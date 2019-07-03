Яким став "північноамериканський дебют" Зеленського - канадські ЗМІ

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потискають руки після виступу на конференції про реформи в Україні

У середу, 3 липня, західна преса пише про таке:

Яким видався "північноамериканський дебют" Володимира Зеленського

Чи настав кінець "монополії чоловіків" на провідні посади Євросоюзу

Як метеорологи пояснюють найспекотніший червень в історії Європи

Чому ожиріння випередило куріння у списку головних причин окремих видів раку

Зеленський розвіює сумніви в Канаді

"Північноамериканський дебют" президента Володимира Зеленського опинився в центрі уваги провідного канадського видання National Post.

"Зеленський приїхав у Торонто зокрема й для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався у спроможності актора, який грав роль президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - зазначає газета.

Як наголошує видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжуватиме впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.

Про це на конференції щодо підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він наголосив, що для розвитку економіки Україні потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості у захисті їхніх вкладень.

"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.

Видання також зазначає, що Канаду новий президент відвідав більш як за місяць до свого першого візиту у США, що не є випадковістю.

"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це засвідчує значущість, яку Зеленський надає стосункам між двома країнами, які розвивалися протягом останніх 28 років", - наголошує National Post.

Жінки на чолі Євросоюзу?

Копирайт изображения Reuters Image caption Урсула фон дер Леєн наразі є міністром оборони Німеччини

Настав кінець 60 рокам домінування чоловіків на провідних посадах в органах Євросоюзу.

Так описує газета Guardian згоду європейських лідерів призначити Урсулу фон дер Ляєн новою головою Єврокомісії, а Крістін Лаґард - керівницею Європейського центробанку.

Хоча обидві кандидатури ще мають бути затверджені, про свою підтримку цьому компромісному варіанту вже заявили провідні політики.

"Я дуже щасливий з цього приводу. Зрештою, Європа - це жінка", - цитує газета президента Європейської ради Дональда Туска, який скоро має залишити посаду.

Задоволеною залишилася і Ангела Меркель, яка звернула увагу, що Єврокомісію вперше за 52 роки керуватиме її співвітчизниця: "Мені здається хорошим знаком, що цю посаду вперше займатиме жінка".

Копирайт изображения Reuters Image caption Директор-розпорядниця МВФ Крістін Лаґард була міністром економіки, фінансів та промисловості Франції за президентства Саркозі

За словами Guardian, від європейських лідерів, серед яких лише п'ять жінок, давно вимагали "зруйнувати монополію чоловіків на провідні посади". Втім, впевненості, що це все ж таки станеться, не було ні в кого.

Важкі переговори тривали майже три дні - все заради того, щоб забезпечити "гендерний, географічний та політичний баланс" серед п'яти майбутніх лідерів ЄС.

Guardian називає Урсулу фон дер Ляєн одним із найпопулярніших політиків Німеччини. Гінеколог за освітою, вона почала займатися політикою вже після 40 років. У неї семеро дітей. Вона обіймає посаду міністра оборони Німеччини з 2013 року.

Аномальна спека

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Європа пережила найспекотніший червень за всю історію метеоспостережень. Про це повідомляє Independent із посиланням на дослідження європейських метеорологів.

"Дані засвідчили, що середня температура по Європі була вищою за норму на 2 градуси, а в останні дні місяця в деяких європейських країнах, зокрема в окремих регіонах Франції, Німеччини та північної Іспанії - на 6-10 градусів", - наголошує видання.

Метеорологи кажуть, що прямий зв'язок між такою спекою та зміною клімату встановити важко, але очікується, що "подібні екстремальні погодні явища почастішають через глобальне потепління".

Ще 100 років тому аномальною спекою вважалася б погода з температурою на 4 градуси нижчою, цитує газета дослідників.

"Ми знали, що червень в Європі видався спекотним, але це дослідження показало, що температурні рекорди було не просто побито. Їх просто знищено", - наводить Independent слова професора Ханни Клоук з Університету Рединга.

Ожиріння як додатковий ризик

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Ожиріння випередило куріння у списку головних причин чотирьох видів раку, кажуть дослідники.

Як пише Daily Mail, йдеться про рак кишківника, нирок, печінки та яєчників.

Якщо ж брати онкологічні хвороби в цілому, куріння минулого року призвело до 54 300 випадків захворювання у Великій Британії, тоді як зайва вага - до 22 800.

"Але як вважають експерти, через те, що курців стає дедалі менше, а людей із ожирінням - дедалі більше, то і кількість випадків, пов'язаних із зайвою вагою, збільшуватиметься", - наголошує видання.

За даними газети, людей з ожирінням у Великій Британії нині майже вдвічі більше, ніж курців.

Масово кидати палити британці почали у 2011 році завдяки масштабній кампанії проти вживання тютюну. Як результат, кількість курців за цей час зменшилася на майже 2 мільйони.

Тепер лікарі та активісти вимагають від уряду не менш рішучих дій і щодо ожиріння. Зокрема, закликають заборонити рекламу "сміттєїжі" на телебаченні та в інтернеті до 21:00, а також обмежити знижки та акції на купівлю нездорових продуктів і напоїв в магазинах.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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