Обурення Росією на Заході вщухає? Огляд ЗМІ

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У четвер, 20 червня, іноземна преса пише про таке:

Європа, Росія і МН17: популізм набирає сили

Британії потрібні українські харчі

Чи стане Венеція "новим Діснейлендом"?

Скільки треба працювати, щоб залишатися психічно здоровим

Чи вщухає обурення Заходу Росією?

Попри те, що Захід звинувачує Росію у катастрофі лайнера "Малайзійських авіаліній" МН17 над східною Україною в липні 2014 року, в Європі набирає сили рух за зняття санкцій, пише Рік Ноак у статті для The Washington Post.

"У 2014 році збиття МН17 згуртувало громадську думку в США та Європі проти Росії та підсилило підтримку санкцій проти Росії, коли того ж року вона анексувала Крим", - нагадує події п'ятирічної давнини автор матеріалу.

Втім, додає він, обурення Заходу не призвело до вирішення сепаратистського конфлікту в Україні, згадка про який все рідше зустрічається в заголовках новин, пише Ноак.

"Принаймні в деяких частинах Європи обурення через конфлікт та долю МН17 здебільшого вщухло", - такий висновок автор робить з огляду на нещодавні заклики німецьких, італійських, угорських і болгарських політиків зняти з Росії санкції.

З іншого боку, подібним закликам протистоять такі політики як німецький канцлер Ангела Меркель.

"Існує також компромісний варіант між твердою позицією Меркель та вимогами популістів повністю відмовитися від санкцій. Він передбачав би більше поступок як з боку України, так і Росії", - вважає Ноак.

На його думку, прийнятний для Кремля варіант вирішення конфлікту, який може запропонувати Київ, залежатиме від позиції лідерів Німеччини, Франції, Італії та Голландії, де наступного березня розпочнеться суд у справі МН17.

"Житниця" для Великої Британії

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Голова Британсько-української торгової палати Бейт Томс звернувся з відкритим листом до міністра міжнародної торгівлі Лайама Фокса, в якому закликав "укласти нову торговельну угоду між СК та Україною якомога швидше", повідомляє портал Politics Home.

Томс стверджує, що український уряд повний рішучості "дуже швидко" укласти таку угоду.

На його думку, з огляду на вихід Великої Британії з ЄС, розвиток тісних торговельних відносин зі стратегічними партнерами, одним з яких є Україна, є вкрай важливими для забезпечення економічних успіхів Сполученого Королівства.

Зокрема, наголошує Томс, мова йде про забезпечення харчової безпеки країни після брекзиту.

"Україна є "житницею" Європи, на яку припадає третина найкращих у світі чорноземів, завдяки яким вона є другим за величиною експортером зерна у світі (пшениця, кукурудза та ячмінь)", - пише він.

"Опановуючи провідні харчові технології, Україна стає дедалі якіснішим виробником з ефективними виробничими витратами, - додає Томс. - Брекзит дає Великій Британії можливість досягти значно дешевших цін на харчові продукти шляхом проведення переговорів з великими країнами-виробниками харчів - такими як Україна."

Чим невдоволені жителі Венеції

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Серед мешканців Венеції зростає невдоволення океанськими лайнерами, навалою туристів і їхньою поведінкою, пише Daily Mail.

Останній сплеск обурення, зокрема, пов'язаний з нещодавнім інцидентом, під час якого величезний круїзний лайнер фактично роздавив в лагуні річний туристичний катер біля причалу.

Протести почалися ще у 2006 році після того, як місцева влада дозволила суперкруїзним теплоходам заходити всередину міста, аби "пасажири змогли насолодитися захопливими видами міста безпосередньо з палуб".

За словами гондольєра Самуеля Фролло, який приєднався до нещодавніх протестів, величезні кораблі не повинні заходити в лагуну.

"Вони не тільки несуть загрозу людям, але й величезна кількість води, яку вони переміщують, спричиняє небачену шкоду фундаментам старовинних будівель", - стверджує він. Екологи також б'ють на сполох через загрозу "крихкій екосистемі".

При цьому, стверджують вони, місцева економіка не надто виграє від круїзів, оскільки пасажири проводять в місті лише кілька годин і витрачають в магазинах і ресторанах не так вже й багато грошей.

Ян ван дер Борг, професор економіки туризму місцевого університету, побоюється, що Венеція може перетворитися на парк розваг через те, що близько 1 000 венеційців залишають місто щороку. Це, своєю чергою, призводить до закриття звичайних, нетуристичних магазинів.

"Це буде ще один Діснейленд, тільки без розумного американського менеджменту", - каже він.

Здорова кількість праці

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Нове дослідження показало, що ризик психічних захворювань знижується на 30%, якщо людина працює вісім або менше годин на тиждень, повідомляє The Independent.

Таким чином найбільш "ефективною дозою" оплаченої праці для психічного здоров'я є один робочий день на тиждень, стверджують соціологи університетів Кембриджа і Салфорда.

Дослідження, викликане побоюваннями, що автоматизація призведе до скорочення робочих годин, проводилося серед людей, які почали працювати вісім чи менше годин на тиждень після того, як не мали роботи або виховували дітей вдома.

Загалом з метою з'ясувати, як зміни в кількості робочих годин пов'язані із психічним здоров'ям та відчуттям задоволеності життям, з 2009 по 2018 рік було опитано 70 тисяч мешканців Сполученого Королівства.

"Ми знаємо, що безробіття часто завдає шкоди добробуту людей, негативно впливає на ідентичність, статус, використання часу та почуття колективної корисності. Тепер у нас є деяке уявлення про те, наскільки необхідна оплачувана робота для отримання психосоціальних переваг від працевлаштування - не так вже й сильно", - розповів один з авторів дослідження, доктор Брендан Бьорчел з Кембридзького університету.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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