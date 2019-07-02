Чи був Джуліані лобістом Харкова? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Reuters Image caption Рудольф Джуліані, фото - Вашингтон, 2016 рік

У вівторок, 2 липня, іноземна преса пише про таке:

Чим займався Джуліані у Харкові

Як білоруси відновлюють національну ідентичність

Чому килими очищають повітря

Скільки Starbucks виплатив клієнту за розлитий час

Харківське "лобі" Джуліані?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бізнесмен Павло Фукс стверджує, що найняв Рудольфа Джуліані для залучення інвестицій до Харкова

Українсько-російський бізнесмен Павло Фукс каже, що найняв колишнього мера Нью-Йорка та чинного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані для залучення інвестицій до Харкова два роки тому, пише The New York Times.

"Я б назвав його лобістом Харкова та України - так сказано у контракті, - розповів Фукс. - Для мене дуже важливо, щоб така людина, як Джуліані, розповідала, що ми гарна країна, що з нами можна вести бізнес. Це те, що ми хочемо донести американським лідерам".

Однак Джуліані заперечив, що займався "лобіюванням" у роботі на Фукса.

"Це звучить, нібито я лобіював перед американським урядом, чого я ніколи не робив", - сказав він, додаючи, що в контракті прямо написано, що він не буде займатися лобіюванням у Сполучених Штатах, пише NYT.

Джуліані раніше закидали вплив на інші країни на користь адміністрації Трампа, зазначає видання. Деякі члени Демократичної партії навіть питали, чи не підпадає іноземна робота Джуліані під визначення "лобі".

Адвокат Трампа визнав, що лобіював Порошенка, коли той був президентом. Однак додав, що робив це з метою просування проєкту поліпшення системи управління в надзвичайних ситуаціях у Харкові, яку розробила його консалтингова компанія Giuliani Security and Safety та профінансував Фукс, пише NYT.

Зокрема це стосувалося запровадження проекту системи, схожої на американську службу 911, в Харкові, мер якого Геннадій Кернес близький до Фукса, пише газета.

Джуліані відвідав Харків для висвітлення проєкту, а після цього представив його Порошенку, зазначає NYT. Адвокат Трампа каже, що контракт не передбачав залучення американських інвестицій.

Акт реєстрації іноземних агентів США зобов'язує американців декларувати гроші, отримані від іноземних урядів, політиків чи партій для лобіювання у США, але не за роботу, що проводиться виключно за кордоном, пояснює видання.

Однак критика Джуліані посилилася після того, як газета The Times написала про його плани поїхати до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським із питаннями, які начебто можуть допомогти Трампу. Джуліані швидко скасував цю зустріч, однак наголосив, що його робота пов'язана з представництвом президента, а не з іноземним консалтингом чи Фуксом, пише NYT.

Фукс заробив 270 мільйонів доларів на ринку нерухомості в Москві, але нині підпав під кремлівські санкції. Йому також заборонили в'їзд до США, пише видання.

Білоруська мова як захист від Путіна

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Мовою, культурою і традиціями білоруси чинять спротив Росії, пише The New York Times.

Нещодавно країна посилила захист національної ідентичності під тиском Путіна, який спонукає Білорусь до об'єднання з Росією в рамках Союзного договору.

Поет і телеведучий Глєб Лабадзенка розповідає про археологічну знахідку, яка на його думку свідчить про історичну самобутність Білорусі. Це статуетка з оленячих рогів, знайдена поблизу Мінська, яка, можливо, була шаховою фігурою - конем. Вона свідчить про те, що Білорусь існувала тисячоліття окремо від Москви, каже Лабадзенка.

"Це означає, що тисячу років тому люди на цьому місці грали в шахи, - розповідає поет. - Столиці наших сусідів - Москва, Варшава, Вільнюс - навіть не існували в той час, а ми грали в шахи".

У березні Білорусь ухвалила "концепцію інформаційної безпеки", спрямовану не стільки проти демократичних ідей Заходу, як проти "агресивної, шовіністської пропаганди" з Росії, пише видання.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прийшов до влади у 1994 році, тривалий час не вважав за необхідне просувати національну ідентичність. Однак його погляди почали змінюватися у 2014-му, після того, як Росія анексувала Крим та ввела свої війська на Донбас, пише газета.

У квітні Лукашенко згадав про історію міста Полоцьк, назвавши його "нашим святим місцем". У Х-ХІІІ століттях Полоцьке князівство було центром влади слов'ян задовго до зведення Москви.

Лабадзенка, який зазвичай не є фанатом президента, схвально відгукнувся про спроби Лукашенка зберегти незалежність Білорусі шляхом посилення національної свідомості.

"Він розуміє, що якщо не відновити національну пам'ять, людей можна перетворити на когось іншого", - каже Лабадзенка.

Минулого року суд у Мінську засудив трьох російських журналістів номінально приватного видання Regnum до умовного ув'язнення. Їх звинуватили у розпалюванні етнічної ворожнечі шляхом висміювання Білорусі та білоруської мови.

Білорусь часто називають останньою диктатурою Європи, однак вона не є "Північною Кореєю", каже продавець білоруського одягу та літератури Павел Белавус.

Його магазин у Мінську тепер вільно продає біло-червоні прапори Білоруської республіки 1918 року, які уряд довго вважав символом опозиції.

Килими проти забруднення

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Килими зменшують забруднення, але й самі потребують прибирання

Шерстяні килими зменшують забруднення повітря вдома, абсорбуючи хімікати з фарб, клею та меблів, пише Daily Mail.

Ці "летючі органічні сполуки" пов'язують із різними захворюваннями - від проблем дихання до раку. Вважається, що хімікати можуть бути винними у "синдромі хворої будівлі", коли працівники скаржаться на погане здоров'я.

Учені Бангорського університету кажуть, що хімікати "застрягають" у килимі, приєднуючись до волокон вовни.

Вовна шотландських чорномордих овець виявилася найкращим абсорбентом, додає газета.

85 тисяч євро за розлитий чай

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Starbucks виплатила 85 тисяч євро (75 тисяч фунтів) компенсації школярці в Дубліні після того, як вона розлила на себе гарячий чай, пише Daily Mirror.

П'ять років тому дванадцятирічна дівчинка обпекла руки чаєм, який тримала між ліктем і ребрами. При цьому в лівій руці вона несла каву, а у правій - печиво.

Її адвокат наполягав, що Starbucks мав дати їй тацю.

Starbucks звернули увагу на можливу недбалість і вірогідність того, що тацю дівчинці таки пропонували.

Однак через те, що шрами від опіків скоріше за все незворотні, суд таки постановив дати компенсацію.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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