Навіщо Трамп шокує американців - New York Times

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У вівторок, 16 липня, західна преса пише про такі теми:

Що стоїть за расистськими висловлюваннями Трампа

Чому в Лондоні проти нової вежі

Чому французи купують цигарки за межами країни

Навіщо Трамп шокує американців

Нещодавні расистські висловлювання Дональда Трампа мають на меті відволікти увагу від його політичних провалів, пише New York Times.

Газета аналізує мотиви глави Білого дому, який у неділю, 14 липня, порадив жінкам у Конгресі "повертатися назад" до країн "звідки вони родом" і допомогти урядам цих країн побороти злочинність і корупцію. Газета пише, що Трамп мав на увазі саме небілошкірих членів конгресу з демократичного табору.

"Відволікання уваги через провокування обурення - одна з найулюбленіших тактик Трампа", - зауважує видання. Кожного разу коли щось іде не так, як йому хочеться, президент робить заяви, які зміщують фокус уваги, додають автори редакційної статті.

Вони пишуть, що такі "гамбіти" є способом відволікти увагу від його "фіаско" на політичній арені чи програшів у судах. І що більший відчай відчуває Трамп, то більше його висловлювання виходять за межі норми, зазначає видання.

У статті йдеться, що можна лише здогадуватись, що саме підштовхнуло Трампа до тиради, яка стала "однією з найбільш відверто расистських за певний час", але важливо не це. Важливим є те, що після публічного обурення він "зробив ще один крок уперед" і зажадав вибачень від членів Конгресу за нібито "непристойну лексику".

Як пише New York Times, Трамп ніколи не демонстрував зацікавленість у тому, щоб здобути симпатію більшості американців. Він робить усе можливе, щоб "посилити розкол шляхом розлючування своїх опонентів", вважає газета.

Слова Трампа про те, що багатьом американцям сподобався його твіт про членів Конгресу, свідчать про те, що він вважає за необхідне "підживлювати найгірші імпульси меншої частини американських виборців", наголошує газета.

Однак автори статті висловлюють оптимізм, зауважуючи, що вже є ознаки того, що "Америка все більше втомлюється від ігор Трампа".

Тюльпан розбрату

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У Лондоні міг з'явитися ще один оригінальний хмарочос, але йому, імовірно, не судилося бути побудованим, пише Guardian. На додачу до 160-метрової будівлі у вигляді рації та 180-метрового офісного центру, схожого на огірок, столиця Великої Британії могла отримати ще й хмарочос 300 метрів заввишки, який за формою нагадує тюльпан.

Як пише Guardian, такий проєкт запропонували архітектори з бюро Нормана Фостера. Будівля мала б стати другою за висотою у Західній Європі, але мер Лондона Садік Хан ветував його. Очільник міста пояснив, що дизайн хмарочоса недостатньо добре продуманий, якщо враховувати, що для нього обрали чи не найкраще місце біля Темзи.

За словами речника мера, пан Хан має чимало серйозних зауважень. Зокрема він сумнівається в суспільній користі будівлі, адже публічний простір на рівні першого поверху "погано спроєктований". Також мер вважає, що "тюльпан" зіпсує загальний обрій столиці і негативно вплине на вигляд лондонського Тауера, що розташований неподалік.

Занепокоєння також висловив глава організації "Історична Англія" Данкан Вілсон. За його словами, запропонований проєкт насправді не приверне увагу туристів, а навпаки нашкодить туристичному потенціалу міста. Панорама Лондона вже була зіпсована проєктами на кшталт будівлі у вигляді рації, тож не варто повторювати старі помилки, вважає пан Вілсон.

А от автори проєкту вважають, що нова будівля стане ще одним магнітом для відвідувачів. За їхніми підрахунками, щороку близько 1,2 мільйона туристів підійматимуться на вежу, аби помилуватися краєвидом.

За тютюном - за кордон

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Кожен п'ятий дорослий курець у Франції купує цигарки за межами країни, пише Liberation.

Газета посилається на дані опитування Baromètre Santé publique France. Згідно з дослідженням, 77,8 відсотка людей, які палять цигарки чи самокрутки, востаннє купували тютюн у спеціалізованих точках на території Франції.

Близько 16 відсотків робили останню закупку тютюнових виробів у сусідніх з Францією країнах, а ще 1,6 відсотка - у несусідніх країнах. В інтернеті ж тютюн майже не купують. Дослідження показало, що менш ніж 0,1 відсотка французів віддають перевагу такому способу купівлі цигарок.

При цьому популярність закупівель у сусідніх країнах значно вища в північних прикордонних регіонах Франції. Там близько половини курців востаннє купували цигарки саме за межами країни.

Мотивацією багатьох покупців може бути ціна. Як пише Liberation, пачка найдешевших цигарок у Франції коштує майже 7,5 євро. Уряд оголосив, що до осені 2020 року мінімальна ціна має зрости до 10 євро.

Тим часом кількість курців у Франції поступово знижується. За даними опитування, зараз їх близько 32 відсотків від загальної кількості населення.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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