Ватикан кинув виклик теорії гендеру. Чому і навіщо? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 11 червня, іноземна преса пише про таке:

Гендерна освіта для священників

Наше вино з Давнього Риму

Коли Меган вийде з декрету?

Легальна проституція у "Великому яблуку"

Ватикан взявся за гендерну освіту

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Ватикан приділятиме увагу гендерній освіті, щоб подолати кризу, яка за словами Святого Престолу, виникла у цій сфері, пише Guardian.

Священнослужителі опублікували документ під назвою "Створив він їх чоловіком і жінкою", який має на меті допомогти викладачам католицьких шкіл чинити опір ідеям, що "заперечують природні розбіжності між чоловіком і жінкою".

"Стає все більш очевидним, що ми стоїмо на порозі того, що можна з абсолютною точністю назвати освітньою кризою, особливо у сферах збудження та сексуальності", — цитує видання документ.

У ньому перелічені "виклики", що стали наслідком теорії гендеру, яка пропагує "суспільство без сексуальних розбіжностей, тобто таке, що нищить антропологічну основу сім'ї".

За словами кардинала Джузеппе Версальді з Конгрегації доктрини віри, теорія гендеру підтримує створення "освітніх програм і правових орієнтирів, які просувають питання ідентичності особистості та емоційної близькості окремо від біологічних розбіжностей між чоловіком і жінкою".

"Саме стать людини визначає ті риси, які на біологічному, психологічному та духовному рівнях і роблять її чоловіком чи жінкою", — йдеться у документі.

Ватикан розповсюдить його через мережу католицьких шкіл.

Римляни та вино

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Звичний для нас смак червоного вина ми отримали у спадок від давніх римлян, пише Times.

Дослідники Університету Йорка встановили, що для виробництва вина римляни використовували сорт винограду, що дуже близький за своїм складом до популярних нині піно-нуар та ширазу.

"Ми знайшли те, що нам подобається і зберегли його в такому ж вигляді назавжди", — цитує видання автора дослідження Натана Велса.

Науковці й раніше знали про те, що піно-нуар та деякі інші сорти винограду мають багатолітню історію, але нікому раніше не вдавалося довести, що вони настільки давні.

Дослідники проводили генетичний аналіз насіння винограду з археологічних пам'ятників і порівнювали їхнє ДНК з сучасними сортами винограду.

Меган повертається до справ?

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Меган Маркл не виконуватиме своїх обов'язків члена королівської родини до осені, але з'являтиметься на деяких заходах, як це робила після народження дітей Кейт Міддлтон, повідомляє Daily Mail.

Цієї суботи герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі взяла участь в одному із заходів, присвячених дню народження королеви.

Попри це, до виконання своїх офіційних обов'язків вона ще не повернулася і досі перебуває у декретній відпустці після народження сина Арчі у травні, підкреслює видання.

Daily Mail додає, посилаючись на джерела, що Меган Маркл наслідуватиме приклад герцогині Кембриджської й протягом наступних місяців братиме участь тільки у "кількох заходах".

Нью-Йорк легалізує проституцію?

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У Нью-Йорку зареєстрували перший законопроект, який пропонує декриміналізацію надання секс-послуг у всьому штаті, повідомляє Huffington Post.

"Робота у сфері надання секс-послуг — це така сама робота, і влада штату не повинна притягувати за неї до кримінальної відповідальності", — цитує видання одного з авторів законопроекту сенатора Джулію Салазар.

"Штату Нью-Йорк варто дослуховуватися до працівників секс-індустрії й провести ці реформи, які ніяк не суперечать здоровому глузду, заради безпеки цих працівників", — додала вона.

Ініціатива передбачає скасування кримінальної відповідальності для працівників секс-індустрії.

Якщо закон ухвалять, то він стане першим, який легалізує проституцію в межах цілого штату.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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