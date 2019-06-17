Скільки компанії втрачають через перерви на каву та соцмережі - огляд ЗМІ

У понеділок, 17 червня, іноземна преса пише про таке:

Сидиш у соцмережах — приносиш збитки компанії

Батьківство та тестостерон

Журналістів кличуть у владу

Брюгге планує боротись з одноденними туристами

Скільки коштує відволікання на соцмережі в робочий час

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Французька ділова газета Echos пише про те, в яку суму іспанським компаніям обходиться відволікання співробітників на інтернет і перекури.

Згідно з дослідженням компанії Adecco, робочий час, який офісні працівники проводять не в робочих справах, коштує іспанським підприємцям 3,3 мільярда євро на рік. Це вдалося встановити завдяки аналізу роботи 30 тисяч компаній.

За даними Adecco, в середньому один працівник, який відволікається на особисті справи на робочому місці, втрачає для своєї компанії близько 161 години роботи на рік. У грошовому вимірі це становить близько 3 220 євро.

В Іспанії робота зазвичай переривається о 10:30 ранку, коли працівники йдуть випити кави й з'їсти сендвіч, зауважує Echos. Це переважно займає близько 20 хвилин.

Але дослідження показало, що найбільшою причиною втрати робочого часу є інтернет.

Електронні листи з особистих питань і соціальні мережі відволікають від роботи найсильніше, адже 37% опитаних згадали саме ці фактори. При цьому паління і пов'язані з ним паузи в роботі згадали лише 12% опитаних.

Як пише Echos, в дослідженні Adecco йдеться не лише про втрати часу, пов'язані зі звичками працівників.

"Документ також звертає увагу на низький рівень організації робочого процесу компаніями й втрату часу на зустрічі без конкретної мети або такі, що тривають занадто довго", - пише газета.

Як батьківство змінює чоловіків

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У колонці для New York Times Анна Мачін з Оксфордського університету пише, що батьківство є таким самим біологічним феноменом, як і материнство, адже з народженням дитини у чоловіків відбуваються суттєві зміни на рівні мозку і гормонів.

Вона зауважує, що багато чоловіків не відчувають себе достатньо впевненими й побоюються, що їхній зв'язок із дитиною не буде достатньо тісним, адже вони нібито не пережили численні біологічні зміни під час вагітності, народження і годування.

Так званий чоловічий гормон — тестостерон значною мірою впливає на бажання чоловіків знайти партнера, нагадує Мачін. Але експерти стверджують, що оскільки батьківство передбачає зосередження на сім'ї й припинення пошуків інших партнерів, чоловіки еволюціонували, і їхній організм позбувається певної частини тестостерону.

Авторка статті зауважує, що деякі дослідження показали обернену пропорційність рівнів тестостерону й хімічних речовин на кшталт окситоцину й дофаміну, які викликають почуття щастя й задоволення. Що менше у молодого батька тестостерону, то більша ймовірність підвищеного рівня гормонів щастя в його організмі під час контакту з дитиною.

Також авторка пише про анатомічні зміни в мозку чоловіків.

"І у мам, і у тат спостерігається активація мозкових зон, пов'язаних з емпатією і розумінням емоційного стану й поведінкових нахилів дитини. Але дослідження, проведене у 2012 році нейробіологами з Університету імені Бар-Ілана в Ізраїлі, свідчить, що ділянки мозку, які активуються найбільше, у кожного з батьків є різними", - відзначає Мачін.

Вона пише, що у жінок це та частина, яка відповідає за турботу і виявлення загроз. А у випадку чоловіків йдеться насамперед про зони, що відповідають за планування, розв'язання проблем і орієнтування на результат.

Журналістів — у владу

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Британським журналістам варто нарешті заснувати власну політичну партію і здобути владу, адже у них є всі необхідні навички для управління державою, пише у сповненій іронії колонці редактор Financial Times Роберт Шрімзлі.

На тлі невизначеності з брекзитом та решти проблем лише журналісти можуть врятувати країну, зауважує він.

"Тоді як у США журналісти є настільки героїчними постатями, що їх грають на екрані Роберт Редфорд і Дастін Гоффман, у Великій Британії їх грає будь-який актор, який виглядає вивертким, коли вдягає плащ", - пише Шрімзлі.

Та він зауважує, що часи змінюються і Британія, можливо, вже готова до "журналістократії".

"Лише подумайте, якими основними навичками ми володіємо. Ми вміємо дуже швидко розібратися у предметі на базовому рівні й написати про нього переконливу статтю за декілька годин. Це схоже на приблизну схему того, як розроблялась стратегія брекзиту", - відзначає автор колонки.

Він додає, що колумністи здатні знайти просте рішення для будь-якої проблеми й це рішення не займе більше, ніж 500 слів.

Репортери "копаються у лайні", досліджуючи певну тему, а наприкінці статей закликають до конкретних дій. На думку Шрімзлі, це дуже схоже на відправну точку в мистецтві управління державою.

Автор завершує колонку іронічним закликом до колег "запустити журналістократію".

"Нумо рухатись уперед разом. Хіба щось може піти не так?" - ставить він риторичне питання.

Брюгге під навалою туристів

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Середньовічне бельгійське місто Брюгге минулого року відвідали понад вісім мільйонів туристів, і для декого це серйозна проблема.

Як пише Guardian, нещодавно мер міста оголосив про наміри більше не рекламувати одноденні тури в Брюгге. Мерія також хоче обмежити максимальну кількість круїзних лайнерів з п'яти до двох на день.

"Ми маємо краще контролювати потік туристів, якщо не хочемо остаточного перетворення Брюгге на діснейленд", - цитує Guardian мера міста.

Розповідаючи про метаморфози Брюгге, газета наводить приклад братів Джонкгір, які раніше продавали у своєму магазині курятину, а нині торгують сувенірною продукцією й бельгійським пивом. Такому перетворенню не надто зраділи місцеві жителі, але власники магазину виправдовуються тим, що складно продавати курятину в той час, коли в центрі міста на одного жителя припадає троє туристів.

До того ж, місцева молодь звикла купувати продукти не в лавках, як старше покоління, а в супермаркетах.

"Багато людей в цьому місті живуть із туризму. Звісно, не всі витрачають гроші, коли приїжджають сюди, але багато хто це робить", - цитує видання одного з братів.

Саме витрачання грошей стало темою розмови журналістів Guardian із мером. Він розповів, що місту потрібні люди, які зупиняються в готелях, ходять до ресторанів і купують щось у магазинах. Натомість ті, хто перебуває в місті не більше декількох годин, не приносять йому значної користі.

"Вони швиденько оглядають місто, гуляють якомога швидше, нічого не купують і повертаються до автобуса, щоб дістатись готелю в Антверпені, Брюсселі чи Генті", - описує поведінку деяких туристів мер Брюгге. Він також жаліється, що в тих місцях, де багато туристів, продається переважно лише пиво й шоколад.

На думку глави міста, замість того, щоб перетворитись на другий Амстердам, Брюгге має зберегти свій нешвидкоплинний темп життя і вечірню тишу.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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