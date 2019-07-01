Forbes: в Україні проблема енергетичної безпеки "розміром з Дніпро"

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У понеділок, 1 липня, іноземна преса пише про таке:

"Екзистенційний" виклик України

Чи зможе Сільвіо Берлусконі "пожвавити" Європейський Союз

Чому британці не хочуть жити в Лондоні

Для чого жінкам "гендерне дзюдо"

Енергетична незалежність України

Україна має проблему енергетичної безпеки "розміром з Дніпро", пише Forbes.

На думку видання, країна "досі нездатна вирвати енергетичну незалежність з залізних лещат Росії" попри великі поклади вуглеводнів та відновлювану енергетику, що стрімко зростає, а також потужні АЕС.

"Поєднання занадто високої залежності від російської нафти, газу, вугілля та урану, а також вітчизняний енергетичний сектор, який як ніколи потребує реформ, є причинами небезпечної енергетичної ситуації", - пише Forbes.

За даними видання, доходи від транзиту російського газу до Європи складають 2,5% ВВП держави. Крім того, 64% вугілля та 55% урану Україна також експортує з Росії.

Разом із "монополістичним, неефективним і корумпованим" внутрішнім ринком це стало "екзистенційним" викликом для країни, зазначає видання.

Але й це ще не все. Якщо Росія все ж таки добудує новий газопровід до Європи, Україна втратить статус головного транзитера, а з ним і чималі гроші, пише Forbes.

На думку видання, єдиним виходом з ситуації є проведення "глибоких секторальних реформ" в енергетиці, що дозволить "перерізати пуповину від свого колишнього імперського господаря".

На думку Forbes, Україна зможе здобути "повну свободу та суверенітет", тільки здобувши "справжню енергетичну незалежність".

"Піжонська політика"

Копирайт изображения EPA Image caption Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі з 2 липня буде членом Європейського парламенту

Washington Post пише про те, чому у свої 82 роки Сільвіо Берлусконі все ще залишається "важливим" політичним гравцем.

Колишній італійський прем'єр, якого опоненти та критики списали з рахунків після засудження за ухиляння від сплати податків 2013 року, знову з'явиться на великій політичній сцені.

Щоправда, не в рідних Апеннінах, а в Європейському парламенті, де вже 2 липня розпочне свій термін разом із 750 іншими колегами.

"Це неймовірно, тому що будь-хто інший був би вже політично мертвим та похованим. У цієї людини дійсно надзвичайна живучість. Він не хоче помирати. Він має силу, витримку та бажання бути лідером", - каже італійський політолог Джованні Орсіна.

Ба більше, за останніми опитуваннями лідером його хочуть бачити 21% співгромадян.

На думку італійців, Берлусконі зможе "пожвавити нудну буденність" політики ЄС.

"Як і Президент Трамп, з яким його часто порівнюють, Берлусконі роками розлючував своїх критиків, засліплював своїх прихильників і створив унікальний стиль піжонської політики, побудованої на особистості", - пише видання.

Втім сам політик, який тривалий час скептично ставиться до Європейського Союзу, заявив, що використовуватиме свою нову посаду євродепутата "для просування більш об'єднаної Європи", пише Washington Post.

"Лондон, гуд бай!"

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340 тисяч мешканців Лондона залишили британську столицю минулого року, пише Daily Mail з посиланням на дані державної служби статистики.

Цікаво, що мегаполіс став єдиним містом у країні, де кількість тих, хто виїхав, перевищила новоприбульців.

2018 року до міста переїхали 237 тис. людей, тобто Лондон "втратив 103 тис. мешканців, які вирушили до інших частин країни", додає видання.

Мешканці південно-східного Лондона залишають столицю найчастіше, а від'їзд у віковій групі 30-34 роки склав понад 30 тис. людей.

Одним з місць, куди переїжджають лондонці, є спокійне село Ессендон у Хартфордширі.

За словами місцевої рієлторки Ванесси Маккаллум, головними причинами переїзду є нестача грошей на власний будинок і потреба в просторішому житлі.

Рівень злочинності в Лондоні також є вагомим фактором для зміни прописки.

"Від'їзд мешканців відбувається в час, коли рівень злочинності в столиці зростає, а кількість вбитих цього року сягнула вже 65 людей", - пише видання.

За словами фахівців зі статистики, лише переїзд до столиці іноземців підтримує баланс населення в Лондоні, пише Daily Mail.

"Ні!" гендерним стереотипам

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Independent пише про те, чому більше жінок мають посідати керівні посади.

На думку професорки Джоан Вільямс, жінки-керівниці володіють "гендерним дзюдо", тобто поєднують у собі стереотипні "жіночі" риси, як-от приязність, гумор та емпатію, з такими характеристиками, як агресивність та амбіційність, які все ще асоціюються з чоловіками.

Дослідники попереджають, що лише баланс цих рис може стати ключем до успіху. Адже якщо вони будуть робити акцент на традиційних жіночих якостях, їх вважатимуть "занадто м'якими". І навпаки: надмірна рішучість та владність сприйматиметься підлеглими як "надмірна агресивність".

Водночас науковці застерігають від створення нового стереотипу: "жінки кращі керівники, ніж чоловіки".

"Це зовсім не факт", - каже соціологиня Маріанна Купер зі Стенфордського університету. Але вчена стверджує, що погляди жінок та їхній досвід суттєво відрізняються від чоловіків, що може стати в пригоді будь-якій компанії.

"Вони можуть дивитися на світ під іншим кутом зору, що може призвести до інших думок про лідерство, інші пріоритети, інші способи взаємодії", - каже експертка.

Наразі в бізнесі домінує стереотип, за яким у разі невдач жінки-керівниці починають звинувачувати не стільки її як особистість, як її расу чи стать. Шляхом подолання цього стереотипу може стати залучення більшої кількості жінок на керівні посади, щоб невдача однієї жінки не сприймалась як невдача усіх жінок.

"Коли так мало жінок (на керівних посадах), успіх чи невдача однієї представляє всіх інших жінок. Але коли на керівних посадах будуть 30 чи 40 відсотків жінок, можна бути побачити різноманітність серед них", - цитує пані Купер Independent.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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