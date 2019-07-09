Наскільки серйозною є дипломатична сварка США та Британії? - ЗМІ
У вівторок, 9 липня, іноземна преса пише про таке:
- Витік дипломатичної кореспонденції Британії: як реагувати об'єднаному королівству
- Хто зацікавлений у скандалі довкола британського посла
- Чи існує антидот для "Новачка"?
- Чому вам не вдається схуднути
"Зберігати спокій і не звертати уваги"
Зберігати спокій та не звертати уваги на реакцію американського президента Дональда Трампа на секретну кореспонденцію посла Великої Британії у США радить читачам оглядач The Washington Post Джош Рогін.
Як свідчать оприлюднені напередодні у ЗМІ телеграми дипломата Кіма Деррока керівництву, він повідомляв британський уряд, що чутки про "хаос та внутрішню боротьбу" у Білому дому мають під собою ґрунт, а самого Трампа називав "некомпетентним".
"Це очевидний аналіз, який настільки поширений у Вашингтоні, що виглядає абсолютно банальним. Ваш посол просто виконував свою роботу", - пише журналіст.
З листування Деррока зрозуміло, що він не розділяє деякі політичні кроки Трампа і те, як його адміністрація проводить зовнішню політику. Але воно також демонструє, що він намагався дати своєму керівництву практичні поради щодо того, як "поводитися з тим, що всі вважають нефункціональною та хаотичною адміністрацією".
"У Деррока були категоричні думки щодо Трампа, але він їх не розголошував. А при більш детальному вивченні вони багато в чому відображають спостереження більшості дипломатів, законотворців і політичних оглядачів у Вашингтоні, які висловлюють їх у приватних розмовах", - пише автор.
Насамкінець оглядач видання зазначає, що ситуація довкола оприлюдненого листування показала досвідченого дипломата, який звітував про ситуацію в адміністрації американського президента у "недипломатичний спосіб". Але виглядає так, що розуміє він цю адміністрацію досить добре. І у його порадах є сенс, підсумовує журналіст.
"Атаки" на державну службу
А от британське видання The Times висловлює занепокоєння з приводу ситуації довкола Кіма Деррока і натякає на дискредитацію роботи державної служби Великої Британії.
"Витік секретної дипломатичної кореспонденції, що була надіслана британським послом у США - остання із серії випадків політичних атак на державну службу", - йдеться в редакційній статті.
Видання пише, що інформація, яка міститься у листуванні, не має сенсаційного характеру і ніяк не може вплинути на життя пересічних британців.
"Єдина можлива мета витоку цих документів могла полягати в тому, щоб підірвати авторитет сера Кіма", - припускає Times і нагадує, що лідер Партії брекзиту Найджел Фараж відразу ж почав закликати до відставки дипломата.
В уряді вчинили правильно, коли відмовились піддаватися тиску, зазначає видання. Times також звинувачує прихильників брекзиту і в ряді інших закидів на адресу уряду.
"Такі атаки на державну службу вписуються у більш широкий спектр нападів фанатиків брезкиту на інші незалежні інституції, серед яких судова влада, незалежна преса і навіть сам парламент", - підсумовує видання.
Антидот для "Новачка"
Лікарі служби швидкої допомоги врятували життя однієї із жертв отруєння "Новачком" за допомогою антидота, який до цього жодного разу не застосовували у Великій Британії, повідомляє The Guardian.
Вони застосували антидот, який тримали в арсеналі британські військові з огляду на високу загрозу застосування хімічної зброї "Аль Каїдою".
Видання додає, що багато медиків, які контактували з тими, кого отруїли нервово-паралітичною речовиною в Солсбері та Еймсбері, пізніше скаржилися на погіршення стану здоров'я. Серед симптомів - головний біль, біль у горлі, проблеми з очима.
Цей факт збільшує ймовірність того, що жертвами "Новачка" могло стати ширше коло людей, зазначає видання.
Чому ми не худнемо?
Дев'ять причин, що заважають вам схуднути перелічує у своїй статті The Sun.
Видання пише, що дотримуватися формули "більше рухайся, менше їж" недостатньо. Ось перелік того, що за версією видання, стоїть на заваді втраті зайвих кілограмів:
- Порушення сну, недосипання
- Надмірний стрес
- Відсутність відстеження кількості спожитих калорій
- Гормональні проблеми
- Відсутність систематичності
- Неправильно організовані дні, коли ви дозволяєте собі відступити від дієти
- Негативні очікування
- Бажання отримати швидкі результати
Головне у процесі схуднення - запастися терпінням і налаштуватися на довгу дорогу до змін, підсумовує видання.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг
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