Провокація Росії у ПАРЄ - огляд британських ЗМІ

У середу, 26 червня, провідні газети Великої Британії продовжують аналізувати рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо повернення Росії до цього відомства:

Independent: Ще одна провокація Росії?

Guardian: Що кажуть в Україні

Irish Times: "Суперечливе рішення"

Financial Times: "Міждержавні суперечки" не вирішуються в ПАРЄ

Кандидат від Росії як нова "провокація"

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Результати голосування "обурили Україну", пише Independent. Газета звертає увагу на те, що голосування на користь Росії відбулося "менш, ніж через тиждень після того, як команда міжнародних слідчих пов'язала Кремль із подіями, що призвели до знищення літака рейсу МН17 "Малазійських Авіаліній" на сході України у 2014 році".

Видання розповідає, що прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков привітав рішення Ради Європи.

"Це дуже позитивна річ, — цитує його Independent. — Парламентська Асамблея не може працювати без російської делегації".

Відразу після голосування Москва вдалася до кроку, який Independent називає "провокаційним".

"Влада Росії зразу ж порекомендувала Леоніда Слуцького, голову думського комітету з міжнародних справ, кандидатом на посаду заступника голови ПАРЄ. Пан Слуцький досі перебуває під санкціями Євросоюзу, запровадженими у відповідь на анексію Росією Криму", - пояснює газета.

Видання нагадує, що очільники Німеччини й Франції підтримували повернення Росії до ПАРЄ, аби гарантувати доступ до Європейського суду з прав людини громадянам цієї країни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підкреслила, що позиція її країни відрізнялася від думки тих, хто голосував за Росію.

Водночас пані Мей підкреслила: "Членство (Росії - Ред.) в цій організації — один з небагатьох механізмів, які є в розпорядженні міжнародної спільноти, аби притягти Росії до відповідальності за порушення прав людини".

Нищівна критика в Україні

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Газета Guardian нагадує, що "одну з найстаріших європейських правозахисних організацій - ПАРЄ - створили в 1949 році для захисту демократії та верховенства права".

Видання додає, що санкції проти російської делегації запровадили у 2014 році саме "після прийняття Асамблеєю резолюції, яка визнала анексію Криму Росією "серйозним порушенням міжнародного права".

Газета звертає увагу на хвилю обурення з боку України, викликану результатами голосування.

Газета цитує нардепа Олексія Гончаренка, який порівняв події в ПАРЄ із романом Джорджа Оруелла "1984" та "політикою примирення з нацистською Німеччиною".

"Це можна назвати Страсбурзькою зрадою, так само, як Мюнхенську зраду 1938 року", - заявив пан Гончаренко.

Guardian також наводить жорстку реакцію міністра закордонних справ України Павла Клімкіна: "З лідера зусиль, спрямованих на захист прав людини, ця організація перетворилася на менеджера середнього рівня".

Водночас газета пише, що продовження санкцій проти Москви вдарило б по пересічних росіянах.

Наталя Таубіна, ветеран правозахисного руху в Росії, пояснила, що це стало б для них "величезним ударом".

"Порадували Німеччину"

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Газета Irish Times пише, що "суперечливе повернення Москви порадувало Німеччину й обурило Україну".

Видання наводить коментар голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва, який заявив: "Це дуже поганий сигнал: робіть все, що заманеться, захоплюйте територію іншої країни, вбивайте там людей".

Не забарилися з реакцією й країни Балтії. Irish Times зазначає, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс розкритикував результати голосування як "прикрі й невтішні", а його литовський колега Лінас Лінкявічус назвав їх "серйозним ударом по авторитету Ради Європи".

"Леонід Слуцький, голова комітету закордонних справ у нижній палаті парламенту Росії, наполягав на тому, що рішення "не про гроші", - веде далі газета. "Політичний істеблішмент європейських країн просто дозрів, щоб зрозуміти, що без Росії не буде нічого", - цитує його Irish Times.

"Міждержавні суперечки" не для ПАРЄ?

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Financial Times намагається зрозуміти, чому Україні, яка "очолила кампанію блокування повернення Росії", не вдалося досягти бажаного результату.

Газета пише, що статус Росії в ПАРЄ відновили через "побоювання", що "міждержавні суперечки" затьмарять головну функцію Ради — запобігати порушенням прав людини й свавіллю державної влади.

"Головне завдання цього органу полягає у захисті громадянських свобод, демократії та верховенства права, закріплених у Європейській конвенції з прав людини, які втілюються через виконання рішень Європейського суду з прав людини", - пише Financial Times.

"Ті, хто підтримав повернення Росії, наголошували, що важливо відновити єдиний офіційний юридичний канал між Москвою і Європою", зазначає газета.

І навіть особисті спроби президента України Володимира Зеленського переконати своїх колег у "західноєвропейських столицях" утриматися від такого кроку не змінили цієї позиції.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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