Як Аляска перетворюється на пляж - огляд ЗМІ

В огляді західної преси 4 липня:

Чому полювання на лисиць важливе для британської політики

Як зміни клімату перетворюють Аляску на місце пляжного відпочинку

Як технологічні компанії підлаштовуються під жінок

Якою буде доля євро за нової голови Європейського центробанку

Спека на Алясці

Копирайт изображения EPA Image caption Чи стане Аляска місцем пляжного відпочинку, як от Іспанія?

Зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці, пише британська Guardian.

Температурні рекорди минулого місяця були зареєстровані не лише в Європі, але й на півночі американського континенту. На Алясці червень також став найтеплішим за всю історію спостережень.

"Рекордна спека на Алясці жене туристів на пляжі, а в лісах виникають пожежі. У північнішому штаті США надзвичайно сухо і жарко. У столиці Анкориджі вищі за норму температури реєструвалися у червні практично щодня і досягали позначки плюс 26. Раніше максимумом тут вважалося плюс 19. Однак прогноз на перші числа липня попереджає про зростання температури повітря майже до 32 градусів", - пише Guardian.

Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.

Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.

"Аляска потрапила у замкнене коло. Потепління в Арктиці йде набагато швидше, ніж загалом по планеті. Підвищення температури океанської води призводить до підвищення температури на березі. Руйнування і танення криги в Беринговому та Чукотському морях, яке цього року відбулося на кілька місяців скоріше, свідчить про те, що морська вода є просто гарячою, як для цього регіону", - каже кліматолог з Аляски Рік Томас.

Брекзит чи полювання?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Полювання на лисиць вважається традиційним для Британії, але з 2005 року офіційно заборонено

Претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Джеремі Гант одним із пунктів своєї програми зробив відновлення полювання на лисиць, пише британська газета Telegraph.

Іншими пунктами програми Джеремі Ганта є вихід із Євросоюзу до 31 жовтня цього року та скасування парламентських канікул для ухвалення необхідних для цього законів.

Telegraph нагадує, що заборону полювати на лисиць та інших диких тварин із собаками запровадили в Британії ще у 2004 році.

Тодішній прем'єр-міністр Тоні Блер, який ініціював заборону, згодом визнав, що це була помилка.

"Це частина нашого сільського життя. Вона необхідна для підтримання балансу. Та й знаєте, це ще й частина нашої культурної спадщини", - заявив Гант.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеремі Гант прагне відновити полювання на лисиць

Разом з тим Гант усвідомлює, що ця його ініціатива навряд чи має шанси на схвалення найближчим часом. Зараз у Палаті громад її не підтримають, а тому доведеться чекати аж до наступних виборів, після яких до парламенту можливо пройде більше ентузіастів полювання на лисиць.

Газета нагадує, що Консервативна партія голосуватиме за нового голову, який автоматично стане прем'єр-міністром, через кілька днів.

Конкурентом Джеремі Ганта є відомий далеко поза межами Британії Борис Джонсон. Джеремі Гант уже пообіцяв йому "дуже важливу урядову посаду", звичайно якщо він сам виграє вибори, пише газета.

Майбутнє Femtech

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Бізнес-видання Financial Times пише про необхідність скерувати погляди розробників гаджетів у бік жіночої частини людства.

Газета зазначає, що більшість high tech компаній розробляють пристрої, такі як мобільні телефони або шоломи віртуальної реальності, в розрахунку на чоловічу анатомію. Для жінок вони то завеликі, то просто незручні. Відомі фірми неодноразово за це критикували, але донедавна результатів було мало.

"У 2014 році над Apple іронізували після того, як компанія випустила програму контролю за станом здоров'я, яка вміла моніторити рівень натрію в організмі, але не знала, що таке менструація. Голосові асистенти чомусь краще розуміють чоловічі голоси і гірше жіночі. Та й смартфони краще підходять для чоловічої долоні і виглядають незграбно в жіночій. Хоча мода на гігантоманію поступово зробила мобілки завеликими для будь-кого", - пише Financial Times.

Оскільки ігнорувати проблему далі вже неможливо, серед виробників та розробників техніки набуває популярності напрямок, який назвали femtech.

"Розробники приладів та програм для підтримки здорового способу життя сфокусувалися на жінках та їхніх проблемах, починаючи від вагітності і закінчуючи менопаузою. Успіх не забарився. Фінансування від венчурних фондів б'є рекорди. Десять років тому глобальна індустрія фемтеку залучила лише 23 мільйони доларів інвестицій. Минулого року цифра досягла вже 400 мільйонів, а цього року очікується ще більше зростання", - пише Financial Times.

Хоча диспропорції залишаються все одно. Минулого року розробник програми для подолання еректильної дисфункції залучив 88 мільйонів інвестицій для того, щоб додати до своєї програми плагін, який допоможе кинути курити тим, хто ще не кинув, іронізує газета.

Євро в жіночих руках

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Директорку-розпорядницю МВФ Крістін Лаґард номінували на посаду глави Європейського центробанку

Плани передати долю євро в руки Крістін Лаґард не викликають великого ентузіазму в німецьких банкірів, пише польська газета Rzeczpospolita.

"Це нагадує ситуацію 30-літньої давнини, коли тодішній президент Франції Франсуа Міттеран поставив умову канцлеру Гельмуту Колю. Щоб Франція погодилася на об'єднання Німеччини, остання повинна була віддати контроль над друком грошей у ненімецькі руки. Так з'явилося євро, і ця валюта є зовсім не такою, як ї хотіли би бачити німці", - пише газета.

Німецький Bundesbank, який банкіри між собою жартома називають Бубою, постійно мав претензії до роботи Європейського центробанку, принаймні поки його очолював попередник Лаґард італієць Маріо Драґі. Німці не приховували бажання взяти головний банк Європи під свій контроль.

Та не сталося, як гадалося. Інституцію очолила француженка Крістін Лаґард, яка не має досвіду управління великими банками і змушена буде покладатися на поради експертів. Однак Лаґард має одну велику перевагу.

"Вона має досвід гасіння економічних криз у Греції та на Кіпрі. Він їй може стати в пригоді, якщо - постукаємо по дереву - світові фінанси знову охопить пожежа", - пише газета.

Єврозона зараз тримається на сильному центробанку. Щоб убезпечити її від криз, потрібно ще мати збалансований бюджет, а з цим якраз у багатьох країн є великі проблеми, пише Rzeczpospolita.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC

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