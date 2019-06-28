Путін назвав "помилку" Меркель і похвалив Трампа - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 28 червня, іноземна преса пише про таке:

Що сказав Путін в ексклюзивному інтерв'ю Financial Times

Скільки скаржаться британці

Як зміна клімату впливає на історичні пам'ятки в Греції

Чому ЄС хоче заборонити назву "веганський бургер"

"Лібералізм застарів", каже Путін

Володимир Путін вважає, що лібералізм "застарів".

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Financial Times у Кремлі напередодні саміту G20 в Японії.

"Ця ліберальна ідея передбачає, що не треба нічого робити", - сказав російський президент. "Що мігрантам можна вбивати, красти та ґвалтувати безкарно, тому що їхні права як мігрантів мають бути захищені".

Путін охрестив "кардинальною помилкою" рішення німецького канцлера Ангели Меркель впустити до країни понад мільйон сирійських біженців. А Дональда Трампа похвалив за зупинення потоку мігрантів із Мексики.

"Кожен злочин має бути покараним. Ліберальна ідея застаріла. Вона увійшла у конфлікт з інтересами більшої частини населення", - сказав Путін.

Також він висловив занепокоєння загрозою нової гонки ядерних озброєнь між Росією та США.

"Холодна війна - то погана річ… але хоча б були деякі правила, яких всі учасники міжнародної спільноти більш-менш намагались дотримуватись".

Президент також стурбований "вибухонебезпечним" напруженням між США та Іраном, звинувативши в ньому американців.

Як і раніше, Путін заперечив причетність російських спецслужб до отруєння Скрипалів та їхнє втручання у вибори в США та Європарламент.

Він також висловився щодо сексуальних меншин. "Ми не маємо проблеми з людьми ЛГБТ. Господи, нехай вони живуть собі як хочуть. Але деякі речі видаються нам надмірними. Тепер вони кажуть, що у дітей може бути п'ять чи шість статей".

І додав: "Нехай всі будуть щасливі, ми не маємо з цим проблем. Але не можна затьмарювати культуру, традиції та сімейні цінності мільйонів людей, які становлять більшу частину населення".

"Нація буркунів"

Британці скаржаться у середньому 27 хвилин на день, пише Daily Mail. Це 10 000 хвилин на рік.

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І найбільше пожалітися люблять не бабусі та дідусі, а саме молодь, кажуть дослідники, які провели опитування на замовлення компанії Privilege Car Insurance.

Дві третини британців віком 20-30 років знаходять про що побурчати хоча би раз на день, а типовий виплеск таких емоцій триває 15 хвилин. Найчастіше молодь скаржиться на брак сну, проблеми на роботі та поганий сервіс у кафе.

Міленіали в середньому скаржаться у півтора раза довше, ніж середньостатистичний британець, і в два з половиною рази довше, ніж найтерплячіша група людей, яка старша 55 років.

Жінки частіше за все жаліються на гроші, здоров'я чи вагу, а чоловіки - на футбол і політику. Також жінки більше скаржаться на чоловіків, аніж навпаки.

40% британців скаржаться на те, як багато скаржаться інші. А двадцять п'ять відсотків настільки обурені скаргами інших, що готові їм на це поскаржитися у відповідь.

Зміна клімату та історична спадщина

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Зміна клімату загрожує Акрополю та іншим видатним пам'яткам Греції, пише Telegraph.

Забруднене повітря та кислотні дощі роз'їдають мармур, а екстремальні явища, такі як засуха чи заливні дощі, призводять до структурних проблем в античних спорудах.

Храм Парфенон на Акрополі звели у п'ятому столітті до нашої ери. Із 1970-х років операція з його реставрації набрала обертів.

Але це не єдине місце, яке потерпає від природних катаклізмів. У Греції сотні, якщо не тисячі, архітектурних пам'яток вразливі до таких явищ. Зокрема, у 2007 році лісова пожежа на Пелопоннеському півострові ледве не зруйнувала храми та стадіони Олімпу - колиски Олімпійських ігор. За останні десять років лише Афіни пережили смертоносні повені та лісові пожежі.

Професор Афінської Академії Христос Зерефос каже, що різкі стрибки від повеней до посухи дестабілізують архітектуру, тож влада має придумати систему моніторингу для їхнього захисту.

Лінгвістичні війни в Євросоюзі

"Європа героїчно захищається від веганських бургерів", - пише Economist.

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Цього року сільськогосподарський комітет Європарламенту проголосував за заборону на використання слів "бургер", "сосиска", "стейк", тощо у назвах продуктів, які не містять м'ясо.

Їх надихнуло рішення Європейського Суду 2017 року заборонити назви "молоко", "масло" та "сливки" у немолочних продуктах. Тож тепер не можна писати "соєве молоко", аби покупці не думали, що його дістали з соєвої корови, пояснює видання. Виключення зробили для "морозива" та "мигдалевого молока".

Зелені сили почали кампанію проти рішення. А газета Economist вирішила довести логіку таких правил до абсурду.

"Виготовлення бургерів має бути обмежене до м'ясників Гамбургу, яких давно позбавили прав інтелектуальної власності через шокуючу поразку лінгвістичної регуляції", - іронізує газета. "Таке саме право мають дати виробникам франкфуртських сосисок".

Газета також екстраполювала ідею від їжі на інші лінгвістичні терміни.

"Тільки банки, які проводять операції на дерев'яних лавах (італійською, лава - "банко") мають входити до банківської спілки", - міркує газета. "Розмови про комп'ютер мають стосуватися лише бухгалтерів, які проводять бюджетні розрахунки".

Історичні терміни також не мають залишитися осторонь лінгвістичної поліції, додає видання. Священна Римська Імперія не була ні священною, ні римською, ані імперією; Середземне море не є центром Землі. Тож їх треба перейменувати.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC