Чому молодь не має часу на секс - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 21 червня, іноземна преса пише про таке:

Чому молодь не має часу на секс

Яку тварину знайшли в корсиканському лісі

Путін контролює силовиків - чи навпаки?

Чому європейські міста борються з Airbnb

Молодь не має часу на секс

Покоління Z (народжені у XXI столітті) надто зосереджене на вступі до університету, аби займатися сексом, пише Daily Mail.

Про це свідчить опитування, проведене Університетським коледжем в Лондоні та Університетом Гласгоу серед дітей, народжених у 2000-2002 роках в Британії.

3% опитуваних 14-річного віку втратили цноту або займалися оральним сексом. Для порівняння, 30% народжених у 1980-х чи 1990-х мали секс до досягнення 16-річного віку.

Дослідники кажуть, що сучасна молодь багато навчається і сильно переймається оцінками в школі, бо хоче вступити до університету. Тому в неї немає часу на вечірки, де алкоголь часто поєднується з сексом.

До того ж, покоління Z менше контактує з однолітками в реальному житті, надаючи перевагу спілкування через екран.

Що за тварина на Корсиці?

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На острові Корсика знайшли нову тварину - "котолиса", пише Telegraph.

ЇЇ пухнастий хвіст давно фігурує у місцевому фольклорі, а пастухи розповідали про кота завдовжки метр із гострими, як бритва, зубами, який вночі полює на кіз.

Тепер французькі вчені стверджують, що це новий вид. Однак його офіційно не зареєстровано.

Котолиса знайшли в лісі. Багато в чому він нагадує домашнього кота, але відрізняється хвостом із чорною кінцівкою і двома-чотирма кільцями, дуже широкими вухами, короткими вусами, і дуже розвиненими, собачими зубами.

Передні лапи в нього смугасті, задні дуже темні, а живіт коричневий. Експерти кажуть, що шовкова шерсть тварини захищає від кліщів, вошей та бліх.

Котолис оселився у такому віддаленому середовищі, бо воно захищає його від головного хижака - золотого орла.

Завдяки аналізу ДНК шерсті, учені відрізнили котолиса від середньоєвропейського лісового кота, Felis silvestris silvestris. Натомість він більше нагадує африканського лісового кота.

Водночас скептики кажуть, що котолис є лише гібридом домашніх котів із Корсики та Сардинії.

Силовики і Путін

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Силовики контролюють Путіна, а не навпаки, пише експерт Марк Галеотті у статті на Guardian.

"Найбільш поширений та шкідливий міф про Путіна, у який вірить Захід, це ідея про російського президента як головного та найстрашнішого шпигуна", - пише Галеотті. "Ясно те, що ми неправильно розуміємо стосунки Путіна з його власними спецслужбами".

Путін не головний шпигун, а радше йде на поводі в головних шпигунів, каже автор. І в нього це було з дитинства: ще підлітком він звернувся до регіонального штабу КДБ за порадою щодо кар'єри.

Пропри всю міфологію, яка про нього склалася, Путін ніколи не був радянським Джеймсом Бондом. Він був досить неблискучим КДБ-шником, розповідає Галеотті. Зокрема, у східній Німеччині на початку своєї кар'єри він займався бюрократичною роботою, жив комфортно і виростив пивний живіт.

Американський сенатор Джон Маккейн якось сказав про нього: "Я зазирнув Путіну в очі і побачив три речі: К, Д і Б".

Нині президент починає день з перегляду трьох файлів - один від ФСБ, другий від Служби зовнішньої розвідки і третій від Федеральної служби охорони. Тобто перше і головне джерело інформації для нього щодня - це спецслужби.

Силовики не контролюють Кремль, але якщо вони впливають на те, як їхній керівник бачить світ, їм і не треба бути у керма, підсумовує Галеотті.

Європейські міста проти Airbnb

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Десять європейських міст попросили ЄС про допомогу в боротьбі з Airbnb - компанією з тимчасової оренди житла по всьому світу, пише Guardian.

У відкритому листі Амстердам, Барселона, Берлін, Бордо, Брюссель, Краків, Мюнхен, Париж, Валенсія і Відень поскаржилися на стрімкий розвиток короткочасної оренди, що, на їхню думку, призводить до зростання цін на довгострокову оренду.

"Європейські міста вважають, що дім в першу чергу треба використовувати для проживання", - написано в листі. "У багатьох із них є серйозна проблема з нестачею житла. Коли помешкання орендують за більшу ціну туристам, вони зникають із традиційного житлового ринку".

Міста наполягають, що місцева влада має ліквідувати негативні наслідки орендного "буму", зокрема, зростання квартплати для постійних мешканців і "туристифікація" деяких районів.

"Ми вважаємо, що саме міста найкраще розуміють потреби своїх мешканців", - сказано в листі. "Їм завжди можна було регулювати місцеву діяльність шляхом планування та житлових правил".

Airbnb має близько 18 тисяч пропозицій в Амстердамі та Барселоні, 22 тисячі у Берліні, 60 тисяч у Парижі.

Минулого року, Пальма де Майорка скасувала майже всі пропозиції короткострокової оренди типу Airbnb після того, як 50% зростання ціни на неї призвело до збільшення ціни на довгострокове проживання на 40%.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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