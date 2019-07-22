Неофіти пройшли до Ради - Financial Times

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Іноземні медіа описали перемогу "Слуги народу" на виборах як "успішний другий акт" президента Зеленського. Багато з них також звернули увагу на виклики, які стоять перед новою владою, аби втілити передвиборчі обіцянки.

А ймовірним партнером по коаліції одностайно назвали "Голос".

Неофіти в Раді

Партія "політичних неофітів" Володимира Зеленського виграла вибори, пише Financial Times.

"Слуга народу" "створена більшим чином із свіжих політиків, у тому числі активістів та підприємців", хоча "деяких із її кандидатів пов'язували з Ігорем Коломойським", пише газета.

Інвестори сподіваються, що президентська партія створить реформаторську коаліцію з "Голосом" і збереже програму МВФ, пише видання.

"Зеленського, який пообіцяв прискорити реформи і при цьому залишити курс Києва на інтеграцію з ЄС і НАТО, тепло прийняли іноземні партнери Києва", - пише видання.

"Але його нещодавній заклик люструвати чиновників, які служили за його попередника, засудили країни Великої сімки".

Стурбованість посилилась, коли поліція розпочала слідство стосовно бізнесу, пов'язаного з Порошенко, додає газета.

"Споріднені сили"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найімовірнішим партнером "Слуги народу"у новій Раді іноземні ЗМІ називають "Голос"

"Найнесподіваніший український президент Володимир Зеленський, здається, завершив ще один успішний акт, де виборці дали його не протестованій партії панівну перемогу", - пише Independent.

Видання також пише, що "сильні" результати "Голосу" означають, що він зможе створити коаліцію "споріднених сил".

Вакарчук - інший "головний переможець" виборів, додає видання. Для багатьох він був більш пристосований до політики, аніж Зеленський, уже попрацювавши в парламенті у 2007-08 роках.

"Наявність "Голосу" в парламенті прибрало великий головний біль Зеленського - перспективу переговорів із партією "Батьківщина", - пише газета.

"Тимошенко, хитра і набагато досвідченіша колишня прем'єр-міністр, цілилася повернутися до своєї минулої ролі".

Для партій минулого скликання, результати стали "принизливою поразкою", додає видання.

Домінанта з партнером

"Тріумф Зеленського означає, що його партія домінуватиме парламент, і він може стати одним із найсильніших лідерів в історії цієї геополітично важливої колишньої радянської республіки", - пише Washington Post.

Аналітики називають "Голос" найімовірнішим партнером по коаліції, пише газета.

Однак порядок денний президента досі викликає питання, додає видання. Деякі його кроки стурбували Захід, зокрема, законопроєкт про люстрацію.

Газета цитує 26-річного ІТ-спеціаліста Ігора Климончука, який бачить у команді "Слуги народу" "багато старих корумпованих облич, які намагаються видати себе за нових", а тому підтримав "Голос".

"Слуга народу" і "Голос" посваряться через олігархів?

Партія Зеленського схильна правити самостійно, особливо враховуючи законопроєкт "Голосу" про "деолігархізацію" економіки, пише Liberation у статті під заголовком "Незупинна хвиля Зеленського".

Теоретично, президент не проти такого закону. "Однак зв'язки багатьох його членів партії з олігархічними групами, особливо Ігорем Коломойським, можуть створити великі перешкоди", - зазначає видання.

Викликає стурбованість також заклик до місцевих виборів, який може повністю передати владу в руки Зеленського, пише видання.

Обличчя нові, влада - та сама?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після вибориів до Ради, на яких "Слуга народу" веде перед, аргумент, що президент Зеленський не може втілювати свою політику, вже не діятиме

Зеленський позиціював себе як "альтернативу" старим політикам, однак його зв'язки з Коломойським розбудили побоювання, що повториться "знайома історія", пише New York Times.

Експерт Вадим Карасьов із Інституту Глобальних Стратегій в Києві каже, що олігархи матимуть величезну владу в країні після виборів, пише газета.

"Буде багато нових облич, але з точки зору неформальної влади в країні, все буде сак само", - сказав він.

"Загальний курс буде більш центристським, влада буде балансувати між Росією та Заходом і намагатиметься звернути увагу до внутрішніх справ".

Інший експерт, Володимир Фесенко, каже, що буде одна відмінність - Зеленський нестиме відповідальним за помилки.

"Аргумент, що він не може втілювати свою політику, вже не діятиме, - каже він. - Адже він матиме рішучий вплив на центральну владу та повну відповідальність за все, що діятиметься в країні".

Більші можливості - більша відповідальність

"Володимир Зеленський завершив свій блискавичний напад на українську політичну сцену", - пише Le Monde.

Він блискуче зіграв другий акт свого захвату влади, пише газета. Для нього це - "історичний подвиг".

Попри очікування, перші результати з одномандатних округів свідчать про те, що кандидати від "Слуги Народу" "скинули з престолу" добре влаштованих місцевих еліт, які "чудово володіють мистецтвом кумівства".

Якщо "Слуга народу" створить коаліцію з "беззаперечно ліберальним та реформістським" "Голосом", це дозволить поставити нову владу під нагляд, пише видання. Адже в партії Зеленського є "багато невідомих", яких підозрюють у зв'язках з олігархами.

Опозиція того парламенту, що завершив свою роботу, була "зручним виправданням" для "безрезультатних перших місяців президентства", пише газета.

Однак тепер настав час втілити всі перевиборчі обіцянки - скасування депутатської недоторканності, фіскальна амністія, судова реформа, лібералізація економіки, електронний уряд, а також поступки від Путіна щодо миру на Донбасі.

"Задача - скинути політико-мафіозну систему, засновану на непрозорості та кулуарних договорах, - звичайно, величезна, враховуючи слабкість державних інститутів, але президент має більший простір для маневру, аніж будь-який із його попередників", - пише газета.

Карт-бланш для новачка

"Здається, українці дали карт-бланш своєму новому президенту, колишньому коміку та новачку в політиці Володимиру Зеленському", - пише Le Figaro.

Це - "рекордна перемога для партії" в Україні за часи незалежності, нагадує видання.

Експерти кажуть, що від 50 до 70 відсотків депутатів будуть "новими обличчями".

"Це - поворот для цієї колишньої радянської республіки, в політичному пейзажі якої до цього часу домінували еліти, які зросли в Радянському союзі", - пише видання.

"Модернізатори знизу"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після парламентських виборів українці мають побачити справжнього президента Зеленського

"Більшість - за мир в Україні", - такий заголовок в іспанській газеті El Mundo.

"Настав час українцям пізнати справжнього Зеленського", - пише газета.

Партії президента буде важко з кимось домовитися, не втративши свій імідж "модернізації знизу", пише видання. Найкраще для неї підходить "Голос", який нагадує тон антиістеблішменту "Слуги народу".

Всі інші партії направлені до Росії або, у випадку "Батьківщини", до "вічної української еліти", пише видання. Партія Тимошенко погано підходить "Слузі народу", враховуючи можливість скасування депутатської недоторканності та боротьби з корупцією.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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