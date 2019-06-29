Невгамовний Мік Джаггер і нова Мадонна. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Тріумфальне повернення Міка Джаггера

Вони сказали "Ні" найбільшому фестивалю Британії

Мадонна - про свій новий образ і альбом

За що Франція нагородила Елтона Джона

Одужав і запалив

The Rolling Stones відновили своє світове турне "Без фільтра" після одужання фронтмена гурту Міка Джаггера, який у квітні цього року переніс операцію на серці, розповідає американське видання Rolling Stone.

Часопис зазначає, що концерт "Роллінгів" у Чикаго, який свого часу довелося скасувати через проблеми із здоров'ям Міка Джаггера і необхідністю замінити серцевий клапан, став тріумфом.

"Хірургічно реконструйоване серце музиканта" працювало, як годинник, зазначає тижневик. Джаггер, якому в липні виповниться 76 років, активно пересувався по сцені, виконуючи свої фірмові вихиляння стегнами, ніби-то намагаючись довести - "Мені байдуже, я можу все!".

Виконавець перебував у чудовому гуморі і багато жартував. Він похвалив місцевий делікатес - "італійську яловичину" - і представив Рона Вуда, який полюбляє "тицяти пензлем по полотну" як "Моне".

Кіт Річардс не відставав від свого колеги. Коли Джаггер привітався і сказав "Раді бути тут", гітарист пробурчав: "Раді бути", що викликало неабияку радість 60-тисячного натовпу.

Специфічним почуттям гумору відзначилися й організатори шоу, зазначає тижневик. Вони видали застереження для тих, хто перебував тієї червневої ночі на стадіоні в Чикаго: "Ніяких наркотиків, заборонених речовин, дозволених стимуляторів, закису азоту та психотропних препаратів".

"А як же тоді пропустили Кіта Річардса?"- запитує Rolling Stone.

Не всі хочуть на Гластонбері

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В Англії розпочалася чи не найочікуваніша музична подія року - фестиваль в Гластонбері. Як завжди, цьогорічне зібрання має на меті задовольнити різноманітні смаки - серед хедлайнерів події, яка триває чотири дні, - гурти The Cure, The Killers, виконавці Stormzy, Брендон Флауерс, Кайлі Міноуг і Джанет Джексон.

Очікується, що фестиваль відвідають близько 200 тисяч поціновувачів музики. Про надзвичайну популярність події говорить і той факт, що понад 135 тисяч квитків на цьогорічний захід вартістю 248 фунтів було продано протягом 30 хвилин.

Отже, можна припустити, що й бажаючих виступити на такому шалено популярному заході чимало. Виявляється, це не так. Британська газета The Daily Telegraph склала список тих, хто сказав цій найбільшій музичній сцені у світі "Дякую, але ні".

Попри наполегливі запрошення організаторів у 2014 і 2015 році, американський співак Prince вперто відмовлявся виступати у Гластонбері. "А наступного року він помер", - пише газета.

Не погоджується виступати на фестивалі й Елтон Джон. На питання, чому, співак пояснив: "Гадаю, я не той виконавець, який потрібен Гластонбері".

Попри намагання організаторів, ніяк не дійдуть між собою згоди учасники гурту Fleetwood Mac - всі вони мають власних агентів із різним баченням щодо участі в фестивалі.

Вже неодноразово відмовлялися виступити хедлайнерами заходу Led Zeppelin і Pink Floyd - учасники цих гуртів не бажають об'єднуватися навіть задля нетривалого виступу.

Не приваблює перспектива заспівати для 200-тисячної аудиторії і легендарних Depeche Mode. "Із притаманним йому шармом, гурт заявив: "Компанія [інших виконавців - Ред.] не зовсім наша, та й оплата також важлива", - розповідає Daily Telegraph.

Одкровення Мадонни

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З нагоди виходу нового альбому Madame X американська співачка Мадонна дала розлоге інтерв'ю британській газеті The Guardian. 60-річна виконавиця розповіла про нову платівку і поділилася роздумами про те, чи легко писати пісні в епоху суцільної діджиталізації.

На переконання газети, новий альбом "є саме таким, яким його хочуть почути фанати Мадонни - провокативний, особистий, політичний, прикольний, доволі ексцентричний". В ньому є всього потроху: реп, реггі, латиноамериканський поп, електронний NRG, португальський фаду і навіть кілька акордів з балету Чайковського.

Але хто така Мадам Х, затягнута у чорний латекс, щедро оздоблений металевими і скляними пацьорками? Співачка розповіла, що її нова героїня - "секретний агент, шпигун у царині кохання, яка цікавиться усім, прагне дізнатися ще більше і розбудити людей".

На питання, чи легко писати музику у часи шаленої конкуренції, спричиненої суцільною діджиталізацією процесу, від народження музики до її поширення, Мадонна відповіла, що віддає перевагу старому і перевіреному способу творіння - коли музика народжується через душевні переживання.

На її переконання, наразі поширений підхід, коли в студії збирається група людей - один пише текст, інший намагається покласти його непов'язані акорди, а продюсери тим часом розповідають, яке до цього всього підходить аранжування - її не влаштовує.

"О, я пробувала так робити, - розповіла виконавиця. - Я працювала з великою кількістю талановитих людей. Але дуже важко розуміти, чого саме ти прагнеш, коли навколо багато людей: всі щось кажуть. Мені це категорично не приносило задоволення. Часом це було чудово, але переважно якось дивно", - каже Мадонна.

"Ти зустрічаєшся із групою незнайомців і кажеш: "Отже, за роботу, всі разом напишіть мені пісню!" Це повинно бути одкровення, треба переживати якусь емоцію. Зробити це тут і зараз дуже важко."

Орден для Елтона Джона

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Президент Франції Емануель Макрон нагородив британського співака Елтона Джона найвищою цивільною нагородою країни - орденом Почесного Легіона, повідомляє музичний тижневик Rolling Stone.

Отримавши нагороду під час щорічного фестивалю Fete de la Musique, Елтон Джон звернувся до своїх прихильників, щоб розповісти їм про свою роботу в царині благочинності.

"Як і музика, боротьба зі СНІДом є моєю пристрастю протягом багатьох років, - заявив співак. - І подібно до музики, ця боротьба щодня нагадує мені про надзвичайну силу людського духу. І те, що зв'язує нас, - сильніше, ніж те, що нас розділяє. Саме цей надзвичайний людський дух я плекатиму як гордий член Почесного Легіону".

Своєю чергою, президент Франції назвав Елтона Джона "музичним генієм" і першим з-поміж виконавців, які відкрито підтримали ЛГБТ-спільноту. "Єлисейський Палац назвав пана Джона "іконою, яка подає приклад", - пише Rolling Stone.

Видання нагадує, що від часу створення у 1992 році благодійний фонд Елтона Джона передав на боротьбу із СНІДом пів мільярда доларів.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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