Новий челендж у соцмережах і очікування на "Короля Лева" - культогляд

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Теми культогляду за тиждень, що минає:

Навіщо світові зірки ногами збивають кришечки з пляшок

Чому принц Гаррі з нетерпінням очікує прем'єри рімейку "Короля Лева"

Які умови ставив Рамі Малек режисеру нового фільму про Джеймса Бонда

Що Британський музей показуватиме на екскурсіях з історії ЛГБТ

Шоу-бізнес охопив Bottle Cap Challenge

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джейсон Стетем теж долучився до Bottle Cap Challenge

В інтернеті - черговий челендж, і світові зірки не лишилися осторонь.

На початку липня шалену популярність здобула забавка Bottle Cap Challenge, учасникам якої треба різким ударом ноги збити кришку з пляшки. Відео трюку викладають у соцмережі та запрошують друзів приєднатися.

Як розповідає Daily Mail, челендж започаткував американський боєць змішаних бойових мистецтв Макс Голловей, від якого естафету прийняли десятки акторів, музикантів і спортсменів. Особливий успіх мали знаменитості, відомі своєю гарною фізичною формою, зокрема англійський актор Джейсон Стетхем та ірландський боєць Конор МакГрегор.

А от Девід Бекхем, наприклад, допоміг пройти челендж своєму сину Ромео - він потримав скляну пляшку, з якої 16-річний хлопець без проблем збив кришку.

Щоправда, похвалитися подібними успіхами можуть не всі. Спроба Райана Рейнолдса збити ногою кришечку з пляшки джину завершилася повним провалом - пляшка розбилася, напій розлився, а сам актор зі збентеженим виразом обличчя вибіг зі свого трейлеру.

Жінки також беруть участь у забавці, хоч і в менших масштабах. Серед зірок першій збити кришку вдалося співачці Еллі Голдінг, додає Daily Mail.

Принц Гаррі, благодійність та "Король лев"

Копирайт изображения DISNEY Image caption "Король Лев" виходить на екрани у світі в липні

Глядачі по всьому світу із нетерпінням очікують прем'єри рімейку знаменитого фільму "Король Лев", яка має відбутися вже цього місяця.

Але за словами британської Daily Telegraph, чи не найбільше на нову стрічку чекає принц Гаррі.

Видання пише, що герцог Сассекський передивлявся оригінальний мультфільм 1994 року принаймні 20 разів та знає напам'ять майже всі діалоги та пісні. Але з новою стрічкою його також пов'язує благодійна робота.

Зокрема, під час європейської прем'єри, що відбудеться в Лондоні 14 липня, планується підтримати ініціативи принца Гаррі зі збереження дикої природи в Африці. До речі, туди герцог вирушить вже восени. Він планує відвідати Південну Африку, Анголу, Малаві та Ботсвану, де планує зокрема говорити і про охорону природи та довкілля.

А за даними газети Daily Express, відвідати прем'єру разом із чоловіком може і Меган Маркл, яка після народження сина Арчі досить рідко з'являється на публіці. Її спогади про фільм "Король Лев" також дуже теплі.

Зокрема, автор мюзиклу Елтон Джон виконував одну з його головних пісень "Circle of Life" на весіллі герцога та герцогині. А на початку свого роману пара ходила на побачення на театральну постанову "Короля Лева" у Вест-Енді.

Умови Малека

Копирайт изображения Reuters Image caption Рамі Малек виконає роль головного лиходія у 25-му фільмі про Джеймса Бонда

Актор Рамі Малек, який виконуватиме роль головного лиходія в новому фільмі про Джеймса Бонда, заявив, що відмовився б від участі у проекті, якби його героя зробили арабським терористом.

Як розповідає Daily Express, для Малека це було принципово через власне походження - батьки актора незадовго до його народження емігрували до США з Єгипту.

Попри віддаленість від батьківщини в сім'ї спілкувалася арабською мовою, а в домі часто лунала єгипетська музика. Актор неодноразово заявляв, що пишається історією своєї родини.

Саме тому перед початком роботи над фільмом він обговорив образ свого героя з режисером Кері Фукунагою.

"Я сказав, що ми не можемо пов'язувати його з тероризмом на релігійному або ідеологічному підґрунті. Такого я б навіть не розглядав, тож якщо ви обрали мене саме через це, то викреслюйте одразу", - заявив Малек.

Але режисер його заспокоїв і запевнив, що персонаж буде зовсім іншим.

Прем'єра 25-го фільму про знаменитого шпигуна запланована на квітень 2020 року, і Малек каже, що в захваті від запропонованого сюжету.

"Це ще один дуже розумний сценарій від людей, які чітко зрозуміли, чого саме люди хочуть від цих фільмів. Але я відчуваю велику відповідальність, адже ми всі зростали на фільмах про Джеймса Бонда", - цитує його Daily Express.

Історія ЛГБТ у Британському музеї

Копирайт изображения British Museum Image caption Кубок Воррена - римська стародавня амфора для вина, на якій зображено дві сцени з чоловіками, які кохаються

Британський музей почав пропонувати відвідувачам екскурсії з розповіддю про артефакти з історії ЛГБТ, пише Guardian.

Публіці показуватимуть цілу низку експонатів. Серед них - римська амфора для вина з зображенням двох чоловіків під час сцени кохання, а також посуд, що належав двом ірландським аристократкам, які ще у 1778 році втекли до Уельсу, щоб жити разом.

А головний експонат - кубок Воррена. Це срібна посудина, що зображує гомосексуальну сцену і вважається "святим Ґраалем" для ЛГБТ-спільноти.

"На кубку Воррена зображено двох чоловіків, які займаються коханням. Він зберігся завдяки тому, що був захований десь біля Віфлеєма в першому столітті нашої ери. Його знайшли у XIX столітті, після чого він потрапив в руки багатого колекціонера-гея Неда Воррена. Музей придбав кубок у 1999 році за 1,8 млн фунтів", - пояснює видання.

А найстаріший предмет на виставці - фігурка коханців Айн Сакхрі, якій близько 11 000 років. Цей експонат вважають найстарішим відомим зображенням двох людей у статевому акті. Їхню стать встановити поки що не вдалося.

"Одностатеве кохання, пристрасть та гендерне розмаїття завжди були невіддільною частиною людського життя, але висловлювалося це по-різному в залежності від місця та епохи", - пояснює ідею екскурсій співробітниця музею Сара Сондерс.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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