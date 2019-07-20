Metallica видала дитячу книгу, а Маккартні пише мюзикл - культогляд

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Metallicа - рокери і філантропи

Новий проєкт Пола Маккартні

Ед Ширан і його мільйони

Том Круз знімається у Top Gun 2

Metallica написала книжку для дітей

Хеві-метал гурт Metallica підкорює нові горизонти: музиканти написали книжку для дітей, повідомляє британська газета Guardian.

"Абетка Металліки" вийде з друку у листопаді і весь гонорар від цього проєкту музиканти передадуть в їхній благодійний фонд "Все в моїх руках".

Книга, написана у форматі абетки для дошкільнят, за допомогою віршиків і яскравих ілюстрацій розповідає 38-річну історію гурту. "Кожна буква алфавіту висвітлює певний момент нашої подорожі - від "Днів у гаражі" до "Повелителя ляльок", а також цікаві факти про нас", - пояснили музиканти.

Благочинна діяльність є важливою складовою діяльності гурту. За повідомленням видання New Musical Express, 16 липня Metallica відіграла найбільший за відвідуваністю концерт в її історії: на шоу у фінському місті Хамеенлінна прийшло 55 тисяч її прихильників, тобто 1% населення країни.

"Metallica відзначила це досягнення актом щедрості, передавши один євро, заплачений кожним із відвідувачів концерту, до фінського дитячого благодійного фонду Hope. Виконавчий директор фонду підтвердив внесок близько 55 тисяч євро", - пише New Musical Express.

Ще раніше Metallica вдалася до подібного кроку в англійському Манчестері. Перед концертом у цьому місті музиканти перерахували 40 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу безхатченкам.

Маккартні взявся за мюзикл

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Колишній учасник гурту Beatles вдався до нового музичного формату, розповідає газета Daily Mirror. Сер Пол Маккартні, якому вже 77 років, заявив, що вперше в своєму житті пише мюзикл.

"Написання мюзиклу ніколи раніше не приваблювало мене. Але з часом я став думати, що це могло б бути цікавим і прикольним", - цитує газета музиканта.

Мюзикл, над яким працює пан Маккартні, є адаптацією стрічки 1946 року "Життя прекрасне". В ньому йдеться про чоловіка, який хотів вчинити самогубство, але розмова із ангелом-охоронцем про цінність життя змусила його по-іншому подивитися на своє буття.

"Це вічна історія, яка може бути повчальною для кожного з нас", - пояснив виданню сер Пол. Сценарій мюзиклу пише Лі Холл, автор біопіку про Елтона Джона "Рокетмен".

Новий рекорд Еда Ширана

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Ед Ширан встановив новий рекорд - кількість слухачів його музики на сервісі Spotify перевищив 69 мільйонів на місяць, пише газета Independent.

Виконавець встановив новий рекорд після виходу його "гаряче очікуваного" альбому No.6 Collaborations Project, у записі якого взяли участь Джастін Бібер, Стормзі, Емінем, 50 Cent і Cardi B.

Independent розповідає, що це не перше подібне досягнення пана Ширана. Раніше його сингл Shape of You встановив рекорд за кількістю прослуховувань у день випуску - понад 10 мільйонів разів, а попередній альбом у перший день прослухали 56 мільйонів разів.

"Кращий стрілець" повертається

Копирайт изображения Getty Images Image caption Том круз зіграв головну роль у фільмі Top Gun

Чутки про те, що незабаром на екрани вийде продовження блокбастера 80-х років "Кращий стрілець" (Top Gun), отримали несподіване підтвердження, повідомляє британська Sun.

Том Круз, який 34 роки тому зіграв роль льотчика Піта Мітчела, що принесла йому світову славу, виклав у Twitter перший трейлер стрічки "Кращий стрілець- 2". Протягом дня його переглянули шість мільйонів шанувальників фільму.

В сіквелі Піт Мітчел - вже досвідчений інструктор, "динозавр авіації", який навчає новачків керувати винищувачами п'ятого покоління.

"Мене часто питали, коли ти вже зробиш наступний (Top Gun - Ред.). Що ж, ви терпляче очікували. Я відчуваю, що тепер зобов'язаний це зробити", - цитує газета актора. Він додав, що, як і перша стрічка, Top Gun 2 - це "освідчення в коханні до авіації".

Вихід сіквела на світові екрани запланований на 16 червня 2020 року.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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