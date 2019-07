Чому британці танцюють на кухні? Огляд ЗМІ

У понеділок, 15 липня, західна преса пише про таке:

Чому британці танцюють на кухні

Зворотний бік Вімблдону

Як запобігти деменції

Потанцюємо?

Копирайт изображения ©BBC Image caption Британці полюбляють танцювати - але не всі наважують робити це на публіці

Майже третина британців переходить від фітнесу та дієт до занять танцями, повідомляє Sun.

Видання посилається на дослідження, яке встановило, що 16% опитаних танцюють понад три рази на тиждень.

Водночас найбільш популярним місцем такої активності є не спеціалізовані студії, а кухня. Можливо, так складається тому, що кожен десятий танцівник оцінює свій стиль як "старомодний", або тому, що 16% респондентів вважають, що мають "дві ліві ноги".

Найбільш популярним танцювальним хітом серед британців є композиція групи Queen "Don't Stop Me Now". До першої п'ятірки також потрапили 'Dancing Queen" групи Abba, "Living On A Prayer" Bon Jovi, "I Wanna Dance With Somebody" Вітні Х'юстон та "Sex On Fire" у виконанні Kings of Leon, пише Sun.

Навколотенісна злочинність

Копирайт изображения Getty Images Image caption Загальний вид на центральний корт під час фінального поєдинку між Роджером Федерером та Новаком Джоковичем на Вімблдоні-2019

Independent пише про зростання рівня злочинності під час славнозвісного Вімблдонського тенісного турніру.

Видання посилається на дані поліції, яка зареєструвала десятки правопорушень, включно з двома випадками сексуального домагання, навколо та на трибунах Вімблдона.

Поки Роджер Федерер і Новак Джокович грали в чоловічому фіналі, Скотленд-Ярд повідомив, що більшість правопорушень були пов'язані з вживанням наркотиків, але був і один випадок домашнього насильства. За словами поліції, кількість арештів зростає вже третій рік поспіль.

Цього разу поліцейські затримали 16 осіб - на три більше, ніж минулого року. Крім того, 5 осіб були оштрафовані за порушення правопорядку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський стежить за порядком під час матчу на Вімблдоні

В 11 випадках поліцію викликали, коли знаходили підозрілі сумки. Цікаво, що попри те, що загальна кількість глядачів, які відвідали Вімблдон цього року склала принаймні 471 тисячу людей, поліцейські зупинили і обшукали лише 128 осіб.

Звичайно, не обійшлося без роботи з квитковими спекулянтами. Цього року 35 з них отримали попередження.

"Кількох людей", які випили зайвого, поліція "попросила піти" з Вімблдону, додає Independent.

Генетична схильність - не вирок

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Фізична активиність, зменшення вживання алкоголю та відмова від куріння зменшують ризик деменції, кажуть дослідники

Здоровий спосіб життя зменшує ризик деменції, пише Daily Mail.

За словами британських дослідників, правильний підхід до життя зменшує ризик хвороби на третину.

У своєму дослідженні вони встановили, що гіпотетичний приклад людини, яка веде здоровий спосіб життя виглядає наступним чином: той, хто не палить і їздить на велосипеді принаймні 2,5 години на тиждень. Водночас ця людина дотримується збалансованої дієти, що містить понад три порції фруктів і овочів на день, споживає рибу двічі на тиждень, рідко вживає м'ясні продукти та випиває максимум одну пінту пива (близько півлітра) на добу.

Науковці переконані, що такий спосіб життя суттєво знижує ризики деменції навіть якщо до неї існує генетична схильність.

"Ми сподіваємося, що зміна способу життя може допомогти запобігти деменції чи відтермінувати її. Існує велика ймовірність того, що це допоможе людям з високими генетичними ризиками, тому це добра новина та причина для оптимізму", - каже один з авторів дослідження доктор Девід Ллевеллін.

За словами доктора Керол Рутледж, попри те, що ми не можемо змінити свої гени, дослідження дає надію, що зміна способу життя може "змінити ставки на нашу користь".

Стосовно групи ризику, на думку вчених, її типовий представник регулярно палить, не робить регулярні фізичні вправи і їсть фрукти та овочі рідше ніж тричі на день. Натомість такі люди віддають перевагу м'ясним продуктам, м'ясу і випивають в середньому три пінти пива на день, зазначає Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу BBC

