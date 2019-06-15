Де найдорожча робота да Вінчі - культогляд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу"

Цього тижня в нашому культогляді розповідаємо про таке:

Робота да Вінчі на приватній яхті

Що думає про зморшки Різ Візерспун

Як гурт Radiohead випередив хакерів

Робота да Вінчі на приватній яхті

Найдорожча робота Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" (Salvator Mundi), імовірно, знаходиться на приватній яхті Саудівського принца Мохаммада бін Сальмана, повідомляє Guardian.

Про місцеперебування картини нічого не було відомо відтоді, як її продали за рекордні 450 мільйонів доларів на аукціоні у Нью-Йорку в 2017 році.

Про те, що полотно може бути на яхті Саудівського принца першим повідомив інформаційний ресурс Artnet з посиланням на власні джерела, за словами яких картину доставили на яхту Серена, що належить Мохаммаду бін Сальману.

Довкола картини "Спаситель світу" довго точилися суперечки. Зокрема, мистецтвознавці не виключають можливості, що вона могла бути написана одним з його помічників.

Різ Візерспун: "Люблю свої зморшки"

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"Люблю свої зморшки", - каже акторка Різ Візерспун і ділиться своїм ставленням до віку з Daily Mirror.

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" розповіла виданню, як вперше помітила свої перші зморшки, але замість того, щоб засмутитися, прийняла їх із посмішкою.

"Я сказала собі: "Я люблю їх, вони з'являються в мене одна за одною. Я тяжко працювала, щоб їх отримати", - цитує видання зірку Голлівуду.

Ставлення до віку Різ Візерспун має позитивне.

"Мої найкращі роки ще попереду. Коли тобі виповнюється 40, набагато більш чітко розумієш хто ти, знаєш чого хочеш від стосунків і поводишся набагато сміливіше, менше боїшся", - поділилася з виданням акторка.

Другий сезон "Великої маленької брехні", що отримала кілька нагород Еммі за попередній сезон, на екранах з 9 червня.

Radiohead випередили хакерів

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18 годин аудіозаписів розмістив у мережі гурт Radiohead у відповідь на дії хакерів, які викрали записи напередодні і вимагали від музикантів 150 тисяч доларів за їхнє повернення, повідомляє Guardian.

Отримавши від хакерів листа з погрозами злити в Інтернет матеріали з сесій запису альбому 1997-го року OK Computer, члени гурту вирішили випередити зловмисників та зібрати кошти на користь навколишнього середовища.

"Замість того, щоб скаржитися, або просто ігнорувати ситуацію, ми викладаємо 18 годин записів з нашої студії заради того, щоб допомогти кампанії Extinction Rebellion. Вони будуть у доступі лише протягом наступних 18 днів. За 18 фунтів ви зможете дізнатися чи варто нам було платити викуп", - цитує видання заяву гітариста Джонні Грінвуда.

"Надзвичайна ситуація з кліматом і екологією потребує відваги, правдивості і щедрості, якої не бачили до цього", - сказав гурт.

Команда Extinction Rebellion подякувала гурту, описавши подарунок як "безпрецедентну підтримку".

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