Чому Роббі Вільямс думав про суїцид, а ASAP Rocky не приїхав до Києва. Культогляд

Теми культогляду за тиждень, що минає:

Кокаїнові марення Роббі Вільямса

Американські громадяни закликають звільнити репера ASAP Rocky

Перший контракт "бітлів"

Чому Нікі Мінаж відмовилася виступати у Саудівській Аравії

Робі Вільямс: я чув кроки

Копирайт изображения Getty Images

Суїцидальні думки відвідували Роббі Вільямса у часи, коли він "вживав багато кокаїну", зізнався співак в одному з інтерв'ю, пише Daily Mail.

Під час розмови поп-зірка поділився проблемами з психічним здоров'ям, які йому довелося подолати під час залежності. Тоді він мешкав у будинку в престижному районі Прімроуз Гілл, що на півночі Лондону, зі своєю колишньою дівчиною.

"Тоді я вживав багато кокаїну. В будинку я чув кроки на сходах. З часом ситуація почала погіршуватися. Вона (колишня дівчина) думала, що то її прадід", - сказав Вільямс.

"Я сідав у машину, це, що б воно не було, стрибало до мене на заднє сидіння. Через два місяці я більше не міг з цим жити. Думав, якщо воно залишиться зі мною, я вчиню самогубство", - ділиться спогадами Роббі Вільямс.

Тоді співак був змушений переїхати. Пізніше, він дізнався, що будинок, в якому вони жили, побудований на одному з місць поховання жертв чуми.

Звільнити ASAP Rocky

Копирайт изображения Getty Images

Петицію з вимогою звільнити з-під варти американського репера ASAP Rocky зареєстрували на сайті change.org, повідомляє шведське видання The Local.

Виконавця, справжнє ім'я якого Ракім Майерс, заарештували у Стокгольмі 3 липня за підозрою у застосуванні фізичної сили під час бійки.

Протягом 24 годин, петиція #JusticeForRocky зібрала понад 470 тисяч підписів.

"Тримати Rocky та його колег під вартою в очікуванні результату затяжного судового процесу означає покарати його ще до оголошення вироку", - йдеться у петиції.

Тримання репера під вартою може розтягнутися на кілька тижнів, допоки справу не розгляне місцевий суд, пише видання.

Виконавцю довелося скасувати кілька концертів у рамках свого туру Європою.

ASAP Rocky мав стати одним з хедлайнерів цьогорічного фестивалю Atlas Weekend, що проходить у Києві з 9 по 14 липня.

Контракт Beatles з молотка

Копирайт изображения Getty Images

Перший контракт легендарного гурту Beatles з менеджером Брайаном Епстайном пішов з молотка на аукціоні Sotheby's за 275 тисяч фунтів (біля 345 тисяч доларів), повідомляє Guardian.

Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Гаррісон та перший ударник гурту Піт Бест підписали документ 24 січня 1962 року, ще до того як здобули популярність. На той час учасникам бенду не виповнилося й 21 року, тож вони мали питати дозвіл на підписання контракту у батьків.

"Епстайна вразила пристрасть, енергія, харизма та відверта сексуальність, яку він побачив на сцені", - цитує видання фахівця Sotheby's Гейбріела Хітона.

Менеджер гурту навчив їх професіоналізму, додає Хітон.

"Епстайн не дозволяв їм їсти на сцені, робив все для того, щоб вони грали свої пісні професійно та дотримувалися послідовності й навчив їх кланятися після виступу", - додає експерт аукціону.

Менеджер гурту помер у 1967 році. Три роки потому, в інтерв'ю виданню Rolling Stone Джон Леннон заявив, що його смерть він вважає "початком кінця" для гурту.

На захист ЛГБТ-спільноти

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Американська реперка Нікі Мінаж відмовилася від участі у музичному фестивалі в Саудівській Аравії, заявивши у такий спосіб про свою підтримку прав жінок та ЛГБТ-спільноти, повідомляє Daily Telegraph.

Вона мала виступати у рамках Jeddah World Fest 18 липня, але після критики з боку правозахисних організацій скасувала свій виступ.

"Попри те, що я дуже хочу показати своє шоу своїм фанатам у Саудівській Аравії, отримавши більше інформації з цих питань, я впевнена, що для мене важливо чітко заявити про свою підтримку прав жінок, ЛГБТ-спільноти та свободи висловлювання", - сказала Нікі Мінаж у заяві.

У червні вона взяла участь у заходах, що відбулися в рамках гей-прайду у Нью-Йорку.

У Саудівській Аравії гомосексуалізм вважається злочином.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!