"Слуга народу" як експеримент у парламенті - огляд ЗМІ

У четвер, 25 липня, іноземна преса пише про таке:

Що чекає на "Слугу народу"?

"Електрошок" для британського уряду

Гендерний дисбаланс як "бомба сповільненої дії" для Індії

Аномальна спека в Європі і зміна клімату: чи є зв'язок?

"Безпрецедентна розкіш" для Зеленського

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Результат дострокових парламентських виборів в Україні, згідно з яким абсолютну більшість отримує партія "Слуга народу", - це "безпрецедентна розкіш" для президента Володимира Зеленського, пише журналіст Foreign Policy Макс Едвардс.

Адже без підтримки парламенту президентам в Україні важко втілювати свої передвиборчі обіцянки, додає він.

Голосуючи за партію "Слуга народу", українці наділили пана Зеленського повною політичною силою для проведення оголошених реформ.

"Непевна політична платформа партії не мала великого значення, хоча це й не є чимось нетиповим для України, де партії давно слугували виборчим інструментом для амбітних політиків та олігархів, які їх підтримували", - додає автор.

Політичний досвід більше не сприймається в Україні як перевага. Навіть найбільш ліберальні реформатори постмайданівської ери зникли зі списків кандидатів у депутатські крісла, йдеться у статті.

Видання цитує політолога Володимира Фесенко, який каже, що "Слузі народу" важко буде втримати разом своїх депутатів, враховуючи їхній різноманітний досвід.

"Люди там мають розбіжності між собою. Там є військові патріоти, які категорично відкидають будь-яке зближення з Росією, а є і м'яко проросійсько налаштовані особистості, які зближення з Москвою підтримують", - цитує Foreign Policy пана Фесенко.

За словами виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, в Україні відбулися "величезні цивілізаційні зміни" і наразі з'явилося "поле для експерименту".

"Країна зробила стрибок у невідоме - чи пройде нова українська еліта випробування бути справжніми слугами народу", - підсумовує автор.

"Електрошок" для британського уряду

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Кадрові перестановки в британському уряді, які відразу ж після призначення здійснив новий прем'єр-міністр Борис Джонсон, свідчать про те, що скоро в країні можуть відбутися позачергові вибори, пише оглядач The Independent Джон Рентал.

"Наш новий прем'єр намагається зробити стільки речей одночасно, що ми не можемо не запитувати себе: чи не намагається він таким чином відволікти нас від відсутності у нього плану?" - пише журналіст.

Відставка половини кабінету міністрів стала для уряду "електрошоком". Пан Джонсон звільнив навіть тих, хто голосував за вихід Великої Британії з ЄС у 2016 році. Так він, напевно, спробував простимулювати новопризначенців, припускає автор.

Та ситуація, що склалася в новому британському уряді, "навряд чи закінчиться добре", передбачає він.

Наразі все виглядає так, що план полягає в тому, щоб перекласти всю відповідальність за свої дії на "брекзит", підсумовує оглядач.

Гендерний дисбаланс - "часова бомба" для Індії

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Про разючий гендерний дисбаланс в Індії у своїй редакційній статті пише The Times. Видання цитує лауреата Нобелівської премії економіста Амартья Сена, який одним з перших звернув увагу на цю проблему.

У своїй статті, що вийшла друком у 1990 році, він писав про 100 мільйонів жінок, яких не вистачає індійському суспільству.

"Кількість хлопчиків у певних регіонах Індії набагато більша за кількість дівчат. Це бомба сповільненої дії, яка чекає на те, щоб здетонувати", - пише Times.

Так, у понад 130 селищах у Гімалаях за останніх три місяці народилося 216 хлопчиків і жодної дівчинки, йдеться у статті. Влада підозрює, що причина може бути у масових селективних абортах.

У деяких місцях в Індії дівчат і досі сприймають, як "пасив" - на противагу хлопчикам, які вважаються "активом", в який доцільно вкладати ресурси, адже згодом він піклуватиметься про батьків і родину.

Традиція "дорі" - приданого, з яким наречена вступає у шлюб, - була офіційно заборонена в країні у 1961 році. Проте деякі родини і досі дотримуються традиції. А вагітні жінки й дотепер вдаються до селективних абортів, довідавшись про стать майбутньої дитини, пише Times.

Аномальна спека-зміна клімату: чи є зв'язок?

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Європейський континент охопили надзвичайні погодні умови - протягом останніх місяців рекордну температуру повітря було зафіксовано у Бельгії, Німеччині та Нідерландах. Експерти пов'язують це зі зміною клімату, пише The Guardian.

Газета цитує голову Світової метеорологічної організації Клер Нулліс, яка каже, що екстремальні температури стали "характерною ознакою зміни клімату".

"Це не проблема, що зникне", - каже пані Нулліс.

Guardian також згадує про минулорічне дослідження Швейцарського федерального інституту технологій, що у Цюриху, в якому йдеться про те, що аномальна спека у Європі була б "статистично неможливою", якби не зміна клімату.

Згідно з інформацією Потсдамського інституту дослідження зміни клімату, п'ять найспекотніших літ в історії Європи припали на ХХІ сторіччя. Причину там вбачають у глобальному потеплінні і збільшенні викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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