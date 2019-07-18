Порно під наглядом: як техногіганти стежать за відвідувачами сайтів. Огляд ЗМІ

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У четвер, 18 липня, західна преса пише про таке:

Як збирають персональну інформацію відвідувачів порносайтів

Чому до молодих водіїв посилені вимоги

Чому зростає рівень сексуальних злочинів серед студентів

Скільки сміття на найвищий горі Шотландії

Порно в обмін на особисті дані

Cвітові технологічні гіганти пильнують за відвідувачами навіть на порнографічних сайтах, пише New York Times.

За результатами нещодавнього дослідження, яке охопило понад 22 тисячі порнографічних сайтів, програми-трекери таких компаній, як Google чи Facebook, реєструють усі нюанси інтернет-поведінки користувача навіть, якщо він заходить на ці сайти в анонімному режимі. На думку авторів дослідження, це неправильно.

"Захист даних є надзвичайно важливим для безпеки користувачів. Ми вважаємо, що ці сайти і платформи взагалі не думають про якийсь захист даних", - каже головна авторка дослідження Елена Маріс, яка працює в Microsoft.

93 відсотки просканованих порносайтів надсилали дані користувачів у середньому на сім інших інтернет-доменів. На 74 відсотках такого роду сайтів було виявлено трекери Google, на 24 відсотках - трекери Oracle, а ще на 10 відсотках - трекери Facebook. Лише 17 відсотків порносайтів мали шифрування, тобто користувацькі данні на інших 73 відсотках могли стати легкою здобиччю хакерів.

Разом з тим, New York Times визнає, що її власний сайт також збирає користувацькі дані, і нічого поганого в цьому начебто немає. Газеті цікаво, що читають читачі і яку рекламу та для кого краще показувати.

Таку саму аргументацію наводить Google.

"Ми не дозволяємо Google Ads на сайтах для дорослих. Ми не дозволяємо рекламу чи вибір тем для реклами на підставі сексуальних інтересів користувачів", - зазначив представник Google.

Подібну заяву зробив Facebook, зазначивши, що її онлайн-трекер на свій сайт може встановити будь-хто.

Молоді-зелені? За кермо вночі зась!

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У Британії молодих водіїв, які отримали водійське посвідчення лише рік чи два тому, можуть позбавити права їздити вночі, а також возити у своїх автомобілях пасажирів певних вікових груп, пише Guardian. Такі пропозиції лунають через те, що кожен п'ятий молодий водій у Британії потрапляє в аварію в перший рік свого керування.

"Наші дороги - одні з найбезпечніших у світі, але ми завжди намагаємося зробити їх іще безпечнішими. Багато молодих людей з нетерпінням очікують моменту, коли вони отримають водійське посвідчення, але це є також і викликом, бо тобі вперше дозволяють їздити самостійно", - говорить британський міністр транспорту Майкл Елліс.

"Молоді водії, особливо чоловіки, є групою високого ризику. Це можна пояснити браком досвіду та надмірною самовпевненістю. Потрібно зробити все можливе, щоб вони залишалися в безпеці. Вимоги до молодих водіїв треба посилювати", - погоджується Джошуа Харіс, представник неурядової організації, яка займається безпекою дорожнього руху.

Зараз у Британії молоді водії можуть втратити право на керування, якщо вони за перші два роки керування "назбирають" шість штрафних пунктів.

Свого часу пропонувалося запроваджувати ще суворіші обмеження, які наприклад діють у США та Канаді, але пропозицію відкинули, бо це могло б обмежити права молодих людей на освіту та працевлаштування. Немає однозначної підтримки для нових обмежень і зараз.

"Запровадження будь-яких додаткових обмежень для тих, хто склав іспит і отримав права, слід ретельно вивчити, щоб вони не стали непотрібним тягарем для нових водіїв", - застерігає президент Британської автомобільної асоціації Едмунд Кінг.

Невтішна статистика про сексуальні злочини

Image caption Студенти Кембриджського університету найчастіше повідомляють про спроби сексуального насильства

Кількість повідомлень про спроби зґвалтування та сексуального насильства серед студентів Кембриджського університету зросла в десять разів упродовж останніх чотирьох років, пише Telegraph. Невтішну статистику показують й інші англійські університети.

Не останню роль у цьому відіграє зловживання алкоголем серед студентів, а також і те, що випадки сексуального насильства досить важко розслідувати.

"Випадки сексуального насильства є проблемою для всіх університетів і для суспільства загалом. У Британії кожна четверта жінка стає тією чи іншою мірою жертвою сексуального насильства у віці між 16 та 24 роками. Про ці злочини не завжди повідомляють, бо жертви не хочуть розголосу. Але ми не збираємося з цим миритися", - каже проректор Кембриджського університету професор Грем Вірго.

У 2017 році університет запровадив можливість анонімного повідомлення про такого роду правопорушення, і хоча це зіпсувало статистику, однак зупинятися адміністрація не збирається. Неурядові організації погоджуються, що британські університети намагаються щось робити в цьому напрямку, однак на заваді стоїть сама природа сексуальних злочинів.

Статистика стверджує, що лише 17 відсотків жертв сексуального насильства наважуються заявляти про це офіційно, що дає підставу для відкриття кримінального провадження.

Свиням на горі не місце

Компанії, які займаються організацією піших прогулянок на найвищу гору Британії Бен-Невіс, закликають туристів не залишати після себе сміття, незалежно від його природи, пише Independent.

"Проблема зі сміттям на Бен-Невісі є особливо гострою через популярність цієї гори, а також через те, що багато туристів-аматорів не розуміють шкоди, яку вони завдають, коли залишають по собі сміття, незалежно від того, чи це пластик чи бананові шкірки", - говорять представники альпіністської організації із Шотландії.

Багато людей щиро вважають, що бананові чи апельсинові шкірки або недогризені яблука швидко перегниють і від них буде хіба що користь. Але це не так. На високогір'ї все трохи по-іншому, і навіть бананова шкірка може завдати багато шкоди. Там вона може розкладатися роками.

Порівняно невисокий Бен-Невіс (лише 1350 метрів заввишки) приваблює близько 100 000 туристів щороку. Після себе вони залишають кілограми непотребу.

Річ Пайн, ініціатор кампанії з очищення шотландських гір від сміття, повідомив, що лише 2018 року волонтери назбирали на Бен-Невісі 135 кілограмів сміття. Загальна вага сміття зменшується, бо у 2013 році його було зібрано 230 кілограмів. Проте бананових шкірок менше не стає. Тільки минулого тижня їх назбирали 8 кілограмів, пише Independent.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC

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