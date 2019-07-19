Чи відбудеться в Україні найбільше виборче очищення - FT

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський голосує під час другого туру президентських виборів, 21 квітня 2019 року

19 липня іноземна преса пише про таке:

З чим Україна йде на вибори

Зв'язок між перукою та дофаміном

Магнітні краплі надії

Скільки солі корисно їсти

"Політична зміна варти"

Україна "вкотре вступає в нову політичну еру", адже парламентські вибори, які мають відбутися цієї неділі, дають країні новий шанс провести довгоочікувані реформи, пише Financial Times.

Видання називає зміну влади, яка відбувається в Україні, "надзвичайною політичною зміною варти" і пророкує гучний успіх партії "Слуга народу", "побудованій з нічого" президентом Володимиром Зеленським.

Видання припускає, що в парламенті "Слуга" може об'єднати зусилля із "Голосом" Святослава Вакарчука.

"Оскільки в списках обох партії практично немає людей, які вже були депутатами, це може ознаменувати найбільше виборче очищення з моменту набуття незалежності Україною в 1991 році", - вважає Financial Times.

Видання зауважує, що попри розчарування українців тим, що вони не відчули покращення життя, на тлі "беззаперечних досягнень" країни після 2014 року, рівень підтримки проросійських сил не підскочив настільки ж високо, як після революції 2004 року, і пов'язаний скоріше з обіцянками повернути мир на Схід, де триває "війна, координована Росією".

Тренд на перуки

Копирайт изображения Getty Images

Сприйняття перук змінилося останнім часом, не в останню чергу через те, що ними активно користуються зірки кіно та музики не лише на сцені, але і в побуті, зауважує Guardian.

Зокрема, американська акторка Періс Гілтон нещодавно вихвалялася колекцією з понад 800 перук.

"Як наслідок того, що світські зірки, зокрема клан Кардаш'ян, відкрито носять перуки, ми бачимо збільшення кількості людей, які прагнуть носити їх для задоволення, аби змінити вигляд на одну подію чи вечір", - розповідає менеджер з маркетингу HotHair Луїс Кайзер.

Ще однією причиною зростання популярності перук є покращення їхньої якості, зокрема, сучасна основа, на яку кріпиться волосся, дозволяє шкірі голови дихати, а липка стрічка по контуру надійно тримає аксесуар.

Попри різного роду дискусії щодо етичного боку питання, психолог Шакайла Форбс-Бел стверджує, що саме універсальність перук є головним фактором їхньої популярності.

"Дослідження довели, що щось новеньке, як то новий колір або довжина волосся, наприклад, активує центри мозку, які відповідають за отримання задоволення, що викликає прилив дофаміну, який також виробляється, коли ми їмо добру їжу або маємо чудовий секс", - пояснює вона.

Корисний винахід

Копирайт изображения Getty Images

Вчені Массачусетського університету створили "м'які" магніти, які можуть перетікати й змінювати форму, повідомляє New York Times.

"Ми створили новий матеріал, який має всі характеристики звичайного магніту, але ми можемо змінювати його форму і пристосовувати до різних застосувань, оскільки він є рідким", - розповідає вчений Томас Рассел, який спеціалізується на полімерах. "Це - унікально".

З допомогою спеціального 3D-принтера вчені ввели наночастинки оксиду заліза в краплі толуолу, який не розчинюється в воді. В краплі також додали речовину подібну до мила, а потім додали їх до води.

Як наслідок, наночастинки оксиду заліза зібралися на поверхні крапель і створили напівтверду оболонку. Під дією стороннього твердого магніту позитивний і негативний полюси рідких магнітів отримали заряд зовнішнього магнітного поля - і краплі "затанцювали". Коли твердий магніт прибрали, краплі залишилися намагніченими.

Вчені з'ясували, що рухом рідких магнітних крапель можна керувати з допомогою сторонніх магнітів. Таким чином, на їхню думку, рідкі магніти можуть стати у пригоді за потреби доставити ліки до конкретної ділянки тіла або для створення "м'яких" роботів.

Споживай відповідально

Копирайт изображения Getty Images

Пом'якшення британської законодавчої бази щодо норм використання солі харчовими компаніями у 2011 році призвело до тисяч випадків серцевих захворювань та раку шлунку, стверджують результати дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона та Ліверпульським університетом, повідомляє Daily Mail.

Вісім років тому харчовим компаніям дозволили самостійно встановлювати норми вмісту солі в їхній продукції, в той час як раніше вони контролювалися незалежним органом. До 2011 року щоденне споживання солі зменшувалося з кожним роком на 0,2 г для чоловіків і на 0,12 г для жінок, після 2011 року зменшення уповільнилося майже вдвічі.

Як пише видання, саме на законодавчі зміни вчені покладають вину за зростання рівня серцево-судинних захворювань на 9 900 випадків і раку шлунку на 1 500 діагностованих випадків у 2011-2017 роках.

Газета нагадує, що дорослим рекомендовано споживати не більше однієї чайної ложки (6 г) солі на добу, а дітям половину цієї дози. В реальності, додає видання, дві третини з нас радше споживають 8 г солі через надмірну любов до готової їжі, переробленого м'яса і хліба.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.