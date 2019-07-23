У вівторок, 23 липня, західна преса пише про таке:

Випробування владою для Бориса Джонсона

Відмова від вживання алкоголю з колегами

Шведська школярка проти французьких депутатів

Імовірному прем'єру Британії буде "ніде сховатись"

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Прем'єрство, а не шлях до нього, стане найважчим екзаменом для Бориса Джонсона, якого вже сьогодні можуть обрати главою керівної партії й уряду Великої Британії. Так вважає колумністка газети Times Рейчел Сильвестр.

На її думку, виборчі кампанії схожі на рентгенівський апарат, адже в цей період можна просканувати характер кандидатів. Багато недоліків Джонсона проявились на етапі відсіювання претендентів на лідера партії, зокрема його запальний темперамент, схильність швидко змінювати думку і не надто відповідальне ставлення до правди.

Так само не можна не помітити його харизму й природну здатність вести політичні кампанії.

Але якщо вибори були рентгеном, то управління країною буде "політичним еквівалентом хірургічної операції на серці", пише Сильвестр.

На Даунінг-стріт, де знаходиться офіс глави уряду, "немає куди сховатись", тож колишньому меру Лондона доведеться переконувати у своїй правоті десятки мільйонів виборців, а не лише десятки тисяч активістів Консервативної партії, зауважує вона.

На думку колумністки, Джонсону доведеться "обирати, кому зрадити", адже він не зможе довго ощасливлювати всіх, роздаючи різні обіцянки різним групам людей.

Сильвестр цитує колишнього прем'єра Джона Мейджора, який вважає, що Джонсону потрібно обрати, ким бути — спікером тих, хто палко підтримує вихід з ЄС, чи слугою всього народу.

Сильвестр пише, що розчарування почнуться вже тієї миті, коли Джонсон обере членів свого уряду. Нині занадто багато членів парламенту вважають, що саме вони мають отримати керівні посади в обмін на підтримку Джонсона під час внутрішньопартійних перегонів.

Також на майбутнього главу уряду чекають проблеми на міжнародній арені. Йому доведеться обирати між теплими стосунками зі США і єдністю з ЄС у питанні щодо Ірану, додає Сильвестр.

Пити чи не пити з колегами?

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Молоде покоління офісних працівників все частіше відмовляється вживати алкоголь на корпоративних заходах, і це змушує підлаштовуватись цілу індустрію, пише Financial Times.

Зустрічі з колегами з метою встановити тісніші робочі зв'язки, або так звані тімбилдінг івенти, рідко обходяться без напоїв. Але якщо раніше у склянках було переважно щось алкогольне, то нині багато співробітників надають перевагу моктейлям (mocktail), тобто несправжнім коктейлям, у яких немає спиртного.

Про це зокрема розповідає Джулія Філіпс, яка працює в івент-агентстві Crescendo. Серед її клієнтів запити на безалкогольне меню зросли з 10 до 50% за останні півтора року.

Філіпс розповіла Financial Times, що раніше співробітники переважно пояснювали небажання пити алкоголь на корпоративних заходах тим, що мають їхати за кермом, релігійними мотивами чи вагітністю.

Але нині молоді офісні працівники не переймаються пошуком причин для відмови. За її словами, йдеться про суттєву відмінність у підходах різних поколінь.

Серед імовірних причин таких поведінкових змін газета називає кращу обізнаність людей про шкоду алкоголю, а також острах того, що хтось може зняти й викласти у соцмережі відео, де ви напідпитку.

Крім того, багато компаній переглянули свою політику щодо вживання спиртного на заходах після кампанії #MeToo, коли жінки масово розповідали про домагання з боку чоловіків, пише Financial Times.

Видання також цитує коуча Саймона Іствуда, який стверджує, що робочі заходи на певному етапі стали настільки зосередженими на вживанні спиртного, що ті, хто не п'є, стали відчувати себе на узбіччі.

За результатами дослідження американської організації Niznik Behavioural Health, 35% співробітників не хочуть пити на корпоративних подіях, але майже 16% із них все одно це роблять, щоб не опинитись "поза клубом".

Депутати проти школярки

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У свої 16 років шведська школярка Грета Тунберг вже відома ледь не на весь світ завдяки кліматичним протестам і спробам змусити можновладців зупинити або пригальмувати негативний вплив людини на довкілля. Сьогодні Грета виступатиме у нижній палаті парламенту Франції, куди її запросили декілька місцевих депутатів.

Але, як пише газета Figaro, гостя зі Швеції до вподоби не всім членам законодавчого органу. Члени правоцентристської партії "Республіканці", зокрема Гійом Ларріве й Жюльєн Обер, закликали бойкотувати виступ юної активістки, яку вони називають "пророком у коротеньких штанцях".

"Закликаю колег-депутатів бойкотувати Грету Тунберг у Національній Асамблеї. Щоб із розумом боротися проти глобального потепління, нам потрібні не апокаліптичні гуру, а науковий прогрес і політична воля", - написав у Twitter Ларріве.

Figaro також цитує Жюльєна Обера, який заявив виданню, що до "святої" активістки зі Швеції приєдналися ті, для кого глобальні зміни клімату є певною релігією. За його словами, у Грети Тунберг немає "жодного диплому і жодної легітимності".

Так само вважає депутат з ультраправої партії "Національне зібрання" Себастьєн Шеню. "Не бачу жодної причини, чому я маю перед нею кланятися", - цитує його газета.

Він вважає Грету Тунберг дівчиною з переконаннями, але наголошує, що вона нічого не змінює в загальних дебатах про клімат. "Члени "Національного зібрання" не братимуть участь у цьому маскараді", - додав депутат.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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