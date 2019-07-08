Дивні забобони Рафаеля Надаля і хто частіше бачить еротичні сни - огляд ЗМІ

У понеділок, 8 липня, іноземна преса пише про таке:

"Ексцентричні забаганки" Рафаеля Надаля

На яких творах мистецтва зображені "прибульці"

Як регулярний секс може полегшити симптоми хвороби Паркінсона

Хто частіше бачить еротичні сни - чоловіки чи жінки?

Забобони Рафи

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Daily Mail пише про забобони одного з найкращих тенісистів в історії, іспанця Рафаеля Надаля.

Видання зауважує, що 18-разовий переможець турнірів Великого шолому має "педантичний набір звичок", який ніколи не порушує. Ба більше - хлопчиків і дівчаток, які подають м'ячі на корті, спеціально готують до "ексцентричних забаганок" Надаля.

"Чимало людей можуть вважати це забобонною нісенітницею. Але для Рафаеля Надаля це переможна рутина, яка дозволила виграти 18 титулів Великого шолому та пройти до наступної стадії цьогорічного Вімблдону", - пише видання.

Отже, коли іспанець виходить на корт, він вже тримає ракетку в руці. Потім він знімає куртку, стоячи обличчям до трибун та підстрибуючи. Поставивши дві пляшки води паралельно одна одній так, щоб етикетки дивились на корт, Надаль бере два рушники та біжить спочатку в один кут корту, де віддає один рушник, а потім в інший, де робить те саме.

Під час подачі іспанський тенісист завжди торкається сідниць - так, наче поправляє складку на шортах, потім торкається лівого плеча, потім правого, носа, лівого вуха, знову носа та правого вуха. Під час другою подачі він повторює цю послідовність рухів, але плечей вже не торкається.

Направляючись у своє крісло для відпочинку, Надаль обов'язково дочекається, поки йому принесуть обидва рушники, і лише потім перетинає лінію - обов'язково з правої ноги.

"Деяких з його суперників цей ритуал дратує", - пише видання.

Зокрема, під час матчу другого кола цьогорічного Вімблдону австралієць Нік Кіріос навіть посварився із суддею через те, що Надаль, на його думку, дуже повільно пересувався між розіграшами.

Втім, Надаль, якого критикують за таку поведінку впродовж всієї кар'єри, нічого змінювати не збирається. Принаймні, поки що це дозволяє йому вигравати матчі та здобувати титули, зауважує Daily Mail.

Загадкові зображення

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Sun пише про всесвітньовідомі твори мистецтва, на яких, можливо, зображені прибульці та НЛО.

"Конспірологи переконані, що відомі давні картини є доказом того, що прибульці існували та відвідували наших предків", - веде далі видання.

На думку прихильників цієї ідеї, одним з перших, хто "намалював" прибульців був Леонардо да Вінчі. Зокрема, стверджується, що якщо застосувати спеціальний фільтр, то на картині "Іоанн Хреститель" можна побачити "обличчя прибульця".

Так зване "приховане обличчя прибульця" можна побачити, якщо віддзеркалити й інший шедевр італійського митця - "Мона Ліза".

"Після застосування вищезгаданого способу, дехто стверджує, що бачить фігуру прибульця над плечем Мони Лізи", - пише видання.

Крім робіт Леонардо, дослідники бачать прибульців і на інших всесвітньовідомих творах мистецтва. Зокрема, на картині "Святий Вольфганг і Диявол" Міхаеля Пахера, на думку конспірологів, зображений не Сатана, а представник іншої цивілізації.

Знаходять зображення, схожі на прибульців, і на фресках. Одним з яскравих прикладів є відома фреска в грузинському Соборі Свєтіцховелі, де, на думку дослідників, можна побачити "два блюдцеподібних летальних апарати по обидва боки від розіп'ятого Христа".

Науковці, своєю чергою, заперечують цю версію, стверджуючи, що це "янголи, які спостерігають за подією, що зображена на полотні, або місяць із сонцем", пише Sun.

Регулярний секс проти хвороби Паркінсона

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Регулярний секс полегшує симптоми хвороби Паркінсона, пише Daily Mail.

Протягом двох років британські вчені дослідили 355 пацієнтів, в яких страшна хвороба перебуває на ранній стадії. Було з'ясовано, що активне сексуальне життя зменшувало проблеми з моторикою та рівень депресії.

"Хоча вчені й не довели, що секс зменшує кількість симптомів, дослідники вважають, що є очевидним той факт, що сексуальна активність пов'язана з послабленням симптомів та повільнішому прогресі хвороби в чоловіків", - пише видання.

Жінки були недостатньо представлені в дослідженні, адже чимало з пацієнток не відповідали головній вимозі для участі - бути сексуально активними впродовж попереднього року.

Повідомляючи результати свого дослідження, вчені закликали лікарів цікавитись сексуальною активністю своїх пацієнтів, а самих пацієнтів закликали вести активніший спосіб життя.

"Вдягайте спортивний костюм та пітнійте під час занять тенісом, бігом чи їздячи на велосипеді. Або можете спробувати секс", - каже лікар Дайга Хайстерс.

Daily Mail нагадує, що поки не існує способу вилікувати хворобу Паркінсона, але медикаментозне лікування та фізіотерапія можуть покращувати стан хворих.

Бабусям і не снилося

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Жінкам у віці до 30 років у три рази частіше сниться про секс, ніж їхнім бабусям, пише Sun з посиланням на дослідження німецьких вчених з Університету Фрайбурга.

Науковці опитали майже 3 тис. жінок і чоловіків у віці від 16 до 92 років про їхні сни, і жінки у віці до 30 сказали, що 20% сновидінь були еротичними. Попереднє дослідження, проведене 50 років тому, встановило, що жінкам снився секс набагато рідше.

"Можна зробити припущення, що молоді жінки в сучасному суспільстві ставляться до сексуальності більш відкрито, ніж старші жінки попередніх поколінь", - заявили у висновках дослідники.

Вчені також встановили, що чоловіки у віці до 30 років бачать еротичні сни не набагато рідше. Опитані чоловіки визнали, що сни про секс становлять 25% від усіх сновидінь, пише Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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