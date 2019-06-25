"Колективний суїцид Ради Європи". Що пишуть західні ЗМІ про рішення ПАРЄ

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У вівторок, 25 червня, іноземна преса пише про таке:

Що означає рішення ПАРЄ щодо Росії

Як техніка пропагує гендерні стереотипи

Чи допомагають уроки музики вчити математику

"Цілком очікуваний" результат

"Цілком очікуваним" назвала французька Le Monde рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Водночас, це голосування "сколихнуло" організацію, пише газета. У залі, де зазвичай дискусії проходять спокійно й анонімно, вчорашні дебати тривали понад дев'ять годин серед роз'єднаних за поглядами політичних груп.

Видання вважає, що на результат вплинуло припинення фінансування Ради Росією, а також ризик її повного виходу зі страсбурзької організації, який би позбавив російських громадян доступу до Європейського суду з прав людини, пише газета.

"Тут ми не говоримо про геополітику, адже цінності, які ми захищаємо, — це права людини", - цитує газета французького міністра Амелі де Моншалена.

"Тут не йдеться про дебати за чи проти Росії", - сказала бельгійка Петра де Сутер. - Санкції не були ефективними".

"Партизанський спротив" з боку України, Британії та Східної Європи лише відтягнув остаточне рішення, додає видання, а "гнів українських представників також не допоміг".

"Колективний суїцид" Ради Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глава російського МЗС Сергій Лавров і Турб'єрн Ягланд - генеральний секретар Ради Європи

Рада Європи готується до "колективного суїциду", пише французький історик Антуан Аржаковський у статті в Le Monde.

Повертаючи делегацію Росії до організації, ПАРЄ зрікається своїх принципів, вважає автор.

"За п'ять років ПАРЄ не знайшла єдиного рішення щодо анексії Криму, а агресивні дії Росії лише посилились", - пише Аржаковський.

"Європа потурає Росії, не засвоївши уроки 1938 року, коли вона змирилася з Німеччиною".

Якби Франція, яка нині головує у Раді Європи, була вірна своїм принципам, вона, вважає автор, закликала б усіх 46 членів організації збільшити свій внесок у її бюджет.

"Ленін мав рацію. За якусь короткострокову вигоду, західні капіталісти готові продати навіть мотузку, на якій їх повісять", - підсумовує автор.

Рада Європи занепадає

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Рада Європи, заснована для захисту прав людини, може бути пригнічена політичною боротьбою, пише Financial Times.

Яким би не було голосування щодо повернення Росії, боротьба всередині організації вірогідно продовжиться, адже їй загрожують проблеми фінансування та зростання національного екстремізму.

На 70-й річниці організації у травні президент Фінляндії Саулі Ніністе попередив, що Рада Європи нині "проходить через свою найбільшу політичну, економічну та інституційну кризу".

Рада довго працювала у порівняній непомітності, несумісній з важливістю організації, пише газета. Її вплив поширюється на 820 мільйонів людей, а Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) стримує уряди авторитарних та демократичних країн.

Свідченням проблем у Раді є зокрема реакція ЄСПЛ на позови турецьких громадян після спроби державного перевороту 2016 року, в ході якого влада арештувала десятки тисяч людей.

Суд виніс вирок у лише чотирьох із більш ніж 36 тисяч таких позовів, наполягаючи, що громадянам варто шукати допомоги в "ефективній" судовій системі Туреччини, перш ніж звертатися до ЄСПЛ.

"Приклад Туреччини сягає корінням боротьби за майбутнє Ради та суду. Якщо вони почнуть розпадатися, мільйони людей від Іберії до Сибіру ризикують втратити серйозний засіб обмеження державної влади", - пише видання.

Гендерні стереотипи у техніці

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Голосові асистенти з жіночими голосами сприяють гендерній нерівності, пише Guardian.

Це, зокрема, Siri в Apple, Alexa в Amazon, Assistant у Google.

За два роки в інтернеті буде більше голосових асистентів, аніж людей на планеті, пише газета. Голос стане головним засобом, яким ми доноситимемо свої бажання комп'ютеру. І він відповідатиме нам переважно жіночим голосом.

А це може збільшити гендерні стереотипи, пояснює видання.

Психологічні дослідження показали, що чоловіки й жінки однаково сприймають голос низької висоти як більш авторитетний. А голос вищого тону асоціюється з покірним, дбайливим характером.

До цього стали адаптуватися й голосові програми.

Зокрема, у 1990-х BMW перепрограмувала супутниковий навігатор, через те що німецькі водії не хотіли дотримуватися рекомендацій жіночого голосу. Автоматизовані кол-центри в Японії надають біржові ціни жіночим голосом, а підтверджують операції чоловічим.

Натомість в арабських країнах автоматизовані асистенти завжди говорять чоловічим голосом.

Таким чином, технології адаптуються до чинних стереотипів, пише видання. І цей тренд треба змінювати.

Музика і навчання

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На перший погляд, діти, які бавляться з фортепіано, гають час, який би можна було б присвятити математиці чи науці.

Однак саме ті, хто опанував музичний інструмент, на рік випереджають своїх однолітків у навчанні, пише Daily Mail.

Про це свідчить дослідження, проведене вченими з Університету Британської Колумбії серед 100 тисяч канадських учнів.

Доктор Пітер Гузуасіс каже, що чим більше діти вивчають музику, тим кращі їхні результати у математиці, науці та літературі.

"Учень має навчитися читати музичні ноти, розвинути координацію очей, рук та голови, навички слуху і роботи в ансамблі, а також виробити дисципліну для тренувань", - пояснює він. "Увесь цей навчальний досвід грає роль у підвищенні розумових здібностей дітей та їх самоорганізації".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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