єдиний, хто виграв від анексії, - це чиновники та пенсіонери. За його дослідженням, зростає невдоволення "російською бюрократичною машиною", а замість бажання стабільності, з'явилося прагнення до змін.

До того ж, нова влада намагається стерти пам'ять про неросійське минуле півострова, пише газета.

Гід, якого запитали, що було до імператриці Катерини, махає рукою і відповідає: "Якісь там турки".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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