Наскільки серйозною є дипломатична сварка США та Британії? - ЗМІ

У вівторок, 9 липня, іноземна преса пише про таке:

Витік дипломатичної кореспонденції Британії: як реагувати об'єднаному королівству

Хто зацікавлений у скандалі довкола британського посла

Чи існує антидот для "Новачка"?

Чому вам не вдається схуднути

"Зберігати спокій і не звертати уваги"

Копирайт изображения Jack Taylor

Зберігати спокій та не звертати уваги на реакцію американського президента Дональда Трампа на секретну кореспонденцію посла Великої Британії у США радить читачам оглядач The Washington Post Джош Рогін.

Як свідчать оприлюднені напередодні у ЗМІ телеграми дипломата Кіма Деррока керівництву, він повідомляв британський уряд, що чутки про "хаос та внутрішню боротьбу" у Білому дому мають під собою ґрунт, а самого Трампа називав "некомпетентним".

"Це очевидний аналіз, який настільки поширений у Вашингтоні, що виглядає абсолютно банальним. Ваш посол просто виконував свою роботу", - пише журналіст.

З листування Деррока зрозуміло, що він не розділяє деякі політичні кроки Трампа і те, як його адміністрація проводить зовнішню політику. Але воно також демонструє, що він намагався дати своєму керівництву практичні поради щодо того, як "поводитися з тим, що всі вважають нефункціональною та хаотичною адміністрацією".

"У Деррока були категоричні думки щодо Трампа, але він їх не розголошував. А при більш детальному вивченні вони багато в чому відображають спостереження більшості дипломатів, законотворців і політичних оглядачів у Вашингтоні, які висловлюють їх у приватних розмовах", - пише автор.

Насамкінець оглядач видання зазначає, що ситуація довкола оприлюдненого листування показала досвідченого дипломата, який звітував про ситуацію в адміністрації американського президента у "недипломатичний спосіб". Але виглядає так, що розуміє він цю адміністрацію досить добре. І у його порадах є сенс, підсумовує журналіст.

"Атаки" на державну службу

Копирайт изображения Getty Images

А от британське видання The Times висловлює занепокоєння з приводу ситуації довкола Кіма Деррока і натякає на дискредитацію роботи державної служби Великої Британії.

"Витік секретної дипломатичної кореспонденції, що була надіслана британським послом у США - остання із серії випадків політичних атак на державну службу", - йдеться в редакційній статті.

Видання пише, що інформація, яка міститься у листуванні, не має сенсаційного характеру і ніяк не може вплинути на життя пересічних британців.

"Єдина можлива мета витоку цих документів могла полягати в тому, щоб підірвати авторитет сера Кіма", - припускає Times і нагадує, що лідер Партії брекзиту Найджел Фараж відразу ж почав закликати до відставки дипломата.

В уряді вчинили правильно, коли відмовились піддаватися тиску, зазначає видання. Times також звинувачує прихильників брекзиту і в ряді інших закидів на адресу уряду.

"Такі атаки на державну службу вписуються у більш широкий спектр нападів фанатиків брезкиту на інші незалежні інституції, серед яких судова влада, незалежна преса і навіть сам парламент", - підсумовує видання.

Антидот для "Новачка"

Копирайт изображения Getty Images

Лікарі служби швидкої допомоги врятували життя однієї із жертв отруєння "Новачком" за допомогою антидота, який до цього жодного разу не застосовували у Великій Британії, повідомляє The Guardian.

Вони застосували антидот, який тримали в арсеналі британські військові з огляду на високу загрозу застосування хімічної зброї "Аль Каїдою".

Видання додає, що багато медиків, які контактували з тими, кого отруїли нервово-паралітичною речовиною в Солсбері та Еймсбері, пізніше скаржилися на погіршення стану здоров'я. Серед симптомів - головний біль, біль у горлі, проблеми з очима.

Цей факт збільшує ймовірність того, що жертвами "Новачка" могло стати ширше коло людей, зазначає видання.

Чому ми не худнемо?

Копирайт изображения Unsplash

Дев'ять причин, що заважають вам схуднути перелічує у своїй статті The Sun.

Видання пише, що дотримуватися формули "більше рухайся, менше їж" недостатньо. Ось перелік того, що за версією видання, стоїть на заваді втраті зайвих кілограмів:

Порушення сну, недосипання

Надмірний стрес

Відсутність відстеження кількості спожитих калорій

Гормональні проблеми

Відсутність систематичності

Неправильно організовані дні, коли ви дозволяєте собі відступити від дієти

Негативні очікування

Бажання отримати швидкі результати

Головне у процесі схуднення - запастися терпінням і налаштуватися на довгу дорогу до змін, підсумовує видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.