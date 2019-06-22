Травматична "бондіана" і яким насправді мав бути фінал "Красуні" - культогляд

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Цього тижня в культогляді читайте про таке:

Як роль агента 007 вплинула на здоров'я Деніела Крейга

Чому Дональда Трампа хочуть позбавити зірки на Алеї слави

Яким був альтернативний фінал романтичної комедії "Красуня"

Над яким фільмом працює дружина британського екс-прем'єра

Травматичний Бонд

Зйомки в "бондіані" принесли Деніелу Крейгу всесвітнє визнання, але не минули безслідно для його здоров'я, розповідає USA Today.

Участь у кожному фільмі, в якому він грав агента 007, була травматичною: під час трюку в "Казино Рояль" Крейг втратив два зуби, у "Квантумі милосердя" випадково відрізав собі кінчик пальця, а на знімальному майданчику "007 Спектр" пошкодив коліно.

Зараз Крейг знімається у черговому епізоді кіносаги, але в травні змушений був взяти паузу після чергової травми ноги, яка потребувала оперативного втручання. Лише кілька тому назад він відновив тренування, хоча все ще надягає ортопедичний чобіт.

І це не всі неприємності, які спіткали знімальну групу 25-ї стрічки про Джеймса Бонда. Під час фільмування сцени з використанням піротехніки стався вибух - одна людина постраждала.

Втім, ці інциденти, схоже, не вплинуть на дату виходу фільму на екрани - прем'єра запланована на квітень наступного року, підсумовує газета.

Трамп без зірки

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Місцева рада Західного Голлівуду одноголосно підтримала пропозицію прибрати з Голлівудської алеї слави зірку нинішнього господаря Білого дому, інформує The Daily Mail.

Дональда Трампа було вшановано ще до вступу на високу посаду - як продюсера конкурсів краси. Але часи та настрої змінилися.

"Дозволити Пану Трампу продовжувати мати зірку на фоні його поведінки щодо жінок не є прийнятним для голлівудської спільноти та всієї індустрії розваг", - така аргументація наведена в проголосованій постанові.

Тепер справа за Голлівудською Торговельною Палатою, яка опікується цим популярним туристичним об'єктом Лос-Анджелеса.

До слова, щойно стало відомо про рішення місцевих депутатів, актор Марк Хамілл, Люк Скайвокер з "Зоряних війн", запропонував замінити зірку Трампа на зірку нині покійної "Принцеси Леї" Керрі Фішер. Але за правилами це зробити неможливо - принаймні до 2021 року, коли мине п'ять років з часу її смерті, пояснює таблоїд.

Нещаслива "Красуня"

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Виявляється, одна з найпопулярніших мелодрам 90-х років - "Красуня" - за задумом сценариста мала закінчитися не хепі-ендом, а зовсім навпаки, пише The Independent.

Джулія Робертс, яка у стрічці виконала роль повії, пригадала під час нещодавнього телешоу, в якому брала участь, що герой Річарда Гіра в фіналі мав "виштовхнути її з авто, висипати їй на голову гроші та поїхати геть, залишивши її в якомусь брудному провулку".

Це підтвердила і акторка Патриція Аркетт, яка претендувала на цю саму роль: "Фільм був дуже темний, і розв'язка дуже важка".

Але обставини, на щастя, склалися інакше.

Студія, яка мала знімати стрічку, збанкрутувала. Права перейшли до компанії, що пов'язана з Disney. Це, до речі, дуже здивувало саму Робертс, яка не могла збагнути, як виробник кіно для дітей буде знімати фільм з таким пікантним сюжетом.

Фінал було переписано, а назву змінено з "Трьох тисяч" на "Красуню".

"Дякую Богові, що перша версія розвалилася", - каже Робертс.

А ще дякує режисеру Гаррі Маршаллу, який повторно запропонував їй зіркову роль.

"Купка каміння"

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Чері Блер, дружина колишнього британського прем'єра Тоні Блера, вирішила спробувати сили у новому для себе амплуа - продюсерському, повідомляє The Guardian.

Художній кінофільм "Купка каміння", у створенні якого вона погодилася взяти участь, розповідає історію трьох хлопців на Близькому Сході, які попри різне віросповідання стають друзями завдяки захопленню футболом.

Пані Блер пояснила, що спонукало її стати виконавчим продюсером саме цієї стрічки, - віра в те, що подібна історія зможе "змінити свідомість людей, сприяти зближенню і дати поштовх до змін".

Вона обізнана зі складними близькосхідними реаліями - не тільки тому, що її чоловік був свого часу залучений у мирні перемовини, а й завдяки проектам, котрі її благодійний фонд здійснював в Ізраїлі та Палестині.

Видання нагадує, що це не перший випадок, коли людина з політики йде на кінематографічну ниву.

Так, цього квітня Мішель і Барак Обами підписали контракт з Netflix і будуть продюсувати серію програм, присвячених расовій проблематиці та громадянським правам.

А у 2018 році Гілларі Клінтон разом зі Стівеном Спілбергом працювала над телесеріалом про історичну боротьбу американських жінок за право голосувати.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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