Чому в авіаподорож варто взяти пральний порошок - огляд ЗМІ

У четвер, 13 червня, іноземна преса пише про таке:

Пральний порошок як відповідь лоукостам

Мінуси повітряних таксі

Борис Джонсон як найперспективніший кандидат у британські прем'єри

Канабіс у Центральній Азії

Пральний порошок - лайфхак для подорожніх

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Як спакувати речі до ручної поклажі так, щоб залишити більше вільного місця, розповідає Daily Express.

З появою лоукост-авіаліній перельоти стали більш доступними, але з іншого боку, на борт можна взяти значно обмежену кількість речей. Це змушує пасажирів ретельно планувати вміст ручної поклажі.

Популярний сайт для пошуку авіаквитків SkyScanner ділиться лайфхаком і радить брати з собою у подорож пральний порошок. Це дозволить вам не брати з собою багато одягу, а натомість попрати його на місці.

"Немає жодної необхідності брати з собою запас чистих речей на цілий тиждень, особливо якщо ви подорожуєте у країну, з сухим кліматом", - пише видання.

"Натомість складіть пральний порошок або залийте концентрат у маленьку пляшечку об'ємом у 50 мл", - радить SkyScanner.

Якщо ж про порошок забули, завжди можна скористатися гелем для душу чи милом, додає сайт.

Таксі у повітрі й затори

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Запуск таксі, що літають, призведе до появи заторів вже у повітрі, каже оглядач Financial Times Джон Гарпер.

Напередодні компанія Uber заявила, що такі автівки вийдуть на ринок не пізніше 2023 року, а перші з них перевозитимуть пасажирів з Мангеттена до міжнародного аеропорту Джона Кеннеді.

"Перевезення повітрям викликають ажіотаж в інвесторів, але часто-густо призводять до розчарування", - пише оглядач.

Справжню користь могли б принести ті аеролайнери, що здатні покривати великі відстані, але це ще досить віддалена перспектива.

Але таксі, що перевозитимуть пасажирів повітрям на короткі відстані, тільки додадуть містам зайвого шумового забруднення, пише автор.

Іншою загрозою є питання безпеки. Автор цитує експерта консалтингової фірми "Ролан Бергер" Роберта Томпсона, який каже, що "питання безпеки для таксі, що кружляють довкола високих будівель, непросте за будь-яких погодних умов".

Окрім цього, враховуючи те, що сама лише компанія Uber планує сотні перельотів на день у деяких містах, це може перетворити повітряний простір на справжню автостраду, пише оглядач Financial Times.

"Містам було б краще, якби вони пересадили більше людей у потяги, ніж запускали ескадрони приватних таксі у повітря", - підсумовує автор.

Перегони за прем'єрське крісло у Британії

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Член Консервативної партії, колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон став лідером перегонів за прем'єрське крісло, пише Times.

Та він має переконати країну, а не тільки своїх однопартійців, у готовності бути сильним очільником уряду, зазначає видання.

"Він обіцяв, хоча і без традиційного для нього запалу, позбутися британської звички до поразок і допомогти країні повернути впевненість у собі. Це гідна амбіція. Хоча щодо політики він не був таким багатослівним", - пише видання.

Times вважає, що пан Джонсон має запропонувати країні філософію, що ґрунтуватиметься на ідеї національного оптимізму.

Ексмеру Лондона вдалося заручитися підтримкою консерваторів, і наразі його кандидатура виглядає для них найбільш відповідною.

Видання вважає, що для того, аби забезпечити процвітання країни як до, так і після брекзиту, дату якого перенесли на 31 жовтня, пану Джонсону варто починати формувати уряд вже зараз.

"Якщо він дійсно очолить уряд, то повинен оточити себе такими посадовцями, які зможуть взяти на себе більшу частину навантаження по роботі. Швидкість прийняття рішень на посаді прем'єра не лишає часу на помилку. Ця робота не для слабких духом і не для дилетантів", - підсумовує Times.

Китайці курили канабіс?

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Першими курцями канабісу були китайці, встановили археологи під час розкопок у горах західного Китаю, де вони знайшли дерев'яну ладанку для паління рослини, повідомляє Guardian.

Залишки марихуани знайшли на кладовищі у горах Паміру, якому понад дві з половиною тисячі років.

Археологи припускають, що наші пращури нагрівали каміння на вогнищі, клали їх у дерев'яний резервуар і накривали листям марихуани. Цей процес, вочевидь, супроводжував церемонію поховання.

Науковці й раніше знаходили докази використання марихуани місцевим населенням у Центральній Азії, але в цьому випадку вперше йдеться про куріння, а не вживання листя в їжу.

"Суперечка щодо походження традиції куріння марихуани тривала доволі довго, існує багато спекулятивних заяв щодо її використання у давні часи", - цитує Guardian Роберта Шпенглера, співробітника Інституту дослідження людської історії імені Макса Плана.

Це дослідження надає перші беззаперечні докази того, що канабіс спалювали для куріння, додає науковець.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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